เริ่มคืนนี้! ถนนราชพฤกษ์ ปิดซ่อมผิวจราจรช่องทางหลัก ช่วง 4 ทุ่ม- ตี 5 ไปจนถึง 19 ต.ค. 69

กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว บนถนนราชพฤกษ์ช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้า/ขาออก (สลับช่องทางซ้ายและขวา) เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 19 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. - 05.00 น.
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักบำรุงทาง ทช.จะทำการปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงผิวจราจรบนถนนราชพฤกษ์ ช่วง กม.ที่ 6+400 - กม.ที่ 9+900 ช่องทางหลัก ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก โดยจะทำการปิดเบี่ยงการจราจร สลับช่องทางซ้ายและขวา ช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น. ของวันถัดไป ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2569
ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดสังเกตป้ายจราจร รวมถึงปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางและขออภัยในความไม่สะดวก ณ โอกาสนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ประชาชนสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 063-898-9598