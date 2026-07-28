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เทียบ หมัดต่อหมัด “เอ็มเค” กับ “ตี๋น้อย” ศึกสุกี้เหมาจ่ายรายเดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เดือนสิงหาคมนี้ สองเชนสุกี้เจ้าดังอย่าง เอ็มเค และ สุกี้ตี๋น้อย จัดหนักจัดเต็มปล่อยหมัดเด็ดระบบเหมาจ่ายรายเดือนและคูปองล่วงหน้าออกมาชนกันจังๆ


หลังจากที่เอ็มเค เปิดตัวขาย ระบบเหมาจ่ายรายเดือนหรือ Subscription ไม่กี่วัน ค่ายสุกี้ตี๋น้อย ก็ออกมาบ้างทันควันชนิดข้ามวัน
แต่ความคุ้มค่าหรือความต่าง มีอะไรบ้าง เปรียบเทียบให้ดูชัดๆ


​ เริ่มที่ค่าย เอ็มเค กับ เอ็มเค บุฟเฟ่ต์ ซับสคริปชั่น "MK Buffet Subscription" เป็นการเหมาจ่ายรายเดือน เอาใจสายบุฟเฟต์ตัวจริง ราคา299 บาทกับ33 เมนู รวมซีฟู้ดใหม่ เน้นกินซ้ำบ่อยๆ วางแผนคุ้มค่าใช้จ่ายง่าย

ระยะเวลาจำหน่าย 27 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2569 ช่องทางซื้อคือ LINE Official เริ่มใช้งานได้ตลอดเดือนสิงหาคม 2569 กำหนด 1 ท่าน/แพ็กเกจ


โดยมี 4 แพกเกจให้เลือกตามไลฟ์สไตล์
1. Unlimited Package 2,990 บาท กินได้ไม่อั้นตลอดเดือนสิงหาคม จำกัดแค่ 100 สิทธิ์เท่านั้น
2. คุ้มแมกซ์ 10 ฟรี 3 ราคา 2,990 บาท
3. คุ้มพลัส 7 ฟรี 2 ราคา 2,093 บาท
4. คุ้มคุ้ม 5 ฟรี ราคา 1,495 บาท

ระบบของเอ็มเค เหมาะกับการใช้งานบ่อยๆ เน้นกินคนเดียวซ้ำๆ ที่ MK Buffet (300+ สาขา) เริ่มต้นเฉลี่ย 249 - 299 บาทต่อมื้อ (ตามแพ็กเกจ)


ส่วน ฝั่ง สุกี้ตี๋น้อย ก็งัด "โปรเดือดทะลุหม้อสุกี้ ซื้อครั้งเดียว กินยกแก๊ง" ซึ่งดูเหมือนว่าจะเปิดกว้างในการใช้สิทธิ์มากกว่า
โดยซื้อคูปองยกแพ็ก 10 ใบ ใช้เองก็ได้ หรือแบ่งให้เพื่อน ครอบครัวใช้ก็ได้ และใช้ข้ามแบรนด์ในเครือได้
เปิดขาย 27-31 กรกฎาคม 2569 ทาง Line Shop
ระยะเวลาใช้งานตลอดเดือนสิงหาคม 2569
ราคา: แพกเกจ 10 ใบ ราคา 2,760 บาท ตกใบละ 276 บาท รวมบุฟเฟต์ + เครื่องดื่มรีฟิล


สิทธิพิเศษ 3 ต่อสำหรับผู้ซื้อก่อน
ต่อที่ 1 เลือกรับแก้วเก็บอุณหภูมิ Limited Edition รุ่น TNL 1-3 จำนวน 1 ใบ
ต่อที่ 2 เสื้อยืดคอกลม TN Family
ต่อที่ 3 คูปองบุฟเฟต์ 10 ใบ


ความยืดหยุ่น: ใช้ได้ทุกแบรนด์ในเครือ (สุกี้ตี๋น้อย, ตี๋น้อย พลัส+, ตี๋น้อย บาร์บีคิว, ตี๋น้อย โกลด์ และนายพราน หมูกระทะ) หากทานแบรนด์ที่ราคาสูงกว่า 276 บาท สามารถจ่ายเงินส่วนต่างเพิ่มได้
สรุป เลือก เอ็มเค ซับสคริปต์ชั่น ถ้า คุณเป็นสาย เอ็มเค เลิฟเวอร์ตัวจริงที่กินบ่อยเป็นประจำอยู่แล้ว อยากล็อกค่าใช้จ่ายรายเดือนให้คุ้มที่สุด และสะดวกกินคนเดียวตามเงื่อนไขแพ็กเกจ
เลือก สุกี้ตี๋น้อย ถ้าคุณชอบความยืดหยุ่น อยากหารือแบ่งคูปองกับเพื่อนหรือครอบครัว และอยากตระเวนกินหลากหลายแบรนด์ในเครือตี๋น้อย พร้อมลุ้นรับของพรีเมียม
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองค่าย อยู่ในขั้นทดลองให้บริการระบบเหมาจ่ายรายเดือนนี้เฉพาะสิงหาคมเดือนเดียวก่อน จากนั้นระบบนี้จะมีโอกาสกลับอีกไหม หรือทั้งสองค่ายจะมีการงัดไม้เด็ดอะไรออกมาต่อสู้กันอีก ต้องติดตาม