เปิดหม้อไฟความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น! “ยาโยอิ” เสิร์ฟ “นาเบะ ออลสตาร์” รวม 4 ซุปยอดฮิต แถมเติมข้าวฟรีไม่อั้น เริ่มต้น 199 บาท

“ยาโยอิ” ร้านอาหารจากประเทศญี่ปุ่นเดินหน้าสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดแรงบันดาลใจนำเทรนด์การกินของชาวญี่ปุ่นสู่เมนูใหม่ “นาเบะ ออลสตาร์ รวมฮิตหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น” หนึ่งในเมนูที่ครองใจชาวญี่ปุ่นและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย พร้อมเสิร์ฟในรูปแบบเซต (เทโชกุ) ตามแบบฉบับของยาโยอิ เพื่อให้ทุกมื้อเต็มอิ่มทั้งความอร่อยและความคุ้มค่า
โดยคัดสรร “4 ซุปนาเบะยอดนิยม” ที่มีสไตล์แตกต่างกันพื่อตอบโจทย์ทุกความชอบ
• หม่าล่า ทงคตสึ นาเบะ (หมู 199.- /เนื้อ 239.-)
ซุปหม่าล่าทงคตสึ หอมกลมกล่อมจากกระดูกหมู เติมมิติความเผ็ดชาจากพริกหม่าล่า รสชาติเข้มข้นกำลังดีในสไตล์ญี่ปุ่น
• ชิโอะ โคจิ โทริ นาเบะ (209.-)
ซุปไก่ผสมขิง เพิ่มความอูมามิด้วยชิโอะ โคจิ (ข้าวหมักญี่ปุ่น) ให้รสชาติกลมกล่อม คล่องคอ พร้อมกลิ่นหอมเฉพาะตัว ช่วยปรับสมดุลลำไส้ นาเบะที่เหมาะสำหรับสายเฮลตี้
• มิโสะ โทเมโท นาเบะ (หมู 229.- / เนื้อ 269.-)
ซุปมะเขือเทศผสมมิโสะ ให้รสเปรี้ยวหวานสดชื่นจากมะเขือเทศสด พร้อมความกลมกล่อมแบบญี่ปุ่น รับประทานง่าย ดีต่อผิวพรรณ จนเป็นซุปที่สาวญี่ปุ่นเทใจให้
• ซีฟู้ด นิโบชิ นาเบะ (299.-)
สัมผัสรสชาติแห่งท้องทะเลกับซุปใสนิโบชิ ซุปที่กำลังได้รับความนิยมในญี่ปุ่น กลิ่นหอมละมุนจากปลาแห้งอิวาชิ เข้ากันดีกับปลาแซลมอน,หอยอาซาริ และคานิคามะ เติมเต็มรสชาติแบบญี่ปุ่นในทุกคำ
ร่วมเปิดประสบการณ์ความอร่อยสไตล์ญี่ปุ่นต้นตำรับกับ “นาเบะ ออลสตาร์ รวมฮิตหม้อไฟสไตล์ญี่ปุ่น” เสิร์ฟความหลากหลาย และความคุ้มค่าในทุกเซต พร้อมเครื่องเคียงใหม่ เริ่มต้นเพียงเซตละ 199 บาท พิเศษ! เติมข้าวญี่ปุ่นได้ฟรีไม่อั้น (สำหรับทานที่ร้านเท่านั้น)
เปิดหม้อไฟพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่ “ยาโยอิ” ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาไอคอนสยามและเซ็นทรัลลาดพร้าว) ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2569 – 17 พฤศจิกายน 2569
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