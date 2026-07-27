อาคารย่านดินแดงทรุดตัว! รฟม.แจงพื้นที่ถูกเวนคืนกำลังรื้อถอน ก่อสร้างรถไฟฟ้าสีส้ม ไม่มีผู้บาดเจ็บ

รฟม. แจงเหตุอาคารทรุดตัวขณะรื้อถอนย่านดินแดง ไร้ผู้บาดเจ็บ สั่งผู้รับจ้างรถไฟฟ้าสีส้ม เร่งแก้ไข โดยเร็ว
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ชี้แจง กรณีเกิดเหตุอาคารทรุดตัวระหว่างการรื้อถอนบริเวณซอยประชาสงเคราะห์ 28 เขตดินแดง เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พร้อมสั่งการผู้รับจ้างเร่งเคลียร์พื้นที่โดยเร็ว
โดยเหตุการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานรื้อถอนอาคารที่ถูกเวนคืน เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า เป็นการพังทลายตามแนวการรื้อถอน ซึ่งขณะปฏิบัติงานมีผู้ควบคุมงานและมีการกั้นแนวป้องกันอุบัติภัยตามกฎหมายอย่างถูกต้อง จึงไม่มีประชาชนอยู่ในเขตพื้นที่ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามมีวัสดุสังกะสีที่ใช้ปิดล้อมอาคารล้มล้ำเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงบางส่วน
ในการนี้ รฟม. ได้สั่งการให้ที่ปรึกษาควบคุมและบริหารโครงการ ร่วมกับผู้รับจ้าง ดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัย ส่งเจ้าหน้าที่เข้าขนย้ายวัสดุที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ข้างเคียงออกและเร่งปรับปรุงพื้นที่ให้กลับสู่สถานการณ์ปกติ
รฟม. ได้เน้นย้ำให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความระมัดระวังและ ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยสูงสุดในพื้นที่ก่อสร้างทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ รฟม. ขออภัยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะร่วมกับที่ปรึกษาฯ และผู้รับจ้าง กำหนดมาตรการป้องกันมิให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุด