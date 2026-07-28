เทียบ หมัดต่อหมัด “เอ็มเค” กับ “ตี๋น้อย” ศึกสุกี้เหมาจ่ายรายเดือน

เดือนสิงหาคมนี้ สองเชนสุกี้เจ้าดังอย่าง เอ็มเค และ สุกี้ตี๋น้อย จัดหนักจัดเต็มปล่อยหมัดเด็ดระบบเหมาจ่ายรายเดือนและคูปองล่วงหน้าออกมาชนกันจังๆ
หลังจากที่เอ็มเค เปิดตัวขาย ระบบเหมาจ่ายรายเดือนหรือ Subscription ไม่กี่วัน ค่ายสุกี้ตี๋น้อย ก็ออกมาบ้างทันควันชนิดข้ามวัน
แต่ความคุ้มค่าหรือความต่าง มีอะไรบ้าง เปรียบเทียบให้ดูชัดๆ
เริ่มที่ค่าย เอ็มเค กับ เอ็มเค บุฟเฟ่ต์ ซับสคริปชั่น "MK Buffet Subscription" เป็นการเหมาจ่ายรายเดือน เอาใจสายบุฟเฟต์ตัวจริง ราคา299 บาทกับ33 เมนู รวมซีฟู้ดใหม่ เน้นกินซ้ำบ่อยๆ วางแผนคุ้มค่าใช้จ่ายง่าย
ระยะเวลาจำหน่าย 27 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569 ช่องทางซื้อคือ LINE Official เริ่มใช้งานได้ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 กำหนด 1 ท่าน/แพ็กเกจ
โดยมี 4 แพกเกจให้เลือกตามไลฟ์สไตล์
1. Unlimited Package 2,990 บาท กินได้ไม่อั้นตลอดเดือนสิงหาคม จำกัดแค่ 100 สิทธิ์เท่านั้น
2. คุ้มแมกซ์ 10 ฟรี 3 ราคา 2,990 บาท
3. คุ้มพลัส 7 ฟรี 2 ราคา 2,093 บาท
4. คุ้มคุ้ม 5 ฟรี ราคา 1,495 บาท
ระบบของเอ็มเค เหมาะกับการใช้งานบ่อยๆ เน้นกินคนเดียวซ้ำๆ ที่ MK Buffet (300+ สาขา) เริ่มต้นเฉลี่ย 249 - 299 บาทต่อมื้อ (ตามแพ็กเกจ)
ส่วน ฝั่ง สุกี้ตี๋น้อย ก็งัด "โปรเดือดทะลุหม้อสุกี้ ซื้อครั้งเดียว กินยกแก๊ง" ซึ่งดูเหมือนว่าจะเปิดกว้างในการใช้สิทธิ์มากกว่า
โดยซื้อคูปองยกแพ็ก 10 ใบ ใช้เองก็ได้ หรือแบ่งให้เพื่อน ครอบครัวใช้ก็ได้ และใช้ข้ามแบรนด์ในเครือได้
เปิดขาย 27-31 กรกฎาคม 2569 ทาง Line Shop
ระยะเวลาใช้งานตลอดเดือนสิงหาคม 2569
ราคา: แพกเกจ 10 ใบ ราคา 2,760 บาท ตกใบละ 276 บาท รวมบุฟเฟต์ + เครื่องดื่มรีฟิล
สิทธิพิเศษ 3 ต่อสำหรับผู้ซื้อก่อน
ต่อที่ 1 เลือกรับแก้วเก็บอุณหภูมิ Limited Edition รุ่น TNL 1-3 จำนวน 1 ใบ
ต่อที่ 2 เสื้อยืดคอกลม TN Family
ต่อที่ 3 คูปองบุฟเฟต์ 10 ใบ
ความยืดหยุ่น: ใช้ได้ทุกแบรนด์ในเครือ (สุกี้ตี๋น้อย, ตี๋น้อย พลัส+, ตี๋น้อย บาร์บีคิว, ตี๋น้อย โกลด์ และนายพราน หมูกระทะ) หากทานแบรนด์ที่ราคาสูงกว่า 276 บาท สามารถจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มได้
สรุป เลือก เอ็มเค ซับสคริปต์ชั่น ถ้า คุณเป็นสาย เอ็มเค เลิฟเวอร์ตัวจริงที่กินบ่อยเป็นประจำอยู่แล้ว อยากล็อกค่าใช้จ่ายรายเดือนให้คุ้มที่สุด และสะดวกกินคนเดียวตามเงื่อนไขแพ็กเกจ
เลือก สุกี้ตี๋น้อย ถ้าคุณชอบความยืดหยุ่น อยากหารือแบ่งคูปองกับเพื่อนหรือครอบครัว และอยากตระเวนกินหลากหลายแบรนด์ในเครือตี๋น้อย พร้อมลุ้นรับของพรีเมียม
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองค่าย อยู่ในขั้นทดลองให้บริการระบบเหมาจ่ายรายเดือนนี้เฉพาะสิงหาคมเดือนเดียวก่อน จากนั้นระบบนี้จะมีโอกาสกลับอีกไหม หรือทั้งสองค่ายจะมีการงัดไม้เด็ดอะไรออกมาต่อสู้กันอีก ต้องติดตาม