สนพ. ผนึก 3 การไฟฟ้า - OR ศึกษาตั้ง “Thailand EV Roaming Hub”

สนพ. ผนึกกำลังจับมือ กฟผ. กฟน. กฟภ. และ OR ลงนาม MOU ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Thailand EV Roaming Hub หรือศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าสถานีชาร์จ EV
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดให้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และรูปแบบการจัดตั้งศูนย์กลางเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าของประเทศไทย( Thailand EV Roaming Hub )ช่วยให้ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้รับบริการที่ง่าย สะดวก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และเกิดความเชื่อมั่น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื่นสนใจเข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มขึ้น
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า การลงนาม MOU ในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายการให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกลางด้านระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าให้เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน ร่วมกับ 3 การไฟฟ้า (กฟผ. กฟน. กฟภ.) และ ปตท. (OR) และขยายไปยังผู้ประกอบการรายอื่นๆ
สนพ. ในฐานะหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ควบคุม ดูแล กำหนดนโยบายและกำกับทิศทาง รวมถึงบริหารจัดการฐานข้อมูลระดับชาติที่รวบรวมและเข้าถึงตำแหน่งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (National Access Point : NAP) ที่ครอบคลุมข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั่วประเทศ อาทิ รายละเอียดหัวชาร์จ สถานีติดตั้ง สถานะการใช้งาน และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคำอธิบายรายละเอียดชุดข้อมูลการจัดทำบัญชี (Metadata, Data Catalog) และมาตรฐานข้อมูลกลาง (EV Data Standard) ให้สามารถเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างระบบอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่าง กฟผ. กฟน. กฟภ. และ OR โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนหรือคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า และการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ผลที่ได้จากการศึกษาจะนำไปจัดทำเป็นข้อเสนอแนะด้านการปรับปรุงระเบียบ ขั้นตอน และกระบวนการให้บริการ ตลอดจนข้อเสนอแนะนำเชิงนโยบายเพื่อให้ Thailand EV Roaming Hub เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต