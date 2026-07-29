แอร์พอร์ตเรลลิงค์ระบบจ่ายไฟฟ้าขัดข้อง ช่วง"ลาดกระบัง–บ้านทับช้าง" วิ่งได้ฝั่งเดียว ความถี่ 30 นาที

รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์เสียอีกแล้ว ระบบจ่ายไฟฟ้าจ่ายขัดข้องช่วงสถานีลาดกระบัง–สถานีบ้านทับช้าง เดินรถได้ฝั่งเดียวความถี่ 30 นาที แนะเผื่อเวลาเดินทาง
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อช่วงเย็น วันนี้ (29 กรกฎาคม 2569) รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้อง ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายให้กับขบวนรถ บริเวณระหว่างสถานีลาดกระบัง–สถานีบ้านทับช้าง (ฝั่งมุ่งหน้าสถานีพญาไท) ต้องจัดให้การเดินรถมีความถี่ประมาณ 15 -30 นาที และใช้แผนเดินรถสำรองชั่วคราวโดยยังคงมีขบวนรถให้บริการอย่างต่อเนื่อง
โดย ผู้โดยสารที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิต้องรอสับหลีกขบวนรถไฟที่สถานีหัวหมากเนื่องจากตั้งแต่สถานีหัวหมากจนถึงสถานีสุวรรณภูมิจะเป็นการเดินรถทิศทางเดียว
ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข เหตุขัดข้อง โดยยังคงเปิดให้บริการเดินรถตามปกติอย่างต่อเนื่อง ด้วยความถี่ 30 นาที
ทั้งนี้ รถไฟฟ้าขบวนที่เดินทางมุ่งหน้าสถานีสุวรรณภูมิจะต้องหยุดรอสับหลีกขบวนรถไฟตั้งแต่สถานีหัวหมาก เนื่องจากเป็นการเดินรถทิศทางเดียว อาจทำให้เวลาเดินทางรวมจากสถานีพญาไทไปสุวรรณภูมิ นานขึ้นประมาณ 30 นาที
ทั้งนี้ พบมีผู้โดยสารสะสมจำนวนมากบริเวณสถานีพญาไท สถานีราชปรารภ และสถานีสุวรรณภูมิ จึงขอแนะนำให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาในการเดินทาง
โดย ตั้งแต่เวลา 19:30 น. เป็นต้นไป แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ได้ประสานความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพิ่มรถโดยสารเพื่อรองรับผู้โดยสารในช่วงเย็น โดยให้บริการจนถึงเที่ยวสุดท้าย เวลา 00:00 น. (เวลาปิดให้บริการของสถานี)
เส้นทางให้บริการ (รถโดยสารบริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
สถานีหัวหมาก ↔ สถานีสุวรรณภูมิ
จะมีรถให้บริการจากสถานีหัวหมากและสถานีสุวรรณภูมิทุกๆ 20 นาที
กำหนดจุดรับ-ส่งผู้โดยสาร
สถานีหัวหมาก: ชั้น Ground บริเวณด้านล่าง สถานีสุวรรณภูมิ: ชั้น 2 ประตู 9
สำหรับผู้โดยสารที่ใช้ EMV แล้วโดนคิดค่าโดยสารอยู่เกินเวลา ผู้โดยสารสามารถ สแกน QR CODE ขอคืนค่าอยู่เกินเวลาได้ โดยให้ระบุสาเหตุรถไฟล่าช้า
หากผู้โดยสารได้ซื้อเหรียญโดยสาร (Token) แล้ว แต่ไม่ประสงค์จะเดินทางเนื่องจากความล่าช้าในการให้บริการ สามารถนำเหรียญโดยสาร (Token) ติดต่อพนักงานที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารทุกสถานี เพื่อดำเนินการขอคืนเงินตามมูลค่าของเหรียญโดยสารได้