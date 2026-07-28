พาณิชย์เตรียมเปิด ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ ทั่วประเทศ ผ่านร้านค้าส่งค้าปลีก 130 ร้าน 800 สาขา ลดราคาสินค้า สูงสุด 60% เริ่ม 1–15 ส.ค. 69

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ ต่อยอดมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชนและส่งเสริมร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นให้เข้มแข็ง จับมือร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 130 แห่ง 800 สาขา จัดโปรโมชันลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงสุด 60% ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2569 พร้อมสนับสนุนนโยบาย ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’ และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก โดยเปิดตัวพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2569
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมเตรียมโครงการ ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ ณ ศูนย์ประชุมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 ว่า ในวันนี้ (24 กรกฎาคม 2569) กรมฯ ได้จัดประชุมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย (Supplier) และผู้บริหารร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น เพื่อต่อยอดนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลค่าครองชีพประชาชน ผ่านการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ประกอบการค้าปลีก และผู้บริโภคในทุกระดับ โดยเฉพาะการขยายโอกาสให้ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง
อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวต่อว่า “กระทรวงพาณิชย์และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยมีกำหนดจัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าภายใต้ชื่อ ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ ลดราคาสินค้าพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2569 ณ ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 130 ร้าน 800 สาขา ลดสูงสุดกว่า 60% โดยการนำสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร น้ำปลา ซอสปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษ เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อ และบรรเทาผลกระทบจากค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนทางธุรกิจให้แก่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชห่วย ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่”
“ผลการประชุมในวันนี้ ที่ประชุมซึ่งประกอบไปด้วยพันธมิตรจากภาคเอกชน ได้แก่ สสว. นายกสมาคมและเลขาธิการสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย (บริษัท เอกวรนันท์ จำกัด) ประธานกิตติมศักดิ์สมาคมและเลขาธิการสมาคมการค้าส่ง-ปลีก บริษัทตั้งงี่สุนซูเปอร์ สโตร์ จำกัด บริษัท สามัคยานุสรณ์ กรุ๊ป จำกัด บริษัท บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซ้ง ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด บริษัทเอกภาพ กรชัย ท่าประชุม จำกัด บริษัท กรชัยสหพัฒน จำกัด บริษัท เอกภาพ อินเตอร์เลคตริค จำกัด บริษัท เค แอนด์ ที ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด บริษัท และอีคอน แวร์เฮาส์ จำกัด โดยทั้งหมดได้ร่วมกันพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรม รายละเอียดโปรโมชัน และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงวางแผนที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และสินค้าชุมชน ในพื้นที่สามารถนำสินค้ามาจำหน่ายในราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นและร้านค้าโชห่วยในพื้นที่ด้วย ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพ ในการกระจายรายได้สู่ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างทั่วถึงผ่านนโยบาย ‘ไทยช่วยไทย พลัส 60/40’ ทั้งนี้ มีกำหนดลงพื้นที่เปิดงาน ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ อย่างเป็นทางการ ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2569 ณ ร้านตั้งงี่สุนซูเปอร์สโตร์ สาขานาดี จังหวัดอุดรธานี”
“การจัดงาน ‘ไทยช่วยไทย x Local Low Cost’ จะช่วยเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นให้สามารถจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาพิเศษแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาที่เหมาะสมผ่านเครือข่ายห้างค้าส่ง-ค้าปลีกท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ส่งผลให้ประชาชนสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีโอกาสเพิ่มยอดจำหน่าย ขยายฐานลูกค้า และยกระดับศักยภาพการแข่งขัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ โดยคาดว่ากิจกรรมนี้จะช่วยลดค่าครองชีพให้แก่พี่น้องประชาชน และเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ กระตุ้นการใช้จ่าย และสร้างโอกาสทางการตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการไทย” อธิบดีพูนพงษ์ฯ กล่าวทิ้งท้าย