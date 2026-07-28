Aura Bangkok Clinic ตอกย้ำคลินิกตัวแม่งานผิว จับมือ ลีน่า-หมิว เปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างยิ่งใหญ่ กลางห้าง One Bangkok

ออร่าเล่นใหญ่ ปิดลาน One Bangkok เปิดตัวพรีเซนเตอร์ ลีน่า-หมิว เผยเคล็ดลับผิวใสด้วยทรีตเมนต์หน้าใส 7 สูตรใหม่ เสริมทัพหัตถการ พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำ คลินิกงานผิวอันดับ 1 ของไทย
วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2569 ณ Parade Square ชั้น G ห้างสรรพสินค้า One Bangkok เกิดปรากฎการณ์ใหญ่! เมื่อ Aura Bangkok Clinic คลินิกฉีดหน้าชั้นนำระดับประเทศ จัดอีเวนต์เปิดตัวบริการใหม่ล่าสุด ทรีตเมนต์ 7 สูตรบูสต์หน้าใส โดยมีพรีเซนเตอร์ป้ายแดง ลีน่า ลลินา ชูเอ็ทท์ และ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ ร่วมกิจกรรมพร้อมด้วยแฟนคลับ ผู้โชคดี และเหล่าบิวตี้อินฟลูเอนเซอร์ งานนี้ไม่ใช่แค่งานเปิดตัวทรีตเมนต์สูตรใหม่ แต่ยังเป็นอีเวนต์เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่ ลีน่า-หมิว ครั้งแรก โดยทั้งสองร่วมแบ่งปันประสบการณ์การดูแลผิว พร้อมพูดคุยถึงเคล็ดลับการรักษาสุขภาพผิวในแบบของตัวเอง เผยความประทับใจในฐานะพรีเซนเตอร์และลูกค้าจริงของ Aura Bangkok Clinic ได้ชื่อว่าเป็นคลินิกแถวหน้า ไม่มีคำว่าธรรมดา เพราะอีเวนต์ Our Journey to Aura ที่ Aura Bangkok Clinic จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าและแฟนคลับของสองสาวเป็นอย่างดี โดยในอีเวนต์มีการออกแบบกิจกรรมที่โชว์จุดเด่นของบริการทรีตเมนต์ผิว 7 สูตร ที่ผ่านการทดสอบและพัฒนากว่า 1 ปีเต็ม อาทิ Lena Station ที่มีเครื่องวัดวิเคราะห์สภาพผิวเฉพาะบุคคล ให้คุณเข้าใจผิวของตัวเองและเลือกสูตรทรีตเมนต์ได้ตรงกับผิวมากที่สุด Miu Station บูทที่รวมทรีตเมนต์บูสต์หน้าใสทั้ง 7 สูตร ให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสทรีตเมนต์สูตรใหม่ก่อนใคร งานนี้ คุณบรีม พรกมล เพชรดาษดา CMO เดินทางมาร่วมเปิดงานด้วยตัวเอง พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของแบรนด์ในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และโปรแกรมดูแลผิวอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลลัพธ์การดูแลผิวที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการในแต่ละบุคคล
ช่วงบ่ายเป็นไฮไลต์หลักของอีเวนต์ และเป็นช่วงที่แฟนคลับตั้งตารอมากที่สุด เพราะมีกิจกรรม Meet & Greet ใกล้ชิดกับลีน่า-หมิว ร่วมพูดคุย Mini talk ถ่ายภาพ Photo Session เก็บโมเมนต์สุดฟิน พร้อมรับลายเซ็นสดจากมือ ตามด้วยกิจกรรม Play Games with LenaMiu ที่ผู้โชคดีได้เล่นเกมไปพร้อมกับลีน่าหมิว งานนี้ออร่าทุ่มให้แบบจัดเต็ม กับ Exclusive Giftset ภายในมี Secret Letter ที่ลีน่าหมิวตั้งใจทำขึ้นด้วยตัวเอง ปิดท้ายอีเวนต์ด้วย Workshop Makeup Glow Class by Homeless Makeup เรียนรู้เทคนิคแต่งหน้าจากช่างแต่งหน้าชื่อดัง Homeless Makeup ช่างแต่งหน้าประจำตัว หมิว ณัชชา ที่มาแบ่งปันทริคและเผยเคล็ดลับผิวโกลว์สุขภาพดี พร้อมเคล็ดลับที่ลีน่าหมิวใช้ในชีวิตประจำวัน งานนี้อัดแน่นด้วยกิจกรรม ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงเย็น จนได้รับเสียงชื่นชมจากด้อมว่าเป็นงานที่แจก Benefit คุ้มค่ามากที่สุด
Aura Bangkok Clinic ขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจงาน Our Journey to Aura ท่านที่สนใจทรีตเมนต์บูสต์หน้าใส 7 สูตรใหม่ บูสต์หน้าใส Unlock ผิวใหม่ที่ออร่าแบบลีน่าหมิว สอบถามรายละเอียดหรือจองคิวเข้ารับบริการได้แล้ววันนี้ ที่ Aura Bangkok Clinic ทุกสาขา