“Visa-ShopeePay” เปิดตัว Visa Payment Passkey

Visa และ ShopeePay เปิดตัว Visa Payment Passkey ยกระดับประสบการณ์การชำระเงินออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้บริโภคชาวไทย
ผู้นําการให้บริการการชําระเงินดิจิทัลระดับโลก ร่วมกับ ShopeePay ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันทางการเงินชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ Monee ประกาศเปิดตัว Visa Payment Passkey ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อมอบประสบการณ์การชำระเงินออนไลน์ที่รวดเร็ว ราบรื่น และปลอดภัยยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภค
ในขณะที่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคมีความคาดหวังต่อประสบการณ์การช้อปปิ้งที่สะดวก ใช้งานง่าย และปลอดภัยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการชำระเงินยังคงเป็นช่วงเวลาสำคัญของการซื้อสินค้า ซึ่งข้อกำหนดด้านการยืนยันตัวตนอาจสร้างความยุ่งยากและทำให้การสั่งซื้อสะดุด
Visa Payment Passkey ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ โดยช่วยให้ผู้บริโภคสามารถยืนยันธุรกรรมด้วยวิธีเดียวกับที่ใช้ปลดล็อกอุปกรณ์ เช่น ลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า หรือรหัส PIN ของเครื่อง ช่วยลดการพึ่งพารหัสผ่านและรหัส OTP ทำให้การชำระเงินเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น พร้อมยังคงมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง โดยข้อมูลไบโอเมตริกซ์จะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยภายในอุปกรณ์ของผู้ใช้เท่านั้น และจะไม่ถูกส่งออกไปภายนอก
เพียงลงทะเบียนครั้งเดียว ผู้ใช้งานสามารถชำระเงินออนไลน์กับร้านค้าที่เข้าร่วมได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้การเปลี่ยนจากการเลือกสินค้าไปสู่การยืนยันคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างง่ายดายและมั่นใจมากขึ้น
มอบประสบการณ์ชำระเงินที่ง่ายยิ่งขึ้น
เมื่อชำระเงินผ่าน ShopeePay โดยใช้บัตรวีซ่าที่บันทึกไว้ ผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์สามารถทำรายการได้ใน 4 ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
1. เลือกบัตรวีซ่าที่บันทึกไว้ในขั้นตอนชำระเงิน
2. ระบบวีซ่าเริ่มกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อความปลอดภัยของธุรกรรม
3. ยืนยันตัวตนผ่าน Visa Payment Passkey ด้วยลายนิ้วมือ การจดจำใบหน้า หรือรหัส PIN ของอุปกรณ์
4. รับการยืนยันการชำระเงินทันที และทำรายการสำเร็จอย่างราบรื่น
ประสบการณ์ที่คล่องตัวนี้ช่วยลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในช่วงชำระเงิน ไม่ต้องกรอกรหัสผ่านหรือรอ OTP อีกต่อไป แต่ยังคงความปลอดภัยในระดับสูง
สร้างคุณค่าให้กับระบบนิเวศการชำระเงินของประเทศไทย
Visa Payment Passkey ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในระบบดิจิทัลคอมเมิร์ซ
• สำหรับผู้บริโภค: มอบประสบการณ์การชำระเงินที่รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ลดความจำเป็นในการสลับแอปหรือรอ SMS OTP
• สำหรับร้านค้า: จะเริ่มให้บริการบน Shopee ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซหลัก เพื่อสร้างประสบการณ์ชำระเงินที่ราบรื่น ช่วยลดขั้นตอนและเพิ่มโอกาสในการปิดการขาย โดยเฉพาะในช่วงแคมเปญใหญ่และเทศกาลลดราคา
• สำหรับธนาคารผู้ออกบัตร: เสริมความแข็งแกร่งด้านการยืนยันตัวตน ลดความเสี่ยงจากการทุจริตและการปฏิเสธธุรกรรมโดยไม่จำเป็น สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน
ขับเคลื่อนอนาคตของดิจิทัลคอมเมิร์ซ
แอนโทนี วัตสัน ผู้จัดการประจำ วีซ่า ประเทศไทย กล่าวว่า “ดิจิทัลคอมเมิร์ซกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันมากขึ้น และผู้บริโภคคาดหวังประสบการณ์การชำระเงินที่ทั้งสะดวกและปลอดภัย วีซ่ามุ่งมั่นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นในกระบวนการชำระเงิน พร้อมรักษาความเชื่อมั่นและความปลอดภัยที่ผู้บริโภค ร้านค้า และสถาบันการเงินไว้วางใจ”
“Visa Payment Passkey ถือเป็นก้าวสำคัญของการยืนยันตัวตนในการชำระเงิน โดยช่วยให้ผู้บริโภคสามารถยืนยันการซื้อผ่านอุปกรณ์ที่คุ้นเคย ทำให้การชำระเงินออนไลน์ง่ายขึ้น ใช้งานสะดวกขึ้น และปลอดภัยยิ่งขึ้น นวัตกรรมนี้สร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ทั้งผู้บริโภค ร้านค้า และสถาบันการเงิน”
ศุภวิทย์ หงส์อมรสิน ผู้บริหารสูงสุดประจำประเทศไทย โมนี่ กล่าวว่า “ShopeePay มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันการชำระเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของผู้ใช้งานสะดวก เชื่อถือได้ และราบรื่นมากยิ่งขึ้น เมื่อความคาดหวังของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ความรวดเร็ว ความง่าย และความปลอดภัยจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ดิจิทัล”
“ความร่วมมือกับวีซ่าในครั้งนี้ ทำให้เรานำ Visa Payment Passkey มาใช้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและความสะดวกในการยืนยันตัวตนทั่วทั้งระบบนิเวศของเรา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน พร้อมช่วยให้ผู้ขายและแบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”
สนับสนุนอนาคตดิจิทัลของประเทศไทย
การเปิดตัว Visa Payment Passkey สะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของ Visa และ ShopeePay ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ผ่านนวัตกรรมที่ทำให้การซื้อขายในชีวิตประจำวันง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และสะดวกยิ่งขึ้น
ผู้ถือบัตรวีซ่าที่มีสิทธิ์ซึ่งชำระเงินผ่าน Shopee และ ShopeePay สามารถเปิดใช้งาน Visa Payment Passkey ได้เมื่อมีการแจ้งเตือน และสัมผัสประสบการณ์การชำระเงินออนไลน์ที่รวดเร็ว ง่าย และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ในขณะที่ดิจิทัลคอมเมิร์ซยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง วีซ่า และ ShopeePay จะเดินหน้าร่วมมือกันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมการชำระเงินใหม่ ๆ ที่ช่วยให้ผู้บริโภคชำระเงินได้อย่างมั่นใจ พร้อมสนับสนุนการเติบโตระยะยาวของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย