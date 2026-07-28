รฟท. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณตน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รฟท. จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จัดพิธีถวายราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติ โดยมีนายอนันต์ โพธิ์นิ่มแดง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายฐากูร อินทรชม รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างการรถไฟฯ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด บริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย สถาบันฝึกอบรมระบบราง และศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณประตู 1 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา