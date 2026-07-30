อาหารทะเลจากสหรัฐฯ ผสานรสชาติไทย ในงานสัมมนาสำหรับเชฟ ณ กรุงเทพมหานคร

โครงการ Northeast U.S. Seafood Program ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดงานสัมมนาให้ความรู้สำหรับเชฟ ภายใต้หัวข้อ “The American Seafood – Thai Taste Challenge” ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาหารทะเลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา และสร้างแรงบันดาลใจในการนำวัตถุดิบคุณภาพมาประยุกต์ใช้กับอาหารไทย
งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบด้วยนักศึกษาด้านอาหาร เชฟมืออาชีพ อาจารย์ผู้สอน บุคลากรในอุตสาหกรรมอาหารและบริการ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป ภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารทะเล การสาธิตการประกอบอาหารโดยเชฟมืออาชีพ และการแข่งขันทำอาหาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้และทดลองสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบอาหารทะเลคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา
ภายในงานได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เด่นจาก Northeast U.S. Seafood Program จำนวน 2 รายการ ได้แก่ ล็อบสเตอร์อเมริกัน (American Lobster) และ หอยเชลล์ทะเลแอตแลนติก (Atlantic Sea Scallops) ซึ่งโดดเด่นด้านคุณภาพ ความหลากหลายในการนำไปประกอบอาหาร และศักยภาพในการผสมผสานเข้ากับอาหารไทย ผ่านการบรรยายให้ความรู้ การสาธิตเมนูโดยเชฟ และการแข่งขันทำอาหารแบบลงมือปฏิบัติจริง ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้แนวทางใหม่ ๆ ในการนำวัตถุดิบอาหารทะเลระดับพรีเมียมจากสหรัฐฯ มาประยุกต์ใช้กับทั้งเมนูไทยแบบดั้งเดิมและเมนูร่วมสมัย
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และแขกผู้มีเกียรติ โดย Victorino “Mayo” Floro IV ตำแหน่ง Regional Agricultural Attaché จาก Office of Agricultural Affairs สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำกรุงเทพฯ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน พร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยกระดับทักษะด้านอาหาร การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร อันจะนำไปสู่การขยายโอกาสของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากสหรัฐอเมริกาในตลาดไทย
ในช่วงสาธิตการทำอาหาร เชฟสุรศักดิ์ เจริญจันทร์ (เชฟเบนซ์) ได้นำเสนอเมนู Lobster Piccata โดยใช้ล็อบสเตอร์อเมริกันเป็นวัตถุดิบหลัก ขณะที่ ผศ.ดร.ธนวิทย์ ลายิ้ม คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้สาธิตเมนูจากหอยเชลล์ทะเลแอตแลนติก ได้แก่ ยำส้มโอกับหอยเชลล์ทะเลแอตแลนติก และ แกงเผ็ดแดงหอยเชลล์ทะเลแอตแลนติกใบชะพลู ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการนำวัตถุดิบอาหารทะเลจากสหรัฐฯ มาผสมผสานกับรสชาติและเอกลักษณ์ของอาหารไทยได้อย่างลงตัว
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแข่งขันทำอาหารที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้จริง โดยแต่ละทีมได้รับโจทย์ให้นำล็อบสเตอร์อเมริกันและหอยเชลล์ทะเลแอตแลนติกมาเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์เมนูใหม่ ๆ ที่สะท้อนถึงทักษะ เทคนิค และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมผสมผสานรสชาติและเทคนิคการปรุงอาหารแบบไทย
ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับประสบการณ์ตรงจากการรังสรรค์เมนูด้วยวัตถุดิบอาหารทะเลระดับพรีเมียมจากสหรัฐอเมริกาในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมืออาชีพ ภายหลังการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ เชฟผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการคัดเลือกและการจัดการวัตถุดิบ การพัฒนารสชาติ ตลอดจนเทคนิคการจัดจานและการนำเสนออาหารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง พร้อมเสริมสร้างทักษะและแรงบันดาลใจในการประยุกต์ใช้วัตถุดิบคุณภาพในเมนูอาหารไทยและนานาชาติ
การแข่งขันครั้งนี้ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านความคิดสร้างสรรค์ในการทำอาหาร ขณะเดียวกัน งานสัมมนายัง ตอกย้ำศักยภาพของผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากสหรัฐอเมริกา ในการสร้างแรงบันดาลใจให้เชฟและผู้ประกอบการพัฒนาเมนูใหม่ พร้อมต่อยอดการผสมผสานรสชาติที่หลากหลายและตอบโจทย์ตลาดไทย
งานดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของการให้ความรู้แก่เชฟ การเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับอาหารทะเลคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกาในอุตสาหกรรมบริการอาหารของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักศึกษา เชฟ อาจารย์ผู้สอน และผู้สนใจด้านอาหาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมบริการอาหารของประเทศไทย
ท่ามกลางความต้องการอาหารทะเลนำเข้าคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย โครงการให้ความรู้ในลักษณะนี้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ในอุตสาหกรรม และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านอาหาร งานสัมมนาครั้งนี้ยังตอกย้ำถึงคุณค่าของความร่วมมือระหว่าง Northeast U.S. Seafood Program สถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร ในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารทะเลระดับพรีเมียมจากสหรัฐฯ สู่ตลาดประเทศไทย
จากความสำเร็จของงานสัมมนาครั้งนี้ Northeast U.S. Seafood Program จะยังคงเดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาและความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์อาหารทะเลจากสหรัฐฯ กับเชฟ อาจารย์ด้านการประกอบอาหาร และผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในประเทศไทย
ผ่านความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมด้านอาหาร โครงการมีเป้าหมายเพื่อขยายการรับรู้เกี่ยวกับล็อบสเตอร์อเมริกันและหอยเชลล์ทะเลแอตแลนติก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมนูใหม่ ๆ และเสริมสร้างบทบาทของอาหารทะเลจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐฯ ในตลาดประเทศไทยอย่างยั่งยืน