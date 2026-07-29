"ศูนย์ทดสอบภาษาฯ"สบพ.ผ่านประเมินมาตรฐาน จาก CAAT เทียบชั้น มาตรฐานสากล

สบพ. ตอกย้ำมาตรฐานสากล ผ่านประเมินศูนย์ทดสอบภาษาฯ จาก กพท.ในฐานะผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ขานรับนโยบายรัฐบาล ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการบินสู่ World-Class
สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม ตอกย้ำความเชื่อมั่นในการพัฒนากำลังคนสายการบิน ล่าสุดผ่านการตรวจประเมินศูนย์ทดสอบภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ (CATC ICAO Language Proficiency Testing Center : LPTC) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT โดยผลการตรวจประเมิน “ไม่พบข้อบกพร่อง” (Finding) สะท้อนถึงคุณภาพการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) อย่างเคร่งครัด
นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า สบพ. รักษามาตรฐานระดับสูงไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ว่า กระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล (World-Class Infrastructure) ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน การที่ สบพ. โดยกองวิชาภาษาอังกฤษและสนับสนุนการบิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารและดำเนินการทดสอบ สามารถผ่านการประเมินโดยไม่พบข้อบกพร่องในครั้งนี้ ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับมาตรฐานการบินของรัฐบาลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลอย่างยั่งยืน
ด้าน นางสาวภัคณัฎฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบภาษาผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ของ สบพ. มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้ปฏิบัติงานด้านการบิน ได้แก่ นักบิน และผู้ควบคุมจราจรทางอากาศ ซึ่งนับเป็นคุณสมบัติสำคัญสำหรับการออกและคงไว้ซึ่งใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ตามข้อกำหนดของ ICAO เพื่อให้สามารถสื่อสารในการปฏิบัติการบินได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยสูงสุด
“การผ่านการตรวจประเมินในครั้งนี้ เป็นการยืนยันถึงคุณภาพของกระบวนการทดสอบ ความพร้อมของบุคลากร และระบบการดำเนินงานของศูนย์ฯ ที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่ง สบพ. พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำลังหลักในการสนับสนุนความปลอดภัยของระบบการบิน และการพัฒนากำลังคนด้านการบินของประเทศต่อไป” ผู้ว่าการ สบพ. กล่าว