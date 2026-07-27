ทำไมแพทย์ทั่วโลกถึงจับตา "Nanofat" คุณหมอท๊อป ขึ้นเวที AMWC Bangkok ถ่ายทอดนวัตกรรมฟื้นฟูรากผม พลิกอนาคตการรักษาผมร่วง–ผมบาง

ตอกย้ำศักยภาพแพทย์ไทยบนเวทีโลก เมื่อ นพ.ณัทธร นฤปเวศม์ หรือ “หมอท๊อป” แพทย์อเมริกันบอร์ดด้านศัลยกรรมปลูกผม (ABHRS) จาก Dr.Top Hair Hospital (The Skin Clinic) ได้รับเกียรติเป็น International Speaker ขึ้นบรรยายในหัวข้อ "Nanofat for Hair Restoration" บนเวที AMWC Southeast Asia Bangkok (Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress) หนึ่งในงานประชุมวิชาการด้านความงามและเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ทรงอิทธิพลที่สุดของภูมิภาค การได้รับเชิญครั้งนี้สะท้อนถึงความเชี่ยวชาญและการยอมรับในองค์ความรู้ของแพทย์ไทยในระดับนานาชาติอย่างแท้จริง
ภายในงาน คุณหมอท๊อป ได้นำเสนอประสบการณ์การรักษาผู้ป่วยจริง (Clinical Case Studies) พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับ Nanofat Hair Restoration การฟื้นฟูรากผมด้วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู รวมถึงแนวทางการรักษาปัญหาผมร่วงและผมบางที่กำลังได้รับความสนใจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก โดยการบรรยายได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของการนำ Regenerative Medicine มาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคเกี่ยวกับเส้นผมมากขึ้น
ปัจจุบันการศึกษาพบว่า Nanofat Hair Restoration ถือเป็นแนวคิดการรักษาที่นำไขมันของผู้ป่วยเองมาผ่านกระบวนการสกัดจนได้อนุภาคขนาดเล็กระดับนาโน (Nanofat) ซึ่งอุดมไปด้วยเซลล์ที่มีศักยภาพในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและโกรทแฟกเตอร์ ก่อนนำมาฉีดลงสู่บริเวณหนังศีรษะ เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูรากผมและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นผม จึงถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาผมบางโดยไม่ต้องผ่าตัด
ด้วยเทคนิคดังกล่าวเริ่มจากการดูดไขมันส่วนเกินจากร่างกาย เช่น ต้นขาหรือสะโพก ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการสกัดและคัดแยกจนได้ Nanofat ที่มีคุณสมบัติพร้อมสำหรับการฟื้นฟู จากนั้นจึงฉีดเฉพาะจุดบริเวณหนังศีรษะที่มีปัญหา โดยจุดเด่นของเทคนิคนี้คือการใช้เซลล์จากร่างกายของผู้ป่วยเอง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอาการแพ้ อีกทั้งโกรทแฟกเตอร์ยังช่วยกระตุ้นการสร้างเส้นเลือดฝอยใหม่ ลดการอักเสบของหนังศีรษะ ช่วยชะลอการหลุดร่วง และส่งเสริมให้เส้นผมเดิมที่ลีบเล็กกลับมาแข็งแรงและดูหนาขึ้นในระยะยาว
คุณหมอท๊อป เผยว่า "ปัจจุบันการรักษาปัญหาผมร่วงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการปลูกผมเท่านั้น แต่กำลังก้าวสู่ยุคของการฟื้นฟูรากผมในระดับเซลล์ หรือ Regenerative Medicine ซึ่ง Nanofat Hair Restoration เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่มีศักยภาพในการช่วยฟื้นฟูรากผมเดิมให้แข็งแรงขึ้น เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคนิคการรักษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับแต่ละบุคคล พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาของประเทศไทยให้ก้าวทันนวัตกรรมระดับสากล"
ความสำเร็จของคุณหมอท๊อปในฐานะ International Speaker บนเวที AMWC Southeast Asia Bangkok ครั้งนี้ ไม่เพียงสะท้อนถึงศักยภาพของแพทย์ไทยในด้านศัลยกรรมปลูกผมและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะหนึ่งในศูนย์กลางด้านการรักษาเส้นผมของภูมิภาค พร้อมยกระดับมาตรฐานการปลูกผมไทยสู่เวทีสากล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ป่วยทั้งชาวไทยและต่างชาติในอนาคต
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