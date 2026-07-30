PET EXPO CHAMPIONSHIP 2026 จัดใหญ่เวทีชิงแชมป์สัตว์เลี้ยงแห่งปี ช้อปโปรแรง กว่า 600 บูธ เอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์

วันหยุดยาวนี้ อย่าไปไหน! พาน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงทุกสายพันธุ์มาร่วมสนุกร่วมช้อปกันในงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2026 งานแสดงสินค้าและบริการครบวงจรสำหรับสัตว์เลี้ยง พร้อมเวทีประชันความสามารถและความสวยงามของสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภท ตั้งแต่สุนัข แมว กระต่าย แฮมสเตอร์ ชูการ์ไกลเดอร์ ตุ๊กแก ไปจนถึงสัตว์ Exotic รวมถึงโปรโมชั่นแรงส่งท้ายปีจากกว่า 600 บูธ ให้เจ้าของ สัตว์เลี้ยงได้ช้อปสินค้าราคาพิเศษตุนกันแบบจุใจ คาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 70,000 ราย และสร้าง เงินสะพัดภายในงานกว่า 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากงานครั้งก่อน
นางสาวพีรพรรณ อังคสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยถึงการจัดงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2026 ว่า PET EXPO CHAMPIONSHIP แตกต่างจากงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้คนรักสัตว์เลี้ยงร่วมการแข่งขันประชันความสามารถของสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภท และได้พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ควบคู่กับการเลือกซื้อสินค้าและบริการคุณภาพในราคาพิเศษ จึงถือเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่คนรักสัตว์เลี้ยงต่างรอคอยในช่วงครึ่งปีหลัง
สำหรับความยิ่งใหญ่ของงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Together Through Friendship “มิตรภาพหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว” ที่ต้องการสื่อสารไปถึงคนรักหมา คนรักแมว และคนรักสัตว์เลี้ยงทุกประเภทว่าที่นี่คือพื้นที่ที่รอยยิ้ม ความสุข และมิตรภาพจะหลอมรวมเข้าหากันโดยไม่มีระยะห่าง โดยปีนี้ มีบริษัทชั้นนำและร้านค้าเข้าร่วมออกบูธกว่า 200 บริษัท มากกว่า 600 บูธ ครอบคลุมพื้นที่ฮอลล์ 6–8 พร้อมสินค้าและบริการราคาพิเศษให้เลือกซื้อจำนวนมาก ทั้งสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ อาหารสัตว์เลี้ยง และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ ปีนี้ยังมีบูธที่บินตรงมาจากประเทศเกาหลี ซึ่งจะมาเปิดตัวนวัตกรรมและสินค้าคอลเล็กชั่นล่าสุด อาทิ ตะกร้าแมวสุดไวรอล “Cat Bang” รวมถึงสินค้าแฟชั่นสำหรับสัตว์เลี้ยงจากประเทศเกาหลี พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการช้อปสินค้าคุณภาพในราคาสุดคุ้ม โดยคาดมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 70,000 ราย และสร้างเงินสะพัดตลอดการจัดงานกว่า 550 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10% จากการจัดงานครั้งก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยยังคงมีศักยภาพในการเติบโตอีกมาก ขณะที่กระแสคนรักสัตว์จำนวนมากปฏิบัติต่อสัตว์เลี้ยงไม่ต่างจากสมาชิกในครอบครัว และพร้อมทุ่มเทเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสัตว์เลี้ยง ทั้งยังช่วยส่งเสริมสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงให้มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องทุกปี
ไฮไลต์สำคัญของงานคือเวทีการแข่งขันสัตว์เลี้ยงหลากหลายประเภทที่จัดต่อเนื่องตลอด 4 วัน อาทิการประกวดกระต่ายและหนูแฮมสเตอร์มาตรฐานสากล การประกวดตุ๊กแกสวยงาม การแข่งขัน Boa Contest 2026 ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม Anaconda ประกอบด้วยกรีนอนาคอนดา เยลโลว์อนาคอนดา และไฮบริดอนาคอนดา กลุ่ม Open Constrictor Boa และกลุ่ม Open Boa รวมถึงการเปิดตัวการแข่งขันชูการ์ไกลเดอร์ ครั้งแรกของประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยการแข่งขันไต่เชือก (Rope Climbing Champion) , การประกวดแฟนซีคอสตูม (Fancy Costume Contest Champion) และ Eating Champion การแข่งขันกินเยลลี่ชูการ์ ซึ่งจะมาสร้างสีสันและเปิดพื้นที่ให้ผู้เลี้ยงสัตว์เฉพาะทางได้แสดงศักยภาพบนเวทีเดียวกัน
นอกจากนี้ ภายในโซน Exotic Pet Land ยังรวบรวมสัตว์เลี้ยงหาชมยากจากทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ลิงปิกมี่ มาโมเสท หนูหินโบราณ เต่าดาวอินเดีย งู ตุ๊กแกหลากหลายสายพันธุ์ พร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปและให้ความรู้สำหรับผู้สนใจ ขณะที่โซน Pet Village เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงในฟาร์มหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ คาปิบาร่า เมียร์แคต ม้าแคระ แพะแคระ หมูแคระ เป็ดคอลดั๊ก และสัตว์น่ารักอีกมากมาย ส่วนลานกิจกรรมจัดเต็มด้วยการแข่งขันและกิจกรรมสำหรับสุนัขและแมว อาทิ เกมฝึกทักษะ กิจกรรมออกกำลังกาย Dog Agility High Jump แมวเลีย วิ่งซิกแซก โยคะ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยง พร้อมพบกับอินฟลูเอนเซอร์ นักร้อง และนักแสดงที่จะมาร่วมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน
นางสาวพีรพรรณ กล่าวอีกว่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงานที่คาดว่าจะเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในช่วงวันหยุดยาวนี้ โดยผู้จัดงานได้เพิ่มพื้นที่จอดรถบริเวณอาคารและลาน The PARQ อาคาร FYI อาคารไทยเบฟควอเตอร์ และห้างสรรพสินค้าวัน แบงค็อก พร้อมบริการรถรับส่งฟรี เพื่อรองรับผู้เข้าชมงานได้อย่างสะดวกสบาย และท่านที่เดินทางโดยรถสาธารณะเรามีพาร์ทเนอร์ให้บริการส่งสินค้าถึงบ้านคุณ
“ในช่วงวันหยุดยาวนี้ ขอเชิญชวนทุกท่านพาน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงหลากหลายสายพันธุ์มาร่วมกิจกรรมกันอย่างจุใจ ภายในงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2026 งานสำหรับคนรักสัตว์เลี้ยงที่ครบครันที่สุดงานหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ฮอลล์ 6–8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เดินได้จุใจ ของเยอะ กิจกรรมแน่น ครบทุกความต้องการของคนรักสัตว์เลี้ยง ซึ่งทุกท่านจะได้ซื้อสินค้าและบริการให้กับสัตว์เลี้ยง ทุกสายพันธุ์ โดยสามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นบัตรเครดิตให้ท่านชอปคุ้มค่ายิ่งขึ้น” นางสาวพีรพรรณ กล่าวทิ้งท้าย
สำหรับงาน PET EXPO CHAMPIONSHIP 2026 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2569 ณ ฮอลล์ 6-8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 10.00–20.00 น. (วันเสาร์–อาทิตย์ เริ่มเวลา 09.30 – 20.00 น.) ราคาบัตรเข้างานเพียง 20 บาทต่อท่าน โดยสัตว์เลี้ยงสามารถเข้าชมงานได้ฟรี และผู้เข้าชมงานยังสามารถซื้อบัตรเข้างานล่วงหน้าในรูปแบบ E-ticket ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องเสียเวลารอต่อคิวหน้างาน ผู้ที่สนใจโปรโมชั่นสินค้า-บริการลดกระหน่ำร้อนแรงที่สุดแห่งปี และร่วมสนุกกับกิจกรรมสุดหรรษาสำหรับน้องสัตว์เลี้ยงและสมาชิกในครอบครัว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.petexpothailand.net หรือเฟซบุ๊ก Petexpoclub หรือ LINE OA: @petexpoclub หรือช่องทางทวิตเตอร์: @PetexpoclubTH1