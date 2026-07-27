โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและภาพยนตร์ Sports Tourism “กิจกรรมแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว” การแข่งขันวิ่ง “RUN MUN KAN SEASON 3 : Kanchanaburi Movie Night Run 2026” ดำเนินการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและภาพยนตร์ Sports Tourism กิจกรรมแข่งขันวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยว การแข่งขันวิ่ง “RUN MUN KAN SEASON 3 : Kanchanaburi Movie Night Run 2026” ภายใต้แนวคิด “Kanchanaburi Movie Night Run” ดำเนินการในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้ SoftPower เป็นพลังในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการกีฬาที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เกิดการสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรีในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์ ให้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่รู้จัก ในฐานะเมืองแห่งการถ่ายทำภาพยนตร์ สร้างกระแสให้นักกีฬาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุน การออกกำลังกายแก่นักท่องเที่ยว นักกีฬา ตลอดจน ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี หันมาใส่ใจสุขภาพของตัวเอง ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 7,000 คน
โดยภายในงานมีกิจกรรมสนุกๆ มากมาย เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. เปิดลงทะเบียนรับ BIB และเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป มาช๊อป มาชิม ร้านอาหารกว่า 80 ร้านค้า ที่จะมาเปิดร้านให้ทุกท่านได้ลิ้มรส พร้อมฟังดนตรีจากศิลปิน / นักร้องในพื้นที่ กิจกรรมเต้นแอโรบิค วอร์มร่างกายก่อนวิ่ง จุดถ่ายภาพธีมภาพยนตร์สุดครีเอทีฟและกิจกรรมถ่ายภาพกับนางฟ้านักวิ่ง จากนั้นเวลา 19.00 น. พิธีเปิดโครงการฯ “Run Mun Kan Season 3” ตามด้วยเวลา 19.30 น. คอนเสิร์ตสุดพิเศษจาก ฮาย อาภาพร ให้มามันส์กันแบบเต็มอิ่ม ก่อนปล่อยตัวนักวิ่งในช่วงค่ำ สัมผัสประสบการณ์วิ่งยามค่ำคืนที่ผสมผสานบรรยากาศแบบภาพยนตร์ กับ 3 ระยะทาง 3 ธีมภาพยนตร์ ได้แก่ Mini Marathon ระยะทาง 10 กิโลเมตร ธีม “Sci-Fi & Horror” ปล่อยตัวเวลา 21.00 น. (Cut off 23.00 น.), Fun Run ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ธีม “Action” ปล่อยตัวเวลา 21.10 น. (Cut off 22.40 น.) และ Mini Fun Run ระยะทาง 3.4 กิโลเมตร ธีม “Romantic Comedy” ปล่อยตัวเวลา 21.20 น. (Cut off 22.20 น.) ปิดท้ายด้วยพิธีมอบรางวัลการแข่งขันในเวลา 22.45 น.
งาน RUN MUN KAN SEASON 3 เปิดให้นักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตอกย้ำแนวคิดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีในการส่งเสริมสุขภาพและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกิจกรรมกีฬาได้อย่างทั่วถึง
รางวัล “RUN MUN KAN SEASON 3”
ประเภททั่วไป (Over All) ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภท ชาย - หญิง
ประเภท
อันดับ 1
อันดับ 2
อันดับ 3
ชาย
4,500 บาท
3,500 บาท
2,500 บาท
หญิง
4,500 บาท
3,500 บาท
2,500 บาท
• รวม 6 รางวัล (ชาย 3 รางวัล / หญิง 3 รางวัล)
รางวัลประเภทรุ่นอายุ ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประเภทชาย และ หญิง
แบ่งเป็น 6 รุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง ได้แก่ อายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20 - 29 ปี, อายุ 30 - 39 ปี, อายุ 40 - 49 ปี, อายุ 50 - 59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
อันดับ
เงินรางวัล (ต่อรุ่นอายุ)
อันดับ 1
2,000 บาท
อันดับ 2
1,500 บาท
อันดับ 3
1,000 บาท
• รวม 36 รางวัล
รางวัลประเภทรุ่นอายุ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร ประเภทชาย และ หญิง
แบ่งเป็น 6 รุ่นอายุ ทั้งชายและหญิง ได้แก่ อายุไม่เกิน 19 ปี, อายุ 20 - 29 ปี, อายุ 30 - 39 ปี, อายุ 40 - 49 ปี, อายุ 50 - 59 ปี และอายุ 60 ปีขึ้นไป
อันดับ
เงินรางวัล (ต่อรุ่นอายุ)
อันดับ 1
1,500 บาท
อันดับ 2
1,000 บาท
อันดับ 3
500 บาท
• รวม 36 รางวัล
รางวัลประกวดชุดแฟนซี ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ
อันดับ
เงินรางวัล
อันดับ 1
3,000 บาท
อันดับ 2
2,000 บาท
อันดับ 3
1,000 บาท
• รวม 3 รางวัล
ของรางวัลและของที่ระลึกอื่นๆ
• โล่รางวัล มอบให้ผู้ชนะเลิศประเภทระยะทาง, ประเภท Over All และประเภทประกวดชุดแฟนตาซี
(เป็นไปตามเงื่อนไขการแข่งขัน)
• เหรียญที่ระลึก มอบให้สำหรับผู้เข้าเส้นชัยเท่านั้น
• เสื้อที่ระลึก Finisher มอบให้ผู้เข้าเส้นชัย 400 คนแรกเท่านั้น แบ่งเป็นระยะ 6.5 กิโลเมตร ชาย-หญิง 200 คนแรก และระยะ 10 กิโลเมตร ชาย-หญิง 200 คนแรก
• พิเศษ! แจกเสื้อที่ระลึกเพิ่มอีก 600 ตัว ครวบคลุมทั้ง 3 ระยะ ระยะละ 200 ตัว (แยกชาย-หญิง อย่างละ 100 ตัว) ได้แก่ ระยะ 3.4 กิโลเมตร, ระยะ 6.5 กิโลเมตร และระยะ 10 กิโลเมตร รวมเสื้อที่ระลึกทั้งสิ้น 1,000 ตัว ตลอดงาน
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