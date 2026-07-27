เปิดรับสมัครแล้ว! THAIOIL CHARITY RUN 2026 วิ่งเพื่อสุขภาพ ส่งต่อพลังการให้ ร่วมสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

กลุ่มไทยออยล์ ขอเชิญชวนนักวิ่งและประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล THAIOIL CHARITY RUN 2026 ภายใต้แนวคิด “Run For Health | Run For Giving | Run For a Sustainable Future” เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ควบคู่กับการร่วมทำความดี โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมจะนำไปสนับสนุนโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยงานดูแลคุณภาพชีวิตในจังหวัดชลบุรี
กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2569 เวลา 04.45 –07.30 น. ณ อ่างเก็บน้ำบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เส้นทางวิ่งท่ามกลางธรรมชาติ ทิวเขา และวิวเขาฉลาก แลนด์มาร์กสำคัญของศรีราชา เหมาะสำหรับทั้งนักวิ่งมือใหม่ ครอบครัวที่อยากเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ และนักวิ่งที่ต้องการท้าทายตัวเอง พร้อมสัมผัสบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ Fun Run 5KM ค่าสมัคร 590 บาท และ Mini Marathon 10KM ค่าสมัคร 690 บาท โดยนักวิ่งทุกคนจะได้รับเสื้อวิ่งรักษ์โลก เหรียญรักษ์โลก หมายเลข BIB และคูปองรับประทานอาหาร นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดเต็มซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจากร้านดัง รวมถึงร้านค้าจากวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชลบุรี ให้ผู้ร่วมงานได้อิ่มอร่อยหลังเข้าเส้นชัย พร้อมสัมผัสเสน่ห์ของท้องถิ่นควบคู่ไปกับกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล
สำหรับรางวัลการแข่งขัน ระยะ Fun Run 5KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ มอบรางวัลอันดับ 1–10 ชาย และอันดับ 1–10 หญิง ส่วนระยะ Mini Marathon 10KM แบ่งรุ่นอายุชายและหญิง ได้แก่ ต่ำกว่า 19 ปี, 20–39 ปี, 40–49 ปี, 50–59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป มอบรางวัลรุ่นละ 5 อันดับ พร้อมเพิ่มสีสันด้วย Fancy Award สำหรับนักวิ่งที่แต่งกายสร้างสรรค์เข้ากับธีมงาน จำนวน 10 รางวัล
ไฮไลท์สำคัญของปีนี้คือแนวคิดการจัดงานแบบ Carbon Neutral Event งานวิ่งรักษ์โลก ผ่าน GREEN RACEPACK ที่ออกแบบเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเสื้อวิ่งผลิตจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล เสื้อ 1 ตัว ใช้ขวดน้ำพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตร จำนวน 20 ขวด พร้อมใช้นวัตกรรมการย้อมผ้าแบบไม่ใช้น้ำ ช่วยลดการใช้น้ำจากกระบวนการย้อมผ้าทั่วไป ซึ่งคาดว่าการจัดงานครั้งนี้จะช่วยนำขวดพลาสติกกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้มากถึง 70,000 ขวด และประหยัดน้ำได้ประมาณ 87,500 ลิตร
นอกจากนี้ เหรียญรางวัลยังผลิตจากวัสดุรักษ์โลก เช่น เศษไม้เหลือทิ้งและขยะใต้น้ำเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตเมื่อเทียบกับการผลิตเหรียญโลหะทั่วไป ขณะที่โล่รางวัลปีนี้มาในรูปแบบ PLANT POT AWARD โล่รางวัลกระถางต้นไม้ ผลิตจากฝาขวดน้ำพลาสติกชนิด HDPE แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา พร้อมรับต้นไม้ฟอกอากาศที่สามารถนำไปปลูกต้นไม้ต่อได้
ภายในงานยังดำเนินการภายใต้แนวคิด Zero Waste โดยจัดระบบคัดแยกขยะ ทั้งขยะรีไซเคิลและเศษอาหาร เพื่อให้ขยะทุกประเภทถูกนำไปจัดการอย่างเหมาะสม พร้อมรณรงค์ให้นักวิ่งพกกระบอกน้ำส่วนตัวมาใช้ภายในงาน โดยสามารถเติมเครื่องดื่มได้ฟรีตลอดกิจกรรม
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2569 หรือปิดรับสมัครทันทีเมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน สมัครได้ที่: https://race.thai.run/thaioilcharityrun2026
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 094-849-6335 Facebook: Thaioil Charity Run
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งที่มากกว่าการเข้าเส้นชัย เพราะทุกก้าวของคุณคือพลังแห่งสุขภาพ พลังแห่งการให้ และพลังเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน