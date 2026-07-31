พลังงานย้ำมีสำรองน้ำมันเพียงพอใช้101วัน วางมาตรการลดภาระค่าครองชีพ

“พลังงาน”พร้อมรับมือน้ำมัน - LNGผันผวนสูง ย้ำไทยมีสำรองเพียงพอใช้ในประเทศ 101วัน เตรียมมาตรการลดภาระค่าครองชีพต่อเนื่อง
นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู รองปลัดกระทรวงและโฆษกกระทรวงพลังงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกที่กำลังเผชิญกับความผันผวนอย่างหนัก จากปัจจัยการสู้รบระหว่างสหรัฐ-อิหร่านที่ยังคงคาดเดาไม่ได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน ยังคงมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาพบว่า ราคาซื้อขายเดือนกรกฎาคมปรับตัวสูงขึ้นกว่าเดือนมิถุนายนเฉลี่ยประมาณ 7 - 8 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 10 - 12%
แม้ราคาน้ำมันขายปลีกประเทศเพื่อนบ้านมีการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก แต่สำหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ยังคงใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำกับดูแลราคา ณ โรงกลั่นตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชน ส่วนด้านความมั่นคงนั้น ปัจจุบันประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรอง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2569 เพียงพอต่อการใช้ในประเทศถึง 101 วัน
ส่วน LNG นำเข้า ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการผลิตไฟฟ้า มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น โดยก่อนเกิดสงครามจากประมาณ 11 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 18 - 20 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู หรือเพิ่มขึ้นเกือบ 60% เป็นผลมาจากการที่ตลาดประเมินความเสี่ยงด้านอุปทานสูงขึ้นมาก เนื่องจาก LNG จำนวนเกือบ 20% ของอุปทานโลกต้องพึ่งพาเส้นทางขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และคาดว่าจะสูงขึ้นอีกในอนาคตอันใกล้เนื่องจากจะมีการใช้ LNG เพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง
"จากสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกและราคา LNG ที่มีความผันผวนในระดับสูง กระทรวงพลังงาน ยังคงเกาะติดและประเมินสถานการณ์ตลาดโลกอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยในส่วนของน้ำมัน ได้ใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับการกำกับดูแลราคา ณ โรงกลั่น เพื่อรักษาราคาขายปลีกภายในประเทศ ส่วนราคา LNG นำเข้า ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้านั้น จะใช้การบริหารจัดการ เช่น การจัดหาก๊าซในอ่าวไทยเพิ่มขึ้น การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนระยะสั้น การรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว และการเพิ่มการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อให้ลดการนำเข้า LNG ให้ได้มากที่สุด ก็จะช่วยให้ ไม่กระทบกับอัตราค่าไฟฟ้า กระทรวงพลังงาน พร้อมดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็น เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนให้ได้มากที่สุด"