DITP ประสบความสำเร็จจัดงาน THAI SELECT Festival 2026 ณ นครนิวยอร์ก ตอกย้ำศักยภาพ Soft Power อาหารไทย สร้างการรับรู้ Thai SELECT สู่ผู้บริโภคทั่วโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ประสบความสำเร็จในการจัดงาน THAI SELECT Festival 2026 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2569 ณ Vanderbilt Hall, Grand Central Terminal นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยงานได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้บริโภคทั้งชาวอเมริกันและนานาชาติที่เดินทางเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจต่อกิจกรรมและอาหารไทยเป็นอย่างมาก สะท้อนถึงความนิยมของอาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในตลาดสหรัฐอเมริกา พร้อมตอกย้ำศักยภาพของอาหารไทยในฐานะหนึ่งใน Soft Power สำคัญของประเทศไทย
ในโอกาสนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT บนเวทีนานาชาติ อันสะท้อนถึงความสำคัญของการผลักดันอาหารไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Thai SELECT Playground – Play with Thai Flavors” ถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยผ่านประสบการณ์ที่ผสานรสชาติ ศิลปวัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้เรียนรู้และสัมผัสเอกลักษณ์ของอาหารไทยในรูปแบบที่สนุก เข้าถึงง่าย และสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานทุกช่วงวัย
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการประทรวงพาณิชย์ นำเสด็จเยี่ยมชมคูหาร้านอาหาร Thai SELECT 15 ร้านในนครนิวยอร์กที่ร่วมออกร้านภายในงาน แต่ละร้านนำเสนอเมนูอาหารไทยต้นตำรับและเมนูสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลอง พร้อมกิจกรรมหลากหลายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้สัมผัสวัฒนธรรมอาหารไทยอย่างใกล้ชิด กิจกรรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงาน และสะท้อนความสำเร็จของการนำเสนออาหารไทยผ่านประสบการณ์ที่สร้างการมีส่วนร่วมและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของงาน คือการร่วมกิจกรรมของนักแสดงชื่อดัง มาย–ภาคภูมิ ร่มไทรทอง และ อาโป–ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ ซึ่งมาร่วมพบปะแฟน ๆ และถ่ายทอดเสน่ห์ของอาหารไทยสู่สายตาผู้คนจากหลากหลายประเทศในฐานะตัวแทน Soft Power ของไทย โดยได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก ช่วยสร้างสีสันให้กับงาน พร้อมขยายการรับรู้และกระแสความสนใจต่ออาหารไทยและตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในวงกว้าง
ความสำเร็จของ THAI SELECT Festival 2026 ไม่เพียงสะท้อนถึงความนิยมของอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกา หากยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการนำ Soft Power ด้านอาหารมาใช้สร้างการรับรู้ เชื่อมโยงผู้บริโภคจากหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม และต่อยอดสู่โอกาสทางการค้าในระดับสากลได้อย่างเป็นรูปธรรม
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ยังคงมุ่งเดินหน้าผลักดันตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ควบคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยผ่านกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ในตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั่วโลก ส่งเสริมศักยภาพของร้านอาหารไทยและผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน