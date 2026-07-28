AOT จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

AOT จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 โดยมี นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน AOT ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นพนักงานที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ ต่อจากนั้นได้ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ณ สำนักงานใหญ่ AOT