“กกพ.” เปิดรับฟังความคิดเห็นปรับอัตราค่าไฟฟ้าบ้าน200หน่วยแรกไม่เกิน 3บาท วันที่24-31ก.ค.นี้

กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) สำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย และการปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติกพช. โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 24–31 กรกฎาคม 2569 ก่อนการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ กกพ.
นายพูลพัฒน์ ลีสมบัติไพบูลย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า ที่ประชุม กกพ. ครั้งที่ 30/2569 (ครั้งที่ 1,020) เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้สำนักงาน กกพ. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) สำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย เพื่อให้ประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็น ก่อนนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบของ กกพ. ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด
สำหรับแนวทางการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive rate) สำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก โดยครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมแปร์ (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของ กฟน. และประเภทที่ 1.1.1 ของ กฟภ.) และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน 5 แอมแปร์ (ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.2 ของ กฟน. และประเภทที่ 1.1.2 ของ กฟภ.) เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายของ กพช. ที่กำหนดให้อัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรก ไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2569 นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปที่เป็นประเภทบ้านอยู่อาศัย
นอกจากนี้ ยังเสนอให้ปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ตามมติคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการอยู่อาศัยของประชาชนในปัจจุบัน อาทิ บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้าน (ใช้ไฟฟ้าชั่วคราว) รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการขยายสิทธิไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่า หอพัก และอพาร์ตเมนต์ของกิจการเช่าพักอาศัย เพื่อให้การจำแนกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าสอดคล้องกับลักษณะการใช้ไฟฟ้าจริง และรองรับรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป
ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยใช้โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าปี 2565–2568 ที่สอดคล้องกับนโยบาย กพช. วันที่ 1 เมษายน 2564 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบบิลเดือนพฤษภาคม 2566 ต่อมา กพช. ในการประชุมเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ได้เห็นชอบนโยบายการกำหนดโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2569–2573 และมอบหมายให้ กกพ. ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดทำข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า (Progressive Rate) สำหรับการใช้ไฟฟ้า 200 หน่วยแรกในอัตราไม่เกิน 3 บาทต่อหน่วย พร้อมทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ก่อนเสนอให้ กกพ. พิจารณาตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด
ภายหลังมติ กพช. สำนักงาน กกพ. ได้แจ้งมติดังกล่าวให้ กฟน. กฟภ. และ กฟผ. ดำเนินการจัดทำร่างข้อเสนอ พร้อมจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางและจัดเตรียมข้อมูลประกอบการพิจารณา ก่อนที่ทั้ง 3 การไฟฟ้าจะเสนอรายละเอียดมายังสำนักงาน กกพ. ซึ่งได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก่อนเสนอ กกพ. พิจารณาเปิดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้
สำนักงาน กกพ. ขอเชิญประชาชน ผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอ... ระหว่างวันที่ 24–31 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th โดยความคิดเห็นที่ได้รับจะนำมาประกอบการพิจารณาของ กกพ. ก่อนมีมติต่อไป
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม มาตรา 65 มาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 และ ประกาศ กกพ. เรื่อง กรอบหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราค่าไฟฟ้า (Electricity Tariff Regulatory Framework) พ.ศ. 2564 ซึ่งกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตจัดทำข้อเสนออัตราค่าไฟฟ้าเสนอต่อ กกพ. และกำหนดให้ กกพ. รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนพิจารณาให้ความเห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าตามหลักความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้