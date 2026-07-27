MAGURO ผุดแฟลกชิพใหญ่สุดเอเชีย ร้าน “Kaiten Sushi Ginza Onodera”

ผู้จัดการรายวัน 360 - MAGURO GROUP พร้อมเปิด “Kaiten Sushi Ginza Onodera” สาขาแรกในไทย และใหญ่ที่สุดในเอเชีย ชูจุดเด่นซูชิสายพานระดับพรีเมียม คัดสรรวัตถุดิบแท้จากญี่ปุ่น ปั้นสดทุกคำ เปิดสาขาแรก เซ็นทรัลเวิลด์ 28 กรกฎาคมนี้ พร้อมบริการจองล่วงหน้า
บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO พร้อมเปิด “Kaiten Sushi Ginza Onodera” ร้านซูชิสายพานระดับพรีเมียมจากเครือ ONODERA GROUP ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเป็นครั้งแรก วันที่ 28 กรกฎาคม 2569 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 7 โดยถือเป็นแฟลกชิพสโตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย รองรับลูกค้าได้สูงสุดถึง 30,000 คนต่อเดือน ชูจุดขายด้านคุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมียมและเทคนิคการปั้นซูชิสดใหม่ตามสั่ง ที่ยกระดับประสบการณ์ซูชิสายพานให้เทียบเท่าร้านโอมากาเสะในราคาที่เข้าถึงได้
นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO กล่าวว่า “จุดเด่นสำคัญของร้านคือคุณภาพของวัตถุดิบระดับพรีเมียม ที่ยกระดับประสบการณ์มื้ออาหารของร้านซูชิสายพานให้เทียบเท่าร้านโอมากาเสะ ในราคาที่เข้าถึงได้ รับประทานได้บ่อย ๆ และมีอิสระในการควบคุมทิศทางหรืองบประมาณในมื้อนั้น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ MAGURO GROUP ในตลาดอาหารญี่ปุ่นระดับ Premium Mass ที่สั่งสมมากว่า 10 ปี”
การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ระหว่าง MAGURO GROUP และ ONODERA GROUP ผู้บริหารร้านอาหารคุณภาพสูงกว่า 26 แห่งทั่วโลก โดย MAGURO GROUP รับหน้าที่เป็นผู้นำเข้าและดำเนินธุรกิจ Kaiten Sushi Ginza Onodera ในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นับเป็นการขยายแฟรนไชส์ต่างประเทศครั้งแรกของแบรนด์นับตั้งแต่ก่อตั้ง
นายโทชิยูกิ ทาจิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ (COO) ของ Onodera Group ระบุว่า เชื่อมั่นว่าด้วยผลงานและชื่อเสียงของ MAGURO GROUP จะช่วยส่งต่อคุณภาพอาหารและการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของ Ginza Onodera ให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้อย่างประสบความสำเร็จ
จุดเด่นของ Kaiten Sushi Ginza Onodera อยู่ที่การผสานคุณภาพวัตถุดิบระดับพรีเมียมเข้ากับรูปแบบการบริการแบบซูชิสายพาน โดยลูกค้าสามารถสั่งอาหารผ่านหน้าจอ Touch Screen และทุกออร์เดอร์จะถูกส่งตรงถึงเชฟเพื่อปั้นซูชิสดใหม่คำต่อคำ แทนการปั้นรอไว้บนสายพานตามรูปแบบดั้งเดิม ทำให้ลูกค้าได้สัมผัสความสดใหม่ รสชาติ และเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบในช่วงเวลาที่ดีที่สุด ด้านราคา ร้านนำเสนอเมนูที่หลากหลายเริ่มต้นเพียง 40 บาท ตั้งแต่เมนูยอดนิยมอย่าง Salmon Sushi ไปจนถึงเมนู Signature อย่างปลาทูน่าคุณภาพที่คัดสรรโดย Yamayuki ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาทูน่าระดับโลก ซึ่งเริ่มต้นหลักร้อยต้น ๆ ให้ลูกค้าได้ลิ้มลองทั้ง Akami 139 บาท ,Chutoro 159 บาท และ Otoro 179 บาท ก็มาในราคาที่ต่ำกว่าร้านต้นตำรับในญี่ปุ่น
นอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมในช่วงราคา 100-300 บาท ให้เลือกอิ่มอร่อยได้ตามความชื่นชอบและงบประมาณ นอกจากนี้ ร้านยังแบ่งเมนูตามสีของจานเพื่อเพิ่มความสนุก โดยจานสีทองเป็นเมนูปกติที่สั่งได้ตลอดเวลา จานสีเงินเป็นเมนู Seasonal ตามวัตถุดิบและฤดูกาลในจำนวนจำกัด ส่วนจานสีดำเป็นเมนูพิเศษที่ทางร้านมอบให้ลูกค้าโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเพิ่มความเซอร์ไพรส์ให้กับทุกมื้ออาหาร
Kaiten Sushi Ginza Onodera คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากญี่ปุ่นอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Uni หลายสายพันธุ์ ทั้ง Bafun, Murasaki และ Ensui รวมถึงวัตถุดิบที่นำเข้าในสภาพมีชีวิต เช่น Akagai, Mirugai และ Tsubugai ตลอดจนปลาพรีเมียมตามฤดูกาลอย่าง Hamachi, Kanpachi, Hirame และ Kinmedai พร้อมปลาหายากตามฤดูกาลที่มักพบในร้านโอมากาเสะ อาทิ Isaki, Kinki, Mejina และ Sawara ความพิเศษยังอยู่ที่เทคนิคการทำซูชิแบบดั้งเดิมสไตล์เอโดะมาเอะ (Edomae) ที่ให้ความสำคัญกับการบ่มและการหมักปลาเพื่อดึงรสอูมามิตามธรรมชาติ พร้อมการใช้ “อากะชาริ” (Aka Shari) หรือข้าวซูชิสีแดงที่ปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูแดงแบบดั้งเดิม ซึ่งมักพบเฉพาะในร้านโอมากาเสะระดับสูงเท่านั้น
คุณภาพของวัตถุดิบดังกล่าวสะท้อนผ่านการที่ ONODERA GROUP ได้รับสิทธิ์ในการประมูลปลาทูน่าอันดับ 1 ของปี (First Tuna Auction หรือ No.1 Tuna) จากตลาดปลาโทโยสุ ประเทศญี่ปุ่น ติดต่อกันหลายปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปลาทูน่าคุณภาพสูงระดับโลก ยิ่งไปกว่านั้น ในการประมูลเปิดตลาดแรกของปี (Hatsu-seri) ปี 2024 ONODERA GROUP ยังเป็นผู้ชนะการประมูลปลาทูน่าครีบน้ำเงินที่มีราคาสูงที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยมูลค่าสูงถึง 114.24 ล้านเยน เพื่อนำมาเสิร์ฟให้ลูกค้าในร้านสาขาต่าง ๆ ทั่วโลก ตอกย้ำมาตรฐานความพรีเมียมของวัตถุดิบระดับตำนานนี้ โดยปลาทูน่าดังกล่าวจะถูกนำมาเสิร์ฟเป็นเมนู Signature Sushi ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนู Highlight ที่ลูกค้าไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือน Kaiten Sushi Ginza Onodera
ด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดไทย MAGURO GROUP เตรียมเดินหน้าขยายสาขาที่ 2 และ 3 ของ Kaiten Sushi Ginza Onodera ต่อเนื่องในปี 2570 หลังจากสาขาแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 กรกฎาคม 2569
สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถจองที่นั่งล่วงหน้าได้ผ่านแอปพลิเคชัน TableCheck โดยค้นหาชื่อร้าน “Kaiten Sushi Ginza Onodera Thailand” เพื่อเลือกวันและเวลาที่ต้องการ และเตรียมสัมผัสประสบการณ์ซูชิสายพานระดับพรีเมียมจากย่านกินซ่า ประเทศญี่ปุ่น ได้ตั้งแต่วันเปิดให้บริการเป็นต้นไป