แก้รถติด”แหลมฉบัง”ต.ค.นี้ ทดสอบระบบ Truck Queue ท่า B5 และ C3 ก่อนขยายเต็มรูปแบบใน ธ.ค.69

“สรรเพชญ” จี้ ท่าเรือแหลมฉบังแก้รถติด ต.ค.นี้ ทดสอบการใช้งานจริงระบบจัดคิวรถบรรทุก หรือ Truck Queue ที่ท่าเทียบเรือ B5 และ C3 ประเมินผลจากทุกฝ่ายก่อนขยายใช้งานเต็มรูปแบบภายในธ.ค. 69
วันที่ 27 กรกฎาคม 2569 นายสรรเพชญ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้มอบนโยบายให้การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เร่งแก้ไขปัญหาการจราจรภายในท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ล่าสุดมีความคืบหน้าในการนำ ระบบ Truck Queue หรือ ระบบจัดคิวรถบรรทุก มาทดลองใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการขนส่งและลดปัญหาการจราจรภายในพื้นที่ท่าเรือ
สำหรับระบบ Truck Queue การท่าเรือแห่งประเทศไทยมีกำหนดเริ่มทดลองใช้งานที่ท่าเทียบเรือ B5 และ C3 ในเดือน ตุลาคม 2569 เพื่อทดสอบการใช้งานจริงและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการและผู้ขับรถบรรทุก ก่อนปรับปรุงระบบและขยายผลสู่การใช้งานเต็มรูปแบบในเดือน ธันวาคม 2569
“ระบบ Truck Queue จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจองช่วงเวลาเข้า-รับส่งตู้สินค้าได้ล่วงหน้า ลดการกระจุกตัวของรถบรรทุก ลดเวลาการรอคอย และเพิ่มประสิทธิภาพการยกขนสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการภายในท่าเรือมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น” นายสรรเพชญ กล่าว
นายสรรเพชญ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหารถติดภายในท่าเรือแหลมฉบัง จำเป็นต้องดำเนินการควบคู่กันหลายด้าน ทั้งการเพิ่มพื้นที่รองรับรถบรรทุกและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารจัดการ โดยในส่วนของพื้นที่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงานกับกรมธนารักษ์และกรมที่ดิน เพื่อเร่งรัดการรังวัดและปลดล็อกพื้นที่ Buffer Zone ให้นำมาใช้เป็นพื้นที่พักรถและบริหารจัดการการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“กระทรวงคมนาคม จะติดตามผลการทดลองใช้อย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ควบคู่กับการเร่งดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของท่าเรือแหลมฉบัง ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาว”