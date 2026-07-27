เซ็นทรัลพัฒนา ถ่ายทอดคุณค่าความเป็นแม่ ผ่าน 'Mom Moments: Proud Mom. Proud of My Mom'

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ น้อมนำพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด" พระราชดำรัสตอนหนึ่งเมื่อครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเยือนอเมริกาและยุโรป นักข่าวหนังสือพิมพ์ที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ถามพระองค์ว่า ทรงโปรดอะไรมากที่สุด
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนา ขอน้อมนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แคมเปญเฉลิมฉลองคุณค่าของความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจระหว่างแม่กับลูก ผ่านแนวคิด "Proud Mom. Proud of My Mom."
โดยในปีนี้ โอปอล–สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 และคุณแม่ จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ของแม่กับลูก ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ พร้อมกับเชิญชวนทุกครอบครัว ร่วมสร้าง "Mom Moments" ผ่านกิจกรรม ประสบการณ์ และโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนสิงหาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “คุณค่าของความเป็นแม่ที่สะท้อนผ่านพระราชดำรัส ‘ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุด’ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คือแรงบันดาลใจสำคัญที่เซ็นทรัลพัฒนาน้อมนำมาสู่แคมเปญ Mom Moments: Proud Mom. Proud of My Mom. เพราะพระราชดำรัสดังกล่าวสะท้อนความรัก ความเสียสละ และความภาคภูมิใจของความเป็นแม่ ซึ่งเป็นคุณค่าที่งดงามและยังคงมีความหมายต่อทุกครอบครัวในทุกยุคสมัย
ขณะเดียวกัน ผู้บริโภคยุคใหม่ให้คุณค่ากับการใช้ Quality Time และการสร้าง Shared Memories มากกว่าการแสดงความรักผ่านการให้ของขวัญเพียงอย่างเดียว ทำให้วันแม่ในวันนี้มีความหมายมากกว่าการซื้อของ แต่คือโอกาสในการใช้เวลาร่วมกันของครอบครัว เซ็นทรัลพัฒนาจึงออกแบบ Mom Moments ให้เป็นมากกว่าแคมเปญ แต่เป็นประสบการณ์ที่ช่วยให้ทุกครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน สร้างความทรงจำที่มีความหมาย และทำให้ศูนย์การค้ากลายเป็นพื้นที่ที่ผู้คนเลือกมาใช้ชีวิตในทุกช่วงเวลาสำคัญ”
เข้าใจผู้บริโภคยุคใหม่ สู่การสร้าง Mom Moments
Gen Z และ Millennials กำลังนิยามความสัมพันธ์แม่ลูกใหม่ จาก "ผู้ปกครอง" สู่ "เพื่อนคู่คิด" ที่แชร์ทั้งไลฟ์สไตล์ ความสนใจ และเวลาร่วมกัน สะท้อนผ่าน 2 อินไซต์สำคัญ
• Peer-Like Relationship เพราะแม่คือเพื่อนสนิท: กว่า 70–75% ของ Gen Z มองพ่อแม่เป็น "เพื่อนสนิทที่สุด" ขณะที่คู่แม่ลูก Gen Z กว่า 60% มีความสนใจร่วมกัน ตั้งแต่ Pop Culture เพลง ไปจนถึงคอมมูนิตี้เดียวกัน สะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและเติบโตไปพร้อมกัน
• Humor & Family Content: นรุ่นใหม่เปิดรับคอนเทนต์ครอบครัวที่สนุกและเป็นธรรมชาติ ความรักในครอบครัวยุคใหม่ไม่ต้องจริงจังเสมอไป แต่เกิดขึ้นได้ในทุกโมเมนต์ธรรมดาที่เต็มไปด้วยความสุข
โอปอล–สุชาตา และคุณแม่ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของแม่และลูก
เพื่อถ่ายทอดแนวคิด Proud Mom. Proud of My Mom. เซ็นทรัลพัฒนาชวน โอปอล–สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025 และคุณแม่ ร่วมแบ่งปันเรื่องราวของแม่ลูกยุคใหม่ ผ่านมุมมองของลูกที่มีแม่เป็นแรงสนับสนุน และแม่ที่ภาคภูมิใจในความสำเร็จของลูก สะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในฐานะเพื่อนคู่คิดและกำลังใจ พร้อมชวนทุกครอบครัวสร้าง "Mom Moments" เพราะทุกช่วงเวลาที่ได้ใช้ร่วมกัน คือความทรงจำที่มีค่าที่สุด
เซ็นทรัลพัฒนาชวนทุกครอบครัวร่วมสร้าง Mom Moments ตลอดเดือนสิงหาคม ผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ไฮไลท์ ได้แก่
• ‘รีวิวแม่’ แบบ Gen Z: เปลี่ยนคำบอกรักให้เป็นเรื่องราวที่อยากแชร์ ผ่านการ “รีวิวแม่” ในมุมที่เป็นตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นคำสอนที่ประทับใจ เรื่องราวการเติบโต หรือโมเมนต์เล็ก ๆ ที่ทำให้รู้ว่า “แม่คือคนสำคัญที่สุด” พร้อมชวนทุกครอบครัวมาเก็บความทรงจำดี ๆ ที่ MOM MOMENT STUDIO แลนด์มาร์กถ่ายภาพและวิดีโอสุดพิเศษ ให้ทุกครอบครัวได้สร้างคอนเทนต์ เก็บภาพความประทับใจ และแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขร่วมกันครอบคลุม 26 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
• Proud Mom Move Together: ต่อยอดเทรนด์ Health & Wellness ชวนคุณแม่และลูกมาใช้เวลาร่วมกันผ่านกิจกรรมออกกำลังกายสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยเซ็นทรัลพัฒนา ผนึกกำลัง 3 แบรนด์ชั้นนำในกลุ่ม Fitness ได้แก่ Fitness First, Jetts Fitness และ Virgin Active รวมถึง Wellness Community จัดกิจกรรมแอโรบิคและโยคะ เติมพลังสุขภาพและสร้างโมเมนต์ดี ๆ ไปด้วยกัน ครอบคลุม 18 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ
• Celebrate with Mom Privileges: เติมเต็มทุกโมเมนต์ให้พิเศษกับสิทธิพิเศษสมาชิก The 1 เพียงลงทะเบียนและสแกนใบเสร็จผ่านแอปพลิเคชัน Central X ลุ้นรับจี้เพชร Jubilee Diamond พร้อมที่พักโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รวมมูลค่ากว่า 422,000 บาท* พร้อมรับ E-Voucher จากแบรนด์ในเครือเซ็นทรัลรวมสูงสุด 8,000 บาท* และมอบความพิเศษให้สายบิวตี้กับ 60 Top Spenders รับบัตรกำนัลบริการเสริมความงามจาก The Klinique รวมมูลค่ากว่า 960,000 บาท*รับเพิ่มสูงสุด 1,500 พอยท์* เมื่อช้อปสะสมที่ร้านแฟชั่นและสถานเสริมความงามที่ร่วมรายการ* ลงทะเบียนก่อนช้อปตั้งแต่ 1 – 31 ส.ค. 69 พิเศษเฉพาะสมาชิก The 1 Exclusive ช้อปทุก 1,000 บาทรับ 3 สิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw และรับเพิ่มสูงสุด 10,000 พอยท์* เมื่อช้อปสะสมครบ 100,000 บาท รับ 5,000 พอยท์ สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันจากร้านค้าที่ร่วมรายการศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 26% บัตรของขวัญ หรือผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน** จากบัตรเคดิตที่ร่วมรายการ