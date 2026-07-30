แห่บินช่วงหยุดยาว!สนามบินอุบลราชธานี” ผู้โดยสารนิวไฮ 4.93 พันคนต่อวัน “ภัทรพงศ์”ย้ำปลอดภัย สะดวก

“ภัทรพงศ์” เผย ยอดเดินทางวันหยุดยาวพุ่งสูงสุด “สนามบินอุบลราชธานี” ทุบสถิติ New High สั่งการกรมท่าอากาศยาน อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวชมงานประเพณีท้องถิ่นแห่เทียนพรรษา - ดันรายได้ท่องเที่ยวภูมิภาคคึกคัก
วันที่ 30 ก.ค. 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงปริมาณผู้โดยสาร และการอำนวยความสะดวกประชาชนในสนามบินภูมิภาค สังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่อง ในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ที่คาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการทั้งเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งภาพรวมการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีบรรยากาศการท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวคึกคักเป็นอย่างมาก ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวตามจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
โดยกรมท่าอากาศยาน รายงาน สถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวัน (New High pax per day) พบว่า “ท่าอากาศยานอุบลราชธานี” มีสถิติปริมาณผู้โดยสารสูงสุดต่อวันเพิ่มขึ้นเป็น 4,931 คน เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 2569 ซึ่งในช่วงนี้มีงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 30 ก.ค. 2569 โดยท่าอากาศยานอุบลราชธานีบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี และ ททท. สำนักงานอุดรธานี จัดบริการรถรับ - ส่ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงาน สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานอุบลราชธานี
ส่วนท่าอากาศยานในสังกัดของ ทย. ทุกแห่ง ได้เน้นย้ำเรื่องการอำนวยความสะดวก ให้บริการตามมาตรฐานความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย และระบบอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องเอกซเรย์ กล้อง CCTV ระบบไฟฟ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอาคารผู้โดยสาร นอกจากนี้ยังให้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการต่าง ๆ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อช่วยระบายผู้โดยสารและลดความแออัด รวมถึงบริหารจัดการการจราจรภายในสนามบินให้คล่องตัวเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่สนามบิน และบูรณาการกับหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมต่อจากสนามบินไปยังตัวเมืองหรือแหล่งท่องเที่ยวให้มีจำนวนเพียงพอ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางต่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็วไร้รอยต่อ
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รมช.คมนาคม กล่าวว่าขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ พร้อมร่วมสัมผัสสีสันและความงดงามของงานประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จัดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน รวมถึงเชิญชวนให้ท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น และกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวที่จัดขึ้นทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน และร่วมสืบสานวัฒนธรรมของไทย สอดคล้องกับนโยบาย “Airport for Regional Development” ยกระดับสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการคมนาคม