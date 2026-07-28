ขสมก.ขยายเส้นทางสาย 2-29 "อู่ไทรน้อย - เซ็นทรัลพระราม 2" เริ่ม 1 ส.ค.นี้

ข่าวดี! ขสมก. ขยายเส้นทางสาย 2-29 "อู่ไทรน้อย - เซ็นทรัลพระราม 2" เริ่ม 1 สิงหาคม 2569 นี้ เชื่อมต่อรถไฟฟ้า สะดวก
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งขยายเส้นทางเดินรถสาย 2-29 เชื่อมต่อการเดินทางจากโซนไทรน้อย นนทบุรี ยิงยาวสู่พระราม 2 ครอบคลุมสถานที่สำคัญและจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า เพื่อยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
เวลาให้บริการ 04.00 - 22.00 น.
อัตราค่าโดยสาร : รถธรรมดา (ครีม-แดง) 8 บาท ตลอดเส้นทาง
มีรถประจำการ : พร้อมให้บริการจำนวน 16 คัน
จุดเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชน (MRT)
MRT คลองบางไผ่
MRT ตลาดบางใหญ่ (เซ็นทรัลเวสต์เกต)
MRT หลักสอง (เดอะมอลล์บางแค)
ดูแผนที่เส้นทางเพิ่มเติม
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1Z77b70SgZQFlroGLw8nsXK3xEpPiXL4&usp=sharing