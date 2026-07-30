ONYX Hospitality Group ฉลอง 60 ปี เดินหน้าสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมาย ภายใต้แนวคิด “More of What You Love” ร่วมกับ Grab เพื่อเติมเต็มทุกช่วงเวลาของนักเดินทางยุคใหม่

ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) เดินหน้าสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมาย ภายใต้แนวคิด “More of What You Love” เพื่อเติมเต็มทุกช่วงเวลาของการเดินทางให้เชื่อมโยง สะดวก และตอบโจทย์ความต้องการของนักเดินทางยุคใหม่ ผ่านกิจกรรมและความร่วมมือพิเศษกับพันธมิตรชั้นนำตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลอง
หนึ่งในความร่วมมือสำคัญภายใต้การเฉลิมฉลองครั้งนี้ คือความร่วมมือระหว่าง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) และ แกร็บ (Grab) เพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักเดินทางให้ครอบคลุมมากกว่าการเข้าพัก โดยเชื่อมโยงทุกช่วงเวลาของการเดินทาง ตั้งแต่การเดินทางสู่โรงแรม ประสบการณ์ระหว่างการเข้าพัก การรับประทานอาหาร ไปจนถึงการออกไปค้นพบสีสันของแต่ละจุดหมายปลายทาง ผ่านบริการและสิทธิประโยชน์ที่ช่วยเติมเต็มทุกการเดินทาง ให้สะดวก ราบรื่น และเปิดโอกาสให้นักเดินทางได้ใช้เวลาในทุกจุดหมายอย่างเต็มที่
ความร่วมมือครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักโรงแรมในเครือออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ได้แก่ อมารี (Amari), โอโซ่ (OZO), ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมแคมเปญ ได้สัมผัสแนวคิด “More of What You Love” ผ่านประสบการณ์ที่เชื่อมโยงทุกช่วงเวลาของการเดินทางบนแพลตฟอร์ม Grab ซึ่งครอบคลุม 3 ทั้งด้าน ได้แก่
More Convenience – ความสะดวกที่มากขึ้นในทุกเส้นทาง: ไม่ว่าจะเดินทางจากสนามบินสู่โรงแรม ออกไปท่องเที่ยว หรือแวะรับประทานอาหารในเมือง นักเดินทางก็สามารถเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่าน Grab พร้อมรับสิทธิพิเศษ เพียงใส่รหัสโปรโมชัน ONYX60 บนแอปพลิเคชัน Grab เพื่อรับส่วนลดค่าโดยสาร 15% สูงสุด 100 บาทต่อเที่ยว สำหรับบริการ Grab ที่ร่วมรายการ (ยกเว้น GrabTaxi) จำกัดสิทธิ์สูงสุด 2 ครั้งต่อผู้ใช้ และรวม 700 สิทธิ์ต่อวัน
ข้อเสนอพิเศษนี้จะช่วยให้ทุกการเดินทางระหว่างการเข้าพักสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร หรือจุดหมายต่าง ๆ โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2027 ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
More Flavours and Dining Experiences – ประสบการณ์ความอร่อยที่หลากหลายยิ่งขึ้น:นอกเหนือจากความสะดวกในการเดินทาง นักเดินทางยังสามารถเติมเต็มประสบการณ์การเข้าพักผ่านร้านอาหารและบาร์ภายใต้ ONYX Dining กว่า 20 แห่งทั่วประเทศไทย ผ่านบริการ Dine Out บนแอปพลิเคชัน Grab หรือเลือกสั่งเมนูโปรดผ่าน GrabFood ได้อย่างสะดวก
พร้อมรับสิทธิพิเศษ ส่วนลด 20% สำหรับการใช้บริการ Dine Out ครั้งแรก ณ ร้านที่ร่วมรายการ และส่วนลด 10% สำหรับการใช้บริการครั้งถัดไป เพื่อให้ทุกมื้อเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่น่าประทับใจระหว่างการเดินทาง
More seamless service – บริการที่ราบรื่นตลอดการเข้าพัก: อีกหนึ่งบริการที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเข้าพัก คือ The Guest Transport Concierge Service, powered by Grab บริการคอนเซียร์จ เรียกรถที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าพักตลอดการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระหว่างสนามบิน โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว หรือการเดินทางเพื่อธุรกิจ เพื่อให้ทุกการเดินทางเป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และอุ่นใจยิ่งขึ้น
ผู้เข้าพักสามารถสำรองรถผ่านคอนเซียร์จของโรงแรม พร้อมติดตามสถานะรถและเส้นทางได้แบบเรียลไทม์ อีกทั้งยังได้รับการดูแลจากทีมงาน Grab และคอนเซียร์จของโรงแรมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกการเดินทางเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวก ราบรื่น และอุ่นใจได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดหมาย
นอกจากนี้ ยังมีบริการรถหลากหลายประเภทให้เลือก เพื่อให้เหมาะกับการเดินทางในแต่ละรูปแบบ โดย โรงแรมโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ กรุงเทพฯ (Oriental Residence Bangkok) ให้บริการผ่าน GrabPremium ขณะที่ โรงแรมอมารี (Amari) มีให้เลือกทั้ง GrabPremium, GrabCar, GrabSUV และ GrabVan ส่วน โรงแรมโอโซ่ (OZO) และ ชามา (Shama) ให้บริการ GrabCar, GrabSUV และ GrabVan ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียว เดินทางกับครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่ม ก็สามารถสำรองรถได้สูงสุด 10 คันต่อครั้ง พร้อมความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุในทุกเที่ยวการเดินทาง
ความร่วมมือกับแกร็บในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมพิเศษภายใต้การเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ภายใต้แนวคิด “More of What You Love” ที่จะมีขึ้นตลอดปีแห่งการเฉลิมฉลอง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป จะเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เชื่อมโยงและมีความหมาย พร้อมเติมเต็มทุกช่วงเวลาของการเดินทางให้กับลูกค้าในทุกจุดหมายปลายทาง
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาแคมเปญ โรงแรมและร้านอาหารที่ร่วมรายการ รวมถึงเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ ได้ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) และ แกร็บ (Grab)