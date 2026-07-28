“ท็อปส์” เปิดฟู้ดฮอลล์ นอร์ทวิลล์ งัด16แม็กเน็ตชูพรีเมียมเกรด

เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล มั่นใจตลาดพรีเมียมเซกเมนต์ยังโต เร่งขยายพอร์ตเปิด TOPS FOOD HALL ปักหมุดเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ รับศักยภาพและกำลังซื้อคุณภาพย่านนนทบุรีชูแม็กเน็ต 16 Wonders ตอบโจทย์ All-Day Lifestyle Living
บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผู้ดำเนินธุรกิจร้านค้าปลีกภายใต้แบรนด์ท็อปส์ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ท็อปส์ เดลี่ ท็อปส์ ออนไลน์ และท็อปส์แคร์ เดินหน้าต่อยอดธุรกิจพรีเมียมฟู้ดรีเทล รับการเติบโตของตลาดผู้บริโภคกลุ่มพรีเมียมที่ยังคงมีศักยภาพ แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะยังเผชิญความท้าทาย โดยมีแรงขับเคลื่อนจากผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า ความหลากหลาย และประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ ล่าสุดเปิด ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ นับเป็นสาขาที่ 23 ตั้งอยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ และจังหวัดนนทบุรี เพื่อรองรับกำลังซื้อคุณภาพและการเติบโตของชุมชนเมือง พร้อมยกระดับสู่ Food & Lifestyle Destination ผ่านคอนเซ็ปต์ 16 Wonders ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาของวัน
นายธนวัตร จิรจริยาเวช กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า "แม้ภาพรวมเศรษฐกิจยังมีความท้าทาย แต่เรายังคงเห็นการเติบโตของตลาดผู้บริโภคกลุ่มพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ประสบการณ์การเลือกซื้อ และความสะดวกในการใช้ชีวิต ประกอบกับการตอบรับที่ดีต่อการพัฒนาฟอร์แมตและการยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งของท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ ในช่วงที่ผ่านมา
ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนถึงความต้องการของตลาดและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล เดินหน้าพัฒนาและขยายเครือข่ายท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบัน ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ มีจำนวนรวม 23 สาขาทั่วประเทศ (รวมสาขาล่าสุด ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์) และบริษัทยังคงเดินหน้าตามโรดแมปการเติบโต เพื่อเพิ่มการเข้าถึงประสบการณ์การช้อปปิ้งระดับพรีเมียมให้กับผู้บริโภคในทำเลศักยภาพทั่วประเทศ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจและรองรับการเติบโตของตลาดในอนาคต
การเปิด ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการต่อยอดธุรกิจพรีเมียมฟู้ดรีเทลของเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ผ่านการขยายเครือข่ายสู่ทำเลที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านกำลังซื้อ การเติบโตของที่อยู่อาศัย และการขยายตัวของชุมชนเมือง ซึ่งสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยพื้นที่ดังกล่าวรองรับประชากรกว่า 1.2 ล้านคน ครอบคลุมที่อยู่อาศัยกว่า 646,000 ยูนิต มีโครงการคอนโดมิเนียมใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 30,000 ยูนิต อีกทั้งยังเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงและโครงข่ายทางพิเศษ จึงนับเป็นหนึ่งในทำเลยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการรองรับการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว”
สำหรับ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ได้นำแนวคิด Food Lifestyle Destination มาต่อยอดสู่พรีเมียมฟู้ดรีเทลแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ตอนเหนือ ผ่าน 16 Wonders โซนไฮไลต์ที่รวบรวมสินค้าและวัตถุดิบคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำระดับโลกและผู้ผลิตท้องถิ่นที่ได้รับการคัดสรร พร้อมยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
ไฮไลต์สำคัญของ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ได้แก่ การผสาน TOPS WINE CELLAR และ THE BAKER ไว้ในพื้นที่เดียวกัน ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกสรรไวน์จากทั่วโลกควบคู่กับเบเกอรี่อบสดใหม่ได้อย่างลงตัว โซน World of Beer ที่รวบรวมเบียร์คุณภาพจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ทั้งคราฟต์เบียร์และแบรนด์ชั้นนำให้เลือกสรรในที่เดียว การขยายโซน FROZEN & CO. ที่เพิ่มความหลากหลายของอาหารแช่แข็ง สินค้านำเข้า และเมนูพร้อมปรุง เพื่อความสะดวกและตอบโจทย์การใช้ชีวิตในทุกวัน พร้อมการเปิดตัวครั้งแรกของ Pizza & Pasta ภายใต้โซน TOPS EATERY ที่รังสรรค์เมนูพิซซ่า พาสต้า และไก่โรตีสเซอรี่ปรุงสดใหม่ เสิร์ฟความอร่อยได้ตลอดทั้งวัน
อีกหนึ่งโซนไฮไลต์ของ ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ คือ TOPS Flavour พื้นที่ที่รวบรวมร้านดัง ร้านสตรีทฟู้ด และเมนูยอดนิยมจากทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ในแห่งเดียว เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ด้านอาหารให้ครบทุกช่วงเวลาของวัน ตั้งแต่อาหารคาว ของว่าง ขนมหวาน ขนมเค้ก ไปจนถึงเครื่องดื่ม อาทิ ธีรชัยไก่ย่างบางตาล, หมูกระด้ง, ราชาซาลาเปา, แดงแหนมเนือง, ขนมครก ป.พงษ์พร, Madame Marco, Secret Recipe, Everydough และ Mr.Shake พร้อมอีกหลากหลายร้านดังที่ผ่านการคัดสรร ให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อวัตถุดิบ รับประทานอาหาร และเลือกซื้ออาหารพร้อมรับประทานได้อย่างสะดวกในพื้นที่เดียว
นอกจากนี้ ท็อปส์ยังจัดแคมเปญ “16 Wonders Opening Celebration” เพื่อต้อนรับการเปิด ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ด้วยโปรโมชันและกิจกรรมมากมาย โดยรับบัตรกำนัลมูลค่า 100 บาท เมื่อช้อปครบทุก 800 บาทต่อใบเสร็จ และรับเพิ่มอีก 100 บาท เมื่อชำระผ่าน The1 Credit Card (โปรโมชั่นผ่านบัตรเครดิต จำกัด 1 สิทธิ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก) พร้อมด้วยสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก The 1 เมื่อมียอดซื้อครบทุก 1,500 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ รับฟรี TOPSTER Bag มูลค่า 349 บาท (จำกัดจำนวนสูงสุด 2 ใบต่อ 1 หมายเลขสมาชิก ของมีจำนวนจำกัด) พร้อมมอบ Personal Edition Tumbler มูลค่า 399 บาท สำหรับลูกค้า Personal Shopper ที่ใช้บริการครบทุก 2,500 บาทต่อใบเสร็จ (จำกัดจำนวน 2 ใบ ต่อ 1 หมายเลขสมาชิก) นอกจากนี้ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานเซ็นทรัล นอร์ทวิลล์ ยังรับส่วนลด 5% สำหรับสินค้าราคาปกติ เพียงแสดงบัตรประจำตัว ได้ตั้งแต่วันนี้ – 4 สิงหาคม 2569