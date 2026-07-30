ฉลอง 108 ปี การสถาปนาอิสรภาพ และ 36 ปี แห่งการฟื้นฟูเอกราช สาธารณรัฐลิทัวเนีย

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำกรุงเทพมหานคร จัดงานเลี้ยงรับรองเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 108 ปี แห่งการสถาปนารัฐลิทัวเนีย ครบรอบ 36 ปีแห่งการฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐลิทัวเนีย และครบรอบ 33 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐลิทัวเนียและราชอาณาจักรไทย ภายในงานได้รับเกียรติจากประธานในพิธี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี, นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ, นายเคสตูติส บูดรีส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย, นายริชาร์ดัส ชเลปาวีชุส อธิบดีอินโดแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศลิทัวเนีย และนายดาริอุส ไกดีส เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลิทัวเนียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย เอกอัครราชทูตจากนานาประเทศ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงการต่างประเทศ และชาวลิทัวเนียที่พำนักในประเทศไทย ฯลฯ มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ เดอะ กลาส เฮ้าส์ บ้านปาร์คนายเลิศ กรุงเทพฯ
นางนวลพรรณ ล่ำซำ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐลิทัวเนียประจำกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง ‘นกกระสาขาว’ นกประจำชาติของสาธารณรัฐลิทัวเนีย ว่า “เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี ครอบครัว และความสามัคคี อันเป็นคุณค่าพื้นฐานที่หล่อหลอมให้ทุกประเทศและทุกสังคมเติบโตอย่างเข้มแข็ง เป็นหนึ่งเดียว และดำรงไว้ซึ่งสันติสุข”
และเชื่อมั่นว่า การพบปะระหว่างตัวแทนประเทศทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ทั้งที่กระทรวงการต่างประเทศ และทำเนียบรัฐบาล จะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆ ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ทั้งยังหวังว่าจะมีการเปิดเที่ยวบินตรง กรุงเทพ-วิลนีอุส ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเชื่อมโยงประชาชนของทั้งสองประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น เสริมสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน รวมถึงความเชื่อมั่นระหว่างกันอย่างยั่งยืน
วันชาติลิทัวเนีย ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และวันที่ 11 มีนาคมของทุกปี การร่วมเฉลิมฉลองจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศ ที่สะท้อนถึงความกล้าหาญ ความมุ่งมั่นของชาวลิทัวเนีย สมดังคำขวัญที่ว่า ‘อิสรภาพ ความสามัคคี และความเจริญรุ่งเรือง’