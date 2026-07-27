งบกลางไม่พอ!ครม.ให้รฟม.ควักเงินสะสมกว่า 9.4 พันล้านบาท จ่ายค่างานโยธา”รถไฟฟ้าสายสีส้ม”

ครม.เห็นชอบรฟม.ใช้เงินสะสม 9,414 ล้านบาทจ่ายค่าสนับสนุนงานโยธา”รถไฟฟ้าสายสีส้ม”งวดแรกที่ครบกำหนด 32 ก.ค. 69 ยอมรับงบกลางปี 69 มีไม่พอ เพื่อลดความเสี่ยง หวั่นผิดนัดชำระตามสัญญาอาจนำไปสู่ข้อพิพาทได้
วันที่ 27 ก.ค. 2569 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทดรองจ่าย รายการเงินสนับสนุนค่างานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์- ศูนย์วัฒนธรรม (ด้านตะวันตก) ตามสัญญาสัมปทานฯ ร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 9,414,200,477.45 บาท ตามนัยมาตรา 75 (2) แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสำหรับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้ ให้ รฟม. พิจารณาดำเนินการตามความเห็นสำนักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป
โดยกระทรวงคมนาคม ได้รับรายงานจาก รฟม.ว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในการขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้นำเงินของ รฟม.ทดรองจ่าย รายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มส้ม ช่วงบางขุนนนท์- ศูนย์วัฒนธรรม ตามสัญญาสัมปทานฯ ร่วมลงทุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน 9,414,200,477.45 บาท ซึ่งคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (บอร์ดรฟม.)ได้มีมติเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569
สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า สัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วง บางขุนนนท์ - มีนบุรี (สุวินทวงศ์) กำหนดให้ รฟม.สนับสนุนค่าก่อสร้างงานโยธา ช่วงตะวันตก พร้อมดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างตามที่เกิดขึ้นจริงให้แก่ผู้ร่วมลงทุน โดยทยอยชำระเป็นรายปีตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน เป็นระยะเวลา 6 ปี ซึ่งจะครบกำหนดชำระ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 โดยมีวงเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทาน จำนวน 20,328,681,777.45 บาท
ทั้งนี้ รฟม. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 รายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทาน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรม จำนวน 10,914,481,300 บาท และส่วนที่เหลือได้เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการขอรับจัดสรรงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2562
อย่างไรก็ดี เนื่องจาก งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นมีอยู่อย่างจำกัดและมีความจำเป็นต้องสำรองไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการเร่งด่วนต่าง ๆ อาทิ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ การป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย รวมทั้ง ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... อยู่ระหว่างกระบวนการเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมาย ซึ่งอาจไม่ทันกำหนดเวลาที่ต้องชำระเงิน ประกอบกับสถานะการเงินของรฟม. ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 มีกำไรสะสมจากการดำเนินงาน จำนวน 30,736,951,109.20 บาท
ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาประโยชน์ของทางราชการและลดความเสี่ยงในการเกิดข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและผู้ร่วมลงทุน และป้องกันภาระงบประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระตามสัญญา จึงเห็นสมควรให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินการเจรจากับผู้ร่วมลงทุนถึงความเป็นไปได้ในรูปแบบต่าง ๆ ของการจ่ายเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หากมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานฯ ภายในวงเงินและกำหนดการชำระเดิม ขอให้พิจารณาใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณเงินสะสมหรือรายได้ของหน่วยงาน ในโอกาสแรกก่อน และให้ รฟม.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เพื่อเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ รฟม.ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ