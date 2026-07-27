Cosdent ตอกย้ำผู้นำด้านทันตกรรม คว้ารางวัล ‘Marketeer No.1 Brand Thailand 2026’ ต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน พร้อมเปิดเกมรุกปี 2569 ยกระดับการบริการด้วยผู้ช่วยส่วนตัว ขับเคลื่อนตลาด Dental Wellness Tourism สู่ระดับสากล
กรุงเทพฯ - บริษัท คอสเดนท์ จำกัด (Cosdent) ผู้นำด้านการให้บริการทางทันตกรรมและการออกแบบรอยยิ้มชั้นนำของประเทศไทย ประกาศความสำเร็จคว้ารางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 ในหมวดคลินิกทันตกรรม (Dental Clinic) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างยั่งยืน โดยมี คุณสรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสเดนท์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้
ทันตแพทย์สันติราช เกียรติเวชสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสเดนท์ จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่า "รางวัล Marketeer No.1 Brand Thailand 2026 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าทุกคนมอบให้กับเรา ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ตอกย้ำจุดยืนของ Cosdent ในฐานะผู้นำคลินิกทันตกรรม แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีการรักษาและการบริการอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า พร้อมสร้างความมั่นใจในรอยยิ้มให้กับทุกคนในทุกๆ วัน ด้วยมาตรฐานที่ดีที่สุดตามแบบฉบับของ Cosdent"
ด้าน คุณสรรเสริญ เกียรติเวชสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอสเดนท์ จำกัด เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางธุรกิจและแผนการขับเคลื่อนองค์กรในปี 2569 ว่า Cosdent ได้เตรียมยกระดับการบริการทางทันตกรรมเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดระดับพรีเมียม ทั้งกลุ่มลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน 3 กลยุทธ์ ได้แก่
1. Premium & Natural Smile Design สานต่อความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติและมีความพรีเมียม ซึ่งเป็นที่ยอมรับและครองใจกลุ่มลูกค้าชาวไทย รวมถึงดารา ศิลปิน และอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมากมาย
2. Luxury Customer Experience (Butler Service) เปิดตัวบริการผู้ช่วยส่วนตัว (Butler) ที่พร้อมดูแลและอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนตลอดการเข้ารับบริการที่คลินิก เพื่อส่งมอบประสบการณ์ระดับลักชัวรีและความสะดวกสบายสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ
3. Dental Wellness Tourism เดินหน้าบุกตลาดต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ผ่านการเปิดตัวเว็บไซต์โฉมใหม่ https://cosdentsmiledesign.com ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานของกลุ่มลูกค้าต่างประเทศทั่วโลก พร้อมขับเคลื่อนแบรนด์ให้เป็นหมุดหมายสำคัญในกลุ่มธุรกิจ Dental Wellness Tourism เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่มองหาการรักษาทางทันตกรรมที่ผสานเทคโนโลยีล้ำสมัย มาตรฐานการรักษาระดับสากล และการบริการระดับพรีเมี่ยม
ความสำเร็จตลอด 3 ปีบนเวที Marketeer No.1 Brand Thailand เป็นสิ่งยืนยันว่า Cosdent ไม่เคยหยุดพัฒนา และพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านทันตกรรมและความงามของรอยยิ้มในระดับภูมิภาค เพื่อส่งมอบความมั่นใจและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้รับบริการทุกคน
สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการจองคิวปรึกษา สามารถติดต่อได้ที่ https://cosdentsmiledesign.com และทุกช่องทางโซเชียลทาง: Cosdentsmiledesign