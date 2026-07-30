“เซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่” เปิดสิ้นปี 69 รับเทรนด์เดินทางแบบ “Quiet Luxury”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทาราเร่งเครื่องธุรกิจเต็มกำลัง จ่อเปิดโรงแรมลักชัวรีแห่งที่สอง พร้อมเปิดตัว “เซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่” สิ้นปี 2569 เดินหมากสำคัญกับกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในตลาดโรงแรมหรู พร้อมผลักดันกระบี่สู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ประกาศความคืบหน้าในการเปิดตัว “เซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่” โรงแรมแห่งที่สองภายใต้แบรนด์ลักชัวรีระดับรางวัล “เซ็นทารา รีเซิร์ฟ” ซึ่งจะมีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2569 หลังจากได้รับการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ด้วยงบลงทุนหลายพันล้านบาท โดยการเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในตลาดโรงแรมระดับลักชัวรี ตอกย้ำความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจโรงแรมของเซ็นทาราบนเวทีโลก พร้อมสนับสนุนจังหวัดกระบี่ให้เติบโตเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางแห่ง “Quiet Luxury” ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
ต่อยอดจากความสำเร็จของเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย รีสอร์ทแห่งใหม่ในจังหวัดกระบี่จะสะท้อนให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของเซ็นทารา ในการสรรค์สร้างประสบการณ์การเดินทางอันทรงคุณค่า เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางที่มีกำลังซื้อสูงจากทั่วทุกมุมโลก ท่ามกลางความต้องการการเดินทางระดับลักชัวรีที่ให้ความสำคัญกับความแท้จริงและประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สามารถเข้าถึงหัวใจของจุดหมายปลายทางได้อย่างลึกซึ้ง เซ็นทารามองเห็นศักยภาพระยะยาวของการท่องเที่ยวระดับลักชัวรีของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ จากหลากหลายปัจจัยสนับสนุน ทั้งในเรื่องของระยะเวลาพำนักเฉลี่ยที่ยาวนานขึ้น อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวันหรือ ADR ที่เพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนความต้องการของนักเดินทางที่พิถีพิถันและมองหาประสบการณ์ที่มีความหมายและสะท้อนเอกลักษณ์ของจุดหมายปลายทางมากยิ่งขึ้น
“เราเชื่อว่าประเทศไทยนั้นมีองค์ประกอบครบถ้วนมากพอที่จะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางระดับลักชัวรีชั้นนำของโลกได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม มิตรไมตรีอันเป็นเลิศของคนไทย ความงดงามและความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ ตลอดจนหัวใจในการให้บริการที่มาพร้อมมาตรฐานระดับสากล ทำให้วันนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญของเรา ในการสร้างแบรนด์โรงแรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเช่นนี้ในเวทีระดับโลก เราตั้งใจให้แบรนด์เซ็นทารา รีเซิร์ฟ เข้ามานิยามความหรูหรามิติใหม่ในแบบฉบับของไทย ผ่านการผสมผสานการเดินทางที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ ความแท้จริงของมรดกทางวัฒนธรรม และสเน่ห์อันน่าค้นหาของแต่ละสถานที่ไว้อย่างลงตัว โดยสำหรับเซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่ ที่มีกำหนดเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2569 นั้น จะเข้ามาเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของกลยุทธ์ระยะยาวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้แก่พอร์ตโฟลิโอระดับลักชัวรีของเรา ทั้งยังจะมีส่วนช่วยยกระดับประเทศไทยให้โดดเด่นในอุตสาหกรรมโรงแรมลักชัวรีระดับโลกอีกด้วย” ไมเคิล เฮนสเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าว
โดยสำหรับแบรนด์โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ นั้น จะถูกสงวนไว้สำหรับจุดหมายปลายทางที่โดดเด่นอย่างแท้จริงเท่านั้น โดยแบรนด์นี้ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดในการให้ความสำคัญกับความผูกพันทางวัฒนธรรมที่มีความหมาย การบริการที่ถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล และประสบการณ์ท้องถิ่นอันทรงคุณค่า ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้ใกล้ชิดกับจุดหมายปลายทางอย่างลึกซึ้ง แบรนด์พร้อมตอบรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดท่องเที่ยวระดับลักชัวรี ที่นักเดินทางที่มีกำลังซื้อสูงมักให้คุณค่ากับประสบการณ์ที่แท้จริงและสายสัมพันธ์ระหว่างผู้คน มากกว่าการนิยามความหรูหราในแบบฉบับเดิมๆ ซึ่งนั่นยังตรงกับรายงานล่าสุดจาก American Express Global Travel Trends Report ที่พบว่า 59% ของนักเดินทางกลุ่มมีกำลังซื้อสูงในปัจจุบัน ให้นิยามความหรูหราผ่านปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่มีความหมาย มากกว่าการปรนเปรอด้วยวัตถุภายนอกเพียงอย่างเดียว
เส้นทางของแบรนด์เซ็นทารา รีเซิร์ฟนั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย เปิดให้บริการในเดือนธันวาคมปีพ.ศ. 2564 โรงแรมแห่งนี้มาพร้อมการนำเสนอความหรูหราแบบไทยในนิยามใหม่ ซึ่งมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การถ่ายทอดเรื่องราว การเข้าถึงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง และการบริการที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคล เซ็นทารา รีเซิร์ฟ แตกต่างจากแบรนด์ลักชัวรีอื่นๆ ตรงที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับเฉพาะคู่รักเท่านั้น แต่ยังสามารถตอบโจทย์แขกผู้เข้าพักกลุ่มครอบครัว ด้วยประสบการณ์การพักผ่อนระดับลักชัวรีที่มีพร้อมสำหรับสมาชิกครอบครัวในหลากหลายช่วงวัย ซึ่งถือว่ายังมีไม่มากนักในตลาดโรงแรมระดับลักชัวรี
นับตั้งแต่เปิดให้บริการมา เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย ได้สร้างชื่อในฐานะหนึ่งในรีสอร์ทลักชัวรีชั้นนำของประเทศไทย ที่ได้เข้ามายกระดับมาตรฐานใหม่ของการบริการเฉพาะบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์ และพิสูจน์วิสัยทัศน์ระยะยาวของเซ็นทาราที่มีต่อแบรนด์รีเซิร์ฟ โดยรีสอร์ทแห่งนี้ได้รับรางวัลระดับนานาชาติรวมกว่า 28 รางวัล สามารถรักษาคะแนนรีวิวความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพักได้ 5 เต็ม 5 บนแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่อย่าง Tripadvisor อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นมีผลการดำเนินงานทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2568 รีสอร์ทมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 7.5% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ควบคู่กับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่จับต้องได้ในเชิงธุรกิจ ของกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในกลุ่มโรงแรมลักชัวรีของเซ็นทารา
การลงทุนเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
การพลิกโฉมจากโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่ เดิม สู่เซ็นทารา รีเซิร์ฟ แห่งที่สองของโลก ถือเป็นการลงทุนครั้งสำคัญเพื่ออนาคตของอุตสาหกรรมโรงแรมระดับลักชัวรีของประเทศไทย
เซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่ จะตั้งตระหง่านอยู่บนพื้นที่อันเป็นส่วนตัวของอ่าวไผ่ปล้อง โดยได้รับการออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมดอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบรับความต้องการประสบการณ์การพักผ่อนแบบลักชัวรีที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมรองรับความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นของจังหวัดกระบี่ในหมู่นักเดินทางต่างชาติกลุ่มที่มีมูลค่าสูง จากความต้องการเดินทางเพื่อพักผ่อนในระดับพรีเมียมที่ขยายตัวมากยิ่งขึ้น ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวที่ยาวนานขึ้น และศักยภาพที่แข็งแกร่งในการสร้างอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อวัน (ADR) ทำให้จังหวัดกระบี่ก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรีที่มีแนวโน้มเติบโตมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
“เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแห่งรีเซิร์ฟ สถานที่ซึ่งวิถีชีวิตบนเกาะอันไร้กาลเวลาและการบริการเฉพาะบุคคลหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อนิยามความหรูหราในมิติใหม่ ส่วนเซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่ ที่กำลังจะเปิดให้บริการนี้ คือสถานที่ซึ่งเรื่องราวดังกล่าวจะได้รับการถ่ายทอดอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผ่านภูมิทัศน์ที่อลังการยิ่งกว่า ผสานความผูกพันทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นเข้ากับเอกลักษณ์ของสถานที่อันโดดเด่นอย่างลงตัวมากที่สุด รายละเอียดและเรื่องราวของรีสอร์ทแห่งนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างวิจิตรบรรจง เพื่อนำเสนอประสบการณ์ลักชัวรีอันร่วมสมัย ที่จะสามารถตอบโจทย์นักเดินทางกลุ่มมีกำลังซื้อสูงในปัจจุบันได้ พร้อมถ่ายทอดความอบอุ่นและความจริงใจซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการต้อนรับแบบไทยให้นักเดินทางทั่วโลกได้มาสัมผัสด้วยตนเอง” เนียล หลี ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการแบรนด์ เซ็นทารา รีเซิร์ฟ และเดอะ เซ็นทารา คอลเลกชัน และผู้จัดการทั่วไป เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย กล่าว
กระบี่: จุดหมายปลายทางแห่ง Quiet Luxury ที่กำลังมาแรงของไทย
กระบี่นั้นเป็นที่ตั้งของภูมิทัศน์ทางทะเลและหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดหลายแห่งของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นอ่าวไร่เลย์หรืออ่าวมาหยา อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักกันดีของภาพผืนน้ำทะเลสีเทอร์ควอยซ์ หาดทรายละเอียดสีขาวละมุนตา และสัญลักษณ์หน้าผาหินปูนอันอุดมสมบูรณ์ที่ตั้งสูงตระหง่านรอผู้มาเยี่ยมเยือน และเมื่อผสานเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ กับจังหวะชีวิตที่ไม่เร่งเร้าและเป็นไปตามธรรมชาติ จังหวัดกระบี่จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเดินทางมาโดยตลอด
นอกจากนั้น กระบี่ยังคงรักษาบรรยากาศที่สงบและเป็นส่วนตัวมากกว่าหัวเมืองท่องเที่ยวทางทะเลอื่นๆ จึงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนักเดินทางที่มองหาความเป็นส่วนตัว ความแท้จริง และประสบการณ์ที่มีความหมาย ปัจจัยเหล่านี้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กระบี่ ในฐานะจุดหมายปลายทางที่สอดรับกับเทรนด์การเดินทางแบบ “Quiet Luxury”
เซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่
เซ็นทารา รีเซิร์ฟ กระบี่ ตั้งอยู่ภายในอ่าวส่วนตัว บนชายหาดที่การเดินทางเข้าถึงได้เพียงทางเรือ มีบริการห้องพัก ห้องสวีท และพูลวิลล่า ที่ได้รับการออกแบบอย่างละเมียดละไมจำนวนทั้งสิ้น 120 ห้อง มีขนาดตั้งแต่ 75 ถึง 388 ตารางเมตร พร้อมสระว่ายน้ำแบบลากูน ทั้งยังมีรีเซิร์ฟ สปา เซ็นวารี ที่จะเข้ามาดูแลเรื่องทรีตเมนต์เพื่อความผ่อนคลาย นอกจากนั้นยังมีห้องอาหารให้บริการถึง 3 แห่ง และบาร์ 3 ที่ รวมถึง Salt Society Beach Bar & Kitchen บีชคลับสุดหรูอันมีชื่อเสียงตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรกที่สมุย
ทุกการเข้าพักจะได้รับการรังสรรค์อย่างพิถีพิถัน ผ่านการต้อนรับที่ออกแบบเฉพาะบุคคล ประสบการณ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากท้องถิ่น และแผนการเดินทางที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษโดย Reserve Host ผู้ดูแลประจำตัว เพื่อเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างผู้เข้าพักกับจุดหมายปลายทางเข้าไว้ด้วยกัน
ในอนาคต เซ็นทารามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าหาโอกาสในการขยายแบรนด์รีเซิร์ฟไปยังจุดหมายปลายทางอันโดดเด่นอื่นๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แม้โรงแรมรีเซิร์ฟสองแห่งแรกจะเป็นรีสอร์ทสุดหรูริมชายหาด แต่เซ็นทาราเองยังมองเห็นศักยภาพระยะยาวในการนำแบรนด์รีเซิร์ฟเข้าสู่เมืองหลวง อันเป็นประตูสู่จุดหมายปลายทางสำคัญต่าง ๆ ซึ่งนั่นรวมถึงหัวเมืองหลักอย่างกรุงเทพฯ ตลอดจนจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวชั้นนำในญี่ปุ่นและยุโรปต่อไปในอนาคต
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารของแบรนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 92 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ไทย มัลดีฟส์ เวียดนาม ลาว ญี่ปุ่น เนปาล โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งใช้ชื่อ 6 แบรนด์ ประกอบด้วย Centara Reserve • The Centara Collection • Centara Grand • Centara • Centara Life และ COSI ครอบคลุมตั้งแต่รีสอร์ทหรูบนเกาะที่เงียบสงบสำหรับครอบครัว ไปจนถึงโรงแรมไลฟ์สไตล์ในช่วงราคาที่จับต้องได้ ซึ่งผสมผสานกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพักผ่อนที่ลงตัว
เซ็นทารามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน 100 กลุ่มโรงแรมชั้นนำของโลก โดยเดินหน้าขยายสาขาไปยังทวีปและตลาดใหม่ๆ เซ็นทาราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยฐานของลูกค้าที่เหนียวแน่น ซึ่งจะได้พบกับบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในตำแหน่งที่ตั้งสำคัญๆ มากขึ้น บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเซ็นทารา เดอะวัน ยังช่วยให้สมาชิกทั่วโลกที่รักในเซ็นทาราได้อภิสิทธิ์ที่เหนือกว่า ข้อเสนอสุดพิเศษ และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อเซ็นทารา