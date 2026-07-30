เชิญสัมผัสดินเนอร์อาหารอิตาเมชิจับคู่ไวน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2569 ห้องอาหารญี่ปุ่น คิสโสะ ณ โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ ขอเชิญนักชิมและแขกทุกท่านร่วมเปิดประสบการณ์แห่งรสชาติสุดพิเศษ กับมื้ออาหารค่ำสไตล์อิตาเมชิ (Itameshi) 5 คอร์สสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ถ่ายทอดความงดงามของศาสตร์การปรุงอาหารญี่ปุ่นและอิตาเลียนผ่านการรังสรรค์เมนูโดย เชฟชาตรี พังศิลป์ หัวหน้าพ่อครัวประจำห้องอาหาร คิสโสะ และ เชฟสเตฟาโน เมอร์โล จากห้องอาหาร รอสซินีส์ (Rossini's) โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท พร้อมจับคู่กับไวน์ชั้นเลิศจาก Avignonesi ผู้ผลิตไวน์ชั้นเลิศ จากแคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี
ค่ำคืนแห่งรสชาตินี้ได้รับแรงบันดาลใจจากเสน่ห์และศิลปะแห่งการผสมผสานอาหารอิตาเลียนและญี่ปุ่นอย่างลงตัว ถ่ายทอดมาเป็นอาหารสไตล์อิตาเมชิ โดยสองเชฟได้เลือกใช้วัตถุดิบตามฤดูกาล ผสานเทคนิคการปรุงอันประณีตและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย เพื่อรังสรรค์เมนูที่สะท้อนเอกลักษณ์ของทั้งสองวัฒนธรรม พร้อมดึงรสชาติอันโดดเด่นของวัตถุดิบแต่ละชนิดออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
มื้ออาหารเริ่มต้นด้วย คาร์ปาชิโอหอยเชลล์ (Scallop Carpaccio) หมักบัลซามิกและซอสโชยุ เสิร์ฟคู่กับ Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2020 ก่อนต่อด้วย สปาเก็ตตีเย็นหน้าปลาทูน่าและยูซุ (Chilled Spaghetti with Bluefin Tuna & Yuzu) จับคู่กับไวน์แดงออร์แกนิก Cantaloro Rosso Toscana IGT 2020 ตามด้วยเมนูไข่ออนเซ็นและเห็ดทรัฟเฟิลดำ (Onsen Egg & Black Truffle) ที่เข้ากันอย่างลงตัวกับ Avignonesi Poggetto di Sopra DOCG 2020
สำหรับจานหลัก เชฟทั้งสองนำเสนอ ซี่โครงเนื้อตุ๋นเนื้อนุ่มในซอสแกงกะหรี่ญี่ปุ่น (Slow-Braised Short Rib Glazed in Japanese Curry) พร้อมเสริมรสชาติด้วย Avignonesi Desiderio Toscana IGT 2021 ที่โดดเด่นด้วยกลิ่นหอมและรสสัมผัสอันเข้มข้น ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วย ทีรามิสุมัทฉะและไอศกรีมโฮจิฉะ (Matcha Tiramisu & Hōjicha Gelato) ปิดดินเนอร์มื้อนี้ได้อย่างลุ่มลึกและน่าประทับใจ
ค่ำคืนพิเศษนี้นำเสนออาหารและไวน์ชั้นเลิศ ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านวัฒนธรรมผ่านการทำอาหาร โดยสองเชฟผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์และไวน์คุณภาพจากแคว้นทัสคานี เป็นประสบการณ์การรับประทานอาหารที่น่าจดจำและพลาดไม่ได้
ไวน์แพริ่งดินเนอร์ 5 คอร์ส
วันที่: 6 สิงหาคม 2569
เวลา: 19:00 - 21:00 น.
สถานที่: ห้องอาหารญี่ปุ่น คิสโสะ ชั้น 8
ราคา: 2,500++ บาท ต่อท่าน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
โทร: 02 207 8000
สำรองที่นั่ง: https://www.sevenrooms.com/experiences/kissorestaurantbkkwi/-30-off-early-bird-4-hand-itameshi-wine-dinner-6-august-2026-5913953764294656