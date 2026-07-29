Seoul Unniedeul ประสบความสำเร็จในการจัดงาน “SBA Global Scale-up K-Beauty Showcase” ณ กรุงเทพมหานคร

5 บริษัทด้านความงามและบิวตี้เทคจากเกาหลีเข้าร่วมงาน พร้อมบายเออร์ อินฟลูเอนเซอร์ และพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยประมาณ 100 คน เตรียมจัดป๊อปอัพต่อเนื่องเป็นเวลา 2 เดือน ณ ร้าน DOOK’N DOOK’N K-Beauty Store หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมทดสอบตลาดและจับคู่ธุรกิจ
บริษัท Seoul Unniedeul Co., Ltd. นำโดยคุณพัคแซตบยอล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประสบความสำเร็จในการจัดงาน “SBA Global Scale-up K-Beauty Showcase” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ณ ร้าน DOOK’N DOOK’N K-Beauty Store ชั้น 2 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ กรุงเทพมหานคร
งานดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้โครงการสนับสนุนการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศของ Seoul Business Agency หรือ SBA โดยมีบริษัทด้านความงามและบิวตี้เทคที่มีศักยภาพจากเกาหลีเข้าร่วมทั้งหมด 5 บริษัท พร้อมด้วยผู้จัดจำหน่าย บายเออร์ พันธมิตรทางธุรกิจ อินฟลูเอนเซอร์ และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในประเทศไทยประมาณ 100 คน
นอกจากนี้ นักศึกษาจากภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยังได้เข้าร่วมงาน เพื่อสำรวจโอกาสในการผลิตคอนเทนต์ K-Beauty และพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคธุรกิจ
บริษัทและแบรนด์ที่เข้าร่วมงานประกอบด้วย
•RESNOVAE แบรนด์โฮมบิวตี้เทคจาก MEDIFAB
•MOTOMONT แบรนด์สเปรย์เพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยให้เมกอัพติดทนนานจาก Hightempo Waltz
•LUMMITRY โซลูชันให้คำปรึกษาด้านความงามและการแพทย์ในรูปแบบ 3D ที่ขับเคลื่อนด้วย AI จาก Keensight
•EARLYANCE แบรนด์เครื่องสำอางลิปแทททูจาก TULIP
•IT’S SO ME แบรนด์สกินแคร์สูตรอ่อนโยนสำหรับผิวบอบบางและแพ้ง่าย
ภายในงาน บริษัทที่เข้าร่วมได้นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมความงามของไทยได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และแสดงความคิดเห็น เพื่อประเมินการตอบรับของตลาดไทย
นอกจากนี้ ยังมีการจัดประชุมแบบตัวต่อตัวกับบริษัทด้านการจัดจำหน่ายและการตลาดในประเทศไทย เพื่อหารือเกี่ยวกับการเข้าสู่ช่องทางค้าปลีก การทำตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ การผลิตคอนเทนต์ และการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทที่เข้าร่วมงานบางแห่งอยู่ระหว่างการเจรจาต่อเนื่องกับพันธมิตรในประเทศไทยเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการจัดจำหน่ายและการตลาด
งานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดแสดงผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สำหรับการทดสอบตลาดจริง เพื่อประเมินศักยภาพการแข่งขันของแต่ละแบรนด์และการตอบรับจากผู้บริโภคชาวไทย
หลังจากงานสิ้นสุดลง การทดสอบตลาดของแบรนด์ต่าง ๆ จะยังคงดำเนินต่อไป โดย Seoul Unniedeul จะจัดป๊อปอัพสำหรับแบรนด์ที่เข้าร่วมเป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ณ ร้าน DOOK’N DOOK’N K-Beauty Store พร้อมสนับสนุนการทดลองและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค การผลิตคอนเทนต์ร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในประเทศไทย
คุณพัคแซตบยอล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Seoul Unniedeul กล่าวว่า “งานครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่บายเออร์ อินฟลูเอนเซอร์ และพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไทยจะได้สัมผัสแบรนด์ความงามและบิวตี้เทคที่มีศักยภาพจากเกาหลีโดยตรง พร้อมหารือถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม”
“เราจะสนับสนุนบริษัทที่เข้าร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านการจัดป๊อปอัพและการเชื่อมโยงธุรกิจ เพื่อช่วยให้แต่ละบริษัทสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ชัดเจนและเติบโตได้อย่างยั่งยืนในตลาดไทย” คุณพัคกล่าวเพิ่มเติม
Seoul Unniedeul เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและคอมเมิร์ซระดับโลก ซึ่งสนับสนุนแบรนด์ความงามและไลฟ์สไตล์จากเกาหลีในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ บริษัทดำเนินงานผ่านบริษัทในเครือในประเทศไทยและร้าน DOOK’N DOOK’N K-Beauty Store ในกรุงเทพฯ โดยให้บริการด้านการทดสอบตลาด การตลาดผ่านอินฟลูเอนเซอร์ การจับคู่บายเออร์ การจัดจำหน่าย และการสนับสนุนด้านการส่งออก