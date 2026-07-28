ทำไม "สัญญา LNG ระยะยาว" จึงเป็นหลักประกันความมั่นคงทางพลังงานไทย?

สถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะการปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการขนส่งพลังงานของโลก ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก ภาวะตึงตัวดังกล่าวดันให้ราคาพลังงาน ต้นทุนค่าระวางเรือ และเบี้ยประกันภัยพุ่งทะยานและมีความผันผวนสูงกว่าสภาวะปกติ ประเทศไทยซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากตะวันออกกลาง ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบจากคลื่นความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้
ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG (Liquefied Natural Gas) คือก๊าซธรรมชาติที่ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บและขนส่ง พลังงานชนิดนี้เป็นเชื้อเพลิงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริมศักยภาพการผลิตไฟฟ้า หล่อเลี้ยงโรงงานอุตสาหกรรม และขับเคลื่อนภาคการขนส่ง
ภายใต้โครงสร้างความผันผวนของตลาด LNG โลก เราพามาทำความเข้าใจว่าเหตุใด ท่ามกลางวิกฤตและความไม่แน่นอน “การทำสัญญาระยะยาว” หรือ Term Contract จึงไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็น “ยุทธศาสตร์ทางรอด” ที่สำคัญที่สุดในการบริหารจัดการความเสี่ยงและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
วิกฤตภูมิรัฐศาสตร์และโครงสร้างที่เปราะบางของตลาด LNG โลก
ราคาของ LNG ถูกผูกโยงเข้ากับราคาในตลาดโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความผันผวนของราคาจึงถูกกำหนดโดยสมการของอุปสงค์และอุปทาน สถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นขุมทรัพย์พลังงานของโลก ได้ส่งผลกระทบเชิงโครงสร้างต่อตลาด LNG อย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในมิติของปริมาณ ราคา และความเสี่ยงในการขนส่ง
โดยโครงสร้างอุปทานของ LNG มีความเปราะบางสูงเมื่อเกิดความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ โดยมีประเทศกาตาร์เป็นผู้ส่งออก LNG รายใหญ่อันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐอเมริกา หากโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งผลิตหรือท่าเรือส่งออกได้รับความเสียหาย อุปทานจำนวนมหาศาลจะหายไปจากตลาดโลกในทันที
นอกจากนี้ แม้การผลิตจะยังดำเนินต่อไปได้ แต่หากเส้นทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซเผชิญข้อจำกัดในการเดินเรือ อุปทานก็ไม่สามารถส่งออกสู่ตลาดได้อยู่ดี ปัจจัยเหล่านี้สร้างความตื่นตระหนก เพิ่มความเสี่ยงของการขาดแคลน และกดดันให้ราคาตลาดผันผวนอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น ในระยะยาว อุปทานยังถูกกำหนดโดยการลงทุนขยายกำลังการผลิตของผู้ส่งออก หากการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สถานีแปรสภาพก๊าซธรรมชาติให้เป็นก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefaction Plants) และสถานีส่งออก เกิดความล่าช้าจากข้อจำกัดทางการเงินหรือเทคนิค อุปทานที่โตไม่ทันความต้องการจะทำให้ตลาดตึงตัวและราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในฝั่งของความต้องการใช้ ภาวะสงครามทำให้ประเทศผู้นำเข้าเกิดพฤติกรรมตื่นตระหนก ประเทศในเอเชียและยุโรปต่างเร่งนำเข้าและกักตุนสำรอง LNG เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอุปทานที่อาจขาดหายไป โดยเฉพาะยุโรปที่อยู่ในช่วงปรับโครงสร้างลดการพึ่งพาก๊าซจากรัสเซีย ยิ่งต้องหันมาพึ่งพา LNG จากแหล่งอื่นมากขึ้น ทำให้อุปสงค์พุ่งทะยานอย่างรวดเร็วในระยะสั้นแม้การใช้งานจริงจะยังไม่ได้เพิ่มขึ้นก็ตาม
นอกจากนี้ ในสภาวะปกติ สภาพอากาศยังเป็นตัวแปรสำคัญ ฤดูหนาวที่รุนแรงในยุโรปและอเมริกาเหนือ หรือคลื่นความร้อนในเอเชีย จะผลักดันให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อผลิตไฟฟ้าและปรับอากาศพุ่งสูงขึ้น รวมถึงทิศทางของเศรษฐกิจ หากเศรษฐกิจขยายตัว ภาคอุตสาหกรรมจะใช้พลังงานมากขึ้น แต่หากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือโรคระบาดอย่าง COVID-19 ความต้องการใช้ก็จะหดตัวและกดดันราคาให้ลดลงตามกลไกตลาด
ถอดรหัสสมรภูมิราคา: ความแตกต่างของตลาดและกับดักของ Spot LNG
เพื่อความเข้าใจที่ลึกซึ้งถึงการตัดสินใจเชิงบริหาร เราต้องเข้าใจโครงสร้างราคาซื้อขาย LNG ที่มีความแตกต่างกันใน 3 ภูมิภาคหลัก ได้แก่
อเมริกาเหนือ: อ้างอิงราคาจาก Henry Hub (HH) ซึ่งเป็นราคาเนื้อก๊าซที่ซื้อขายผ่านระบบท่อในอเมริกาเหนือ โดยยังไม่รวมค่าแปลงสถานะเป็นของเหลวและค่าขนส่ง
ยุโรป: แบ่งเป็น National Balancing Point (NBP) ซึ่งเป็นราคาเนื้อก๊าซผ่านท่อในสหราชอาณาจักร (ไม่รวมค่าแปลงสถานะและขนส่ง) และ Title Transfer Facility (TTF) ซึ่งเป็นดัชนีราคาอ้างอิงหลักของยุโรป ครอบคลุมทั้ง Spot, Long Term และธุรกรรมอนุพันธ์ล่วงหน้า
เอเชีย: ใช้ Japanese Crude Cocktail (JCC) หรือราคาน้ำมันดิบนำเข้าเฉลี่ยของญี่ปุ่นเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำหรับการทำสัญญาระยะยาว (Term) และใช้ Japan Korea Marker (JKM) เป็นราคาอ้างอิงสำหรับการซื้อขาย Spot LNG ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน)
ทั้งนี้ ในการจัดหา LNG จะแบ่งรูปแบบการซื้อขายออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ Spot LNG และ Term Contract
Spot LNG (สัญญารายเที่ยวเรือ) คือการซื้อขายเพื่อส่งมอบเป็นรายครั้ง โดยอ้างอิงราคาตามสภาวะตลาดจรในขณะนั้น ผู้นำเข้ามักใช้ Spot เพื่อบริหารความผันผวนในระยะสั้น ซึ่งจะได้เปรียบอย่างมากหากซื้อในช่วงที่ตลาดราคาตก ทว่าในยามที่เกิดวิกฤตหรือก๊าซขาดแคลน Spot LNG จะกลายเป็นกับดักที่อันตรายที่สุด เพราะผู้ซื้ออาจไม่สามารถหาอุปทานได้ตามที่ต้องการ หรือต้องเผชิญกับราคาที่พุ่งทะยานสูงกว่าสภาวะปกติหลายเท่าตัว
ทำไม “สัญญาระยะยาว” (Term Contract) จึงเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงที่ขาดไม่ได้?
จากความเปราะบางของวิกฤตระดับโลกและความเสี่ยงของตลาด Spot นำมาสู่ประเด็นสำคัญที่สุดนั่นคือ เหตุใดโครงสร้างพลังงานจึงต้องพึ่งพา Term Contract (สัญญาระยะยาว) เป็นแกนหลัก
1. หลักประกันด้านปริมาณและราคา สัญญาระยะยาวคือข้อตกลงที่มีการกำหนดราคา ปริมาณการส่งมอบที่ต่อเนื่อง และกรอบเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดไว้อย่างชัดเจน โดยสูตรราคาจะผูกกับดัชนีราคาน้ำมันหรือก๊าซตามที่ตกลงกันไว้ ความชัดเจนนี้ทำให้ประเทศมีความแน่นอนสูงมากว่าจะได้รับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณที่ต้องการในระดับราคาที่คาดการณ์และควบคุมได้ สิ่งนี้ช่วยลดความผันผวนของต้นทุนพลังงาน และสนับสนุนการวางแผนเศรษฐกิจระดับมหภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. กลไกผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระดับโลก อุตสาหกรรม LNG (LNG Value Chain) เป็นอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เม็ดเงินลงทุนมหาศาล การมี Term Contract เป็นเครื่องยืนยันความต้องการในระยะยาว ทำให้ผู้ผลิตสามารถวางแผนการผลิตและจัดส่งล่วงหน้าได้ ความมั่นคงทางการเงินจากสัญญานี้เองที่เป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงการโรงแปรสภาพก๊าซ (LNG Liquefaction) ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท้ายที่สุดจะย้อนกลับมาสร้างเสถียรภาพด้านอุปทานให้แก่ตลาดโลก
3. โล่ป้องกันวิกฤตในสถานการณ์จริง บทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2569 ขณะที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางปะทุขึ้น แม้จำเป็นต้องมีการจัดหา Spot LNG จากแหล่งอื่นเพื่อทดแทนปริมาณจาก Qatar ทว่าการมีฐานของสัญญาระยะยาว (Long Term Contract) จากผู้ผลิตในภูมิภาคอื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบ ทำให้ประเทศยังคงได้รับการจัดส่ง LNG ตามแผนเดิม ภายใต้ราคาตามสัญญาซึ่ง “ต่ำกว่าราคา Spot LNG” ในตลาดทีปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงด้วย Term Contract จึงไม่ใช่แค่การจัดซื้อตามปกติ แต่เป็น “เครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน” ที่ค้ำยันให้ประเทศมีเชื้อเพลิงสำหรับผลิตไฟฟ้าอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งควบคุมต้นทุนได้ในระยะยาว