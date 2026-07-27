“พิพัฒน์”เปิดนิทรรศการ “เกษมสุขทุกค่ำเช้า” เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กระทรวงคมนาคม เปิดนิทรรศการ “เกษมสุขทุกค่ำเช้า” เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569
วันนี้ (27 กรกฎาคม 2569) เวลา 09.15 น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เกษมสุขทุกค่ำเช้า” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 และนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ให้โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง” ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ข้าราชการ และบุคลากรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และน้อมรำลึกถึงพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอดมา พร้อมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ร่วมใจสนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาท โดยการนำเสนอผลงานและโครงการต่าง ๆ ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาประพฤติปฏิบัติจริง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2569 กระทรวงคมนาคมตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา อันก่อให้เกิดคุณูปการและประโยชน์สุขต่อประเทศไทยอย่างอเนกอนันต์ จึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติขึ้น ภายใต้ชื่อ “เกษมสุขทุกค่ำเช้า” เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ รวมถึงพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ ให้ประชาชนทั่วไปได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พร้อมกันนี้ กระทรวงฯ ได้จัดนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงเป็นแม่แห่งแผ่นดินของพสกนิกรไทย ภายใต้ชื่อ “ให้โดยไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง” โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐ และพระเมตตาธรรมที่ทรงอุทิศพระวรกาย เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรตลอดมา ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวพระราชกรณียกิจหลากหลายด้าน อันเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานของหน่วยงานในกระทรวงคมนาคมที่สนองงานใต้เบื้องพระยุคลบาท และน้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาประพฤติปฏิบัติ ทั้งการวางยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้กับประเทศให้เชื่อมโยงครอบคลุมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสให้กับประเทศ
นายพิพัฒน์ กล่าวว่า ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทุกคน ขอร่วมแสดงความจงรักภักดีและความสามัคคี พร้อมน้อมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวร่วมอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ มีพระสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ และสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านาน
ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 และนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2569 ระหว่างเวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคม รวมถึงร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569 เวลา 19.00 น. เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับประชาชนในมณฑลพิธีท้องสนามหลวง พร้อมร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์กระทรวงคมนาคม (www.mot.go.th) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาที่ทรงน้อมนำ สืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชชนก และสมเด็จพระบรมราชชนนี ตลอดจนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ มั่นคง ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน