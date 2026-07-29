กวาดล้างสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ไร้ตรา มอก. ยึดเครื่องจ่ายไฟ-ไฟเส้น LED เถื่อนกว่า 10 ล.

ท็อปกัน-สมอ. เปิดปฏิบัติการตรวจค้นโกดังย่านคลองจั่น ยึดเครื่องจ่ายไฟ และไฟเส้น LED ไม่มีเครื่องหมาย มอก. กว่า 85,000 ชิ้น มูลค่ากว่า 10.9 ล้านบาท เตรียมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด พร้อมเดินหน้าขยายผลตรวจเข้มทั่วประเทศ
พลเอก นักรบ บุญบัวทอง ประธานกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม หรือชุดปฏิบัติการพิเศษ “ท็อปกัน” (Top Gun) และนายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังสินค้าแห่งหนึ่งย่านคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร หลังได้รับเรื่องร้องเรียนว่า มีการลักลอบนำเข้า และจำหน่ายเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่ได้มาตรฐานให้กับร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่าง ๆ จำนวนมาก อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน และส่งผลกระทบต่อโครงข่ายโทรคมนาคมส่วนรวมได้
“จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบเครื่องจ่ายไฟ จำนวน 6,981 หน่วย และไฟเส้น LED จำนวน 78,614 หน่วย รวมทั้งสิ้น 85,595 หน่วย ไม่มีเครื่องหมาย มอก. มูลค่ารวม 10,911,700 บาท จึงขยายผลต่อพบว่าสินค้าดังกล่าวนำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายให้กับร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิงต่าง ๆ ใช้ตกแต่งสถานที่ ซึ่งหากเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานจะปล่อยสัญญาณรบกวนต่อเนื่อง ทั้งแบบสัญญาณรบกวนแถบกว้างและแถบแคบ” พลเอก นักรบกล่าว
นายเอกนิติ รมยานนท์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กล่าวว่า เครื่องจ่ายไฟ หรือ Power Supply เป็นอุปกรณ์สำคัญในการแปลงกระแสไฟฟ้า ขณะที่ไฟเส้น LED นิยมใช้ตกแต่งป้ายโฆษณา ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบันเทิง หากไม่ได้มาตรฐานอาจปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ภายในอาคาร ซึ่งเป็นอันตรายต่อความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบการสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ และมีความเสี่ยงหากเกิดความร้อนสะสมอาจทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร และลุกลามเป็นเพลิงไหม้ได้
สมอ. จึงยึดอายัดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลาง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งบทลงโทษสำหรับผู้ประกอบการรายนี้นำเข้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สมอ. จะขยายผลต่อว่าเป็นผู้จำหน่ายด้วยหรือไม่ หากพบว่าเป็นผู้จำหน่าย มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับรวมด้วย จึงขอฝากถึงประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออุปกรณ์ส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า สังเกตเครื่องหมายมาตรฐาน และ QR Code บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทุกครั้ง