"BEM พาน้องพิชิต TCAS ปีที่ 18" ยกทีมติวเตอร์บุกถึงโรงเรียน ชวนน้องสมัครก่อนพลาดโอกาส

การสอบเข้ามหาวิทยาลัยอาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางชีวิต แต่สำหรับนักเรียนหลายคน โอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ คือแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยให้ก้าวไปถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ ด้วยแนวคิดในการสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM เตรียมจัดโครงการ "BEM พาน้องพิชิต TCAS” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 18 แบบไม่มีค่าใช้จ่าย! เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้เตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ TCAS ผ่านการติวเข้ม เทคนิคการทำข้อสอบ และการสร้างแรงบันดาลใจจากติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญ ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ และเพื่อให้กิจกรรมนี้ได้เข้าถึงนักเรียนให้มากที่สุดจึงได้จัดกิจกรรมโรดโชว์ประชาสัมพันธ์พร้อมรับสมัคร ณ โรงเรียนต่าง ๆ และโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นหนึ่งใน 16 โรงเรียนที่มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก
ครูพี่ยู-อ.สุรเชษฐ์ พิชิตพงศ์เผ่า ติวเตอร์จาก วี บาย เดอะ เบรน ผู้เชี่ยวชาญด้าน TGAT 3 กล่าวว่า “จากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนในกิจกรรมโรดโชว์ สิ่งที่สะท้อนออกมาอย่างชัดเจนคือ ความกังวลของนักเรียนในการบริหารเวลาช่วงทำข้อสอบ นักเรียนต้องคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจอย่างรวดเร็วในทุกข้อ ถึงแม้ว่าพาร์ท TGAT 3 จะเป็นพาร์ทที่หลายคนทำคะแนนได้ดี แต่ก็ยังเป็นพาร์ทที่สามารถเพิ่มคะแนนได้เพิ่มขึ้นอีก หากเข้าใจแนวคิดและเทคนิคการวิเคราะห์โจทย์อย่างถูกต้อง การมาติวในกิจกรรม BEM พาน้องพิชิต TCAS จึงเป็นการสรุปสาระสำคัญทั้งหมดให้เข้าใจง่าย พร้อมอัปเดตโครงสร้างข้อสอบ เทคนิคการวิเคราะห์โจทย์ และการบริหารเวลา เพื่อให้นักเรียนเตรียมตัวได้อย่างถูกทิศทาง ลดความสับสนจากข้อมูลบนสื่อออนไลน์ และเพิ่มความมั่นใจก่อนลงสนามสอบจริง แม้ปีนี้นักเรียนจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้นจากการเลื่อนกำหนดการสอบออกไปประมาณ 1 เดือน แต่ก็ยังต้องวางแผนการอ่านหนังสืออย่างรอบคอบ เพราะช่วงเวลานั้นตรงกับการสอบในหลายสนาม ดังนั้นการแบ่งเวลาให้เหมาะสมทั้งการทบทวนเนื้อหาและฝึกทำข้อสอบจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ทำคะแนนได้อย่างเต็มศักยภาพ”
น้องอิ๊ด - นายรัฐธรรมนูญ ปานรักษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่าว่า “ตั้งเป้าหมายจะเรียนด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันเตรียมตัวสอบไปประมาณ 80% แล้ว โดยวิชาที่ท้าทายที่สุดคือ A-Level ฟิสิกส์ เพราะต้องอาศัยทั้งความเข้าใจ การวิเคราะห์ และจินตนาการควบคู่กันไป การได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ BEM มาจัดครั้งนี้ทำให้มีโอกาสลองทำข้อสอบจริง พร้อมได้เทคนิคการจำและวิธีคิดจากครูพี่ยูที่สามารถนำไปใช้ในการสอบได้ เชื่อว่าทุกคนมีความฝัน และมหาวิทยาลัยเป็นก้าวสำคัญที่จะพาเราเข้าใกล้เป้าหมายนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตั้งใจ ความมุ่งมั่น และการเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราทำได้”
ด้าน น้องใบเตย - น.ส.ชริญญา สุขจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เล่าถึงการเตรียมตัวว่า “อยากเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์หรือเภสัชศาสตร์ เพราะเคยร่วมกิจกรรมจิตอาสาด้านการแพทย์ ได้สัมผัสการทำงานและการช่วยเหลือผู้อื่น จึงยิ่งตอกย้ำความตั้งใจว่าต้องการเป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม สำหรับข้อสอบในปีนี้มองว่าวิชา A-Level ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ยากที่สุด เพราะต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์และการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ช่วงโค้งสุดท้ายจึงพยายามจัดสรรเวลาอ่านหนังสือให้มากขึ้นและตั้งใจทำให้เต็มที่ เพราะถ้าเตรียมตัวอย่างเต็มกำลังจะไม่เสียดายภายหลัง สำหรับเพื่อน ๆ ที่กำลังเตรียมสอบอยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร อย่างน้อยก็ได้ทุ่มเทและพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้ว”
ปีนี้ BEM ยังคงผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงเยาวชนได้มากยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาเนื้อหาการติวให้สอดรับกับรูปแบบการสอบและแนวทางการเรียนรู้ของนักเรียนในปัจจุบันที่ต้องอาศัยทั้งทักษะการคิดวิเคราะห์ การบริหารเวลา และการวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยร่วมมือกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.), การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เมดดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด ( Smooto Japan ) จูลี่ส์ (Julie's) และบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) นักเรียนระดับ ม.ปลายสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ QR Code หรือ https://line.me/R/ti/p/@413ljgvl ติดตามข้อมูลโครงการผ่านทาง Facebook และ TikTok: TCAS by BEM