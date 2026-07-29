ททท. ท้าลอง! “เทศกาลฤดูหลอน Myth Night Season” เปิดโลกคู่ขนาน ตรอกเชื่อมภพ ปลุกตำนานความเชื่อสู่ความหลอนยามค่ำคืน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยด้านตลาดในประเทศ เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขานรับนโยบาย Night Economy เอาใจคนรุ่นใหม่ เปิดตัวงาน "เทศกาลฤดูหลอน Myth Night Season" รับเทรนด์การท่องเที่ยวยามค่ำคืน (Night Tourism) ชูจุดขายวัฒนธรรมเชิงลึกและการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ หวังกระจายรายได้และเพิ่มระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว
นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวว่า ประเทศไทยเรามีทุนทางวัฒนธรรม (Culture Asset) ตำนานท้องถิ่นที่หลากหลายและลึกซึ้ง แต่ยังขาดกลไกในการเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและมีคุณค่า จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจัดงาน “Myth Night Season เทศกาลฤดูหลอน” แปลงทุนทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม เปลี่ยนผ่านความเชื่อดั้งเดิมมุ่งสู่มิติใหม่ของการท่องเที่ยวผ่านโลกคู่ขนานของตำนาน ความเชื่อ และเรื่องเล่าพื้นบ้านไทยที่ทันสมัยและน่าสนใจ พร้อมต่อยอดวัฒนธรรม อาหาร และ Pop Culture เข้าด้วยกัน ด้วยความร่วมมือของศิลปิน นักสร้างสรรค์ ชุมชน และพันธมิตร เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อน การค้นพบตัวเอง และการสัมผัสประสบการณ์พิเศษที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยนำเสนอเรื่องราวตำนานพื้นบ้านของชุมชนกุฎีจีนมาต่อยอด ภายใต้แนวคิด “ราตรีกุฎีจีน : ตรอกเชื่อมภพ พหุตำนานหลอน” ร้อยเรียงเรื่องราวความเชื่อผ่าน 3 โซนไฮไลต์ ดังนี้
โซนที่ 1 (เข้าใจ) : ตรอกพหุวัฒนธรรม นำเสนอเรื่องราว 3 ศาสนา 4 ความเชื่อ ในรูปแบบ Interactive Exhibition ถอดรหัสความเชื่อและเรื่องราวชุมชนกุฎีจีนในมิติใหม่
โซนที่ 2 (สื่อสาร) : ตรอกเรือนเก่าเล่าเรื่อง พื้นที่แชร์ประสบการณ์ความหลอนจากเหล่าคนดังและผู้มีประสบการณ์ตรง อาทิ พี่แจ็ค เดอะ โกสท์, หนึ่ง แอลซี, เอวาเรสต์
โซนที่ 3 (สัมผัส) : ตรอกกรุ่นรส ลิ้มลองอาหารเครื่องดื่ม กิจกรรม Workshop และโปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมโยง ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องเล่าท้องถิ่น
ทั้งยังต่อยอดสร้างกระแส ส่งต่อประสบการณ์ท่องเที่ยวและความหลอน ผ่านการลงพื้นที่จริงของอินฟลูเอนเซอร์ เพื่อนำเสนอเรื่องราวไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
ททท. ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจมาสัมผัสประสบการณ์ความหลอนเชิงสร้างสรรค์ และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดัน Soft Power ไทยในมิติตำนานพื้นบ้าน ร่วมเปิดโลกคู่ขนานและพิสูจน์ความลี้ลับด้วยตาคุณเองในงาน “Myth Night Season เทศกาลฤดูหลอน” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2569 ณ ลานหน้าลิโด้ คอนเน็คท์ สยาม ได้ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Myth Night Season เทศกาลฤดูหลอน https://www.facebook.com/Mythnightseason