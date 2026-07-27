นักช้อปไทย90% เปลี่ยนโหมดเป็น SmartSumer

เผย 90% ของนักช้อปไทยเปลี่ยนโหมดเป็น SmartSumer เซ็นทรัล รีเทล ส่ง 4 ทริคแฮ็กความคุ้มค่า รับแคมเปญ "1 ปีมีครั้งเดียว" กับ Central Retail x T1 Card Day 2026
ในยุคนี้การซื้อของเพราะถูกป้ายยา หรือคำว่า “ของมันต้องมี” อาจไม่ใช่หัวใจหลักของการช้อปปิ้งอีกต่อไป เมื่อผลสำรวจล่าสุดจาก CMMU ปี 2026 ชี้ว่านักช้อปไทยกว่า 90% ได้สวิตช์เข้าสู่โหมด SmartSumer หรือนักช้อปสายสมาร์ทแบบเต็มตัว เน้นคิดก่อนซื้อ วางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ และตั้งตารอจังหวะโปรโมชันที่ดีที่สุดก่อนควักกระเป๋า ที่สำคัญ นักช้อปสายนี้ยังมองหา Privilege แบบรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นส่วนลด เครดิตเงินคืน หรือสิทธิประโยชน์อื่น ๆ จากการใช้จ่าย เพื่อเปลี่ยนทุกยอดซื้อให้กลายเป็นความคุ้มค่าสูงสุด
งานนี้ เซ็นทรัล รีเทล เลยขอมาเปิดวาร์ป 4 ทริคไม่ลับฉบับ SmartSumer เอาใจสายช้อปที่อยากวางแผนการใช้จ่ายและบริหารยอดซื้อแบบมือโปร พร้อมแชร์เทคนิคที่จะช่วยอัปเลเวลความคุ้มค่า และไม่พลาดโอกาสในการเก็บทุกสิทธิประโยชน์แบบจัดเต็ม!
• ทริคที่ 1 วางแผนช้อปข้ามหมวด แทนที่จะกระจายการซื้อไปเรื่อย ๆ แบบไร้เป้าหมาย นักช้อปยุคใหม่นิยมรวมรายการของที่ต้องใช้ให้อยู่ใน Buying List เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบอาหาร ของใช้ในบ้าน เสื้อผ้าแฟชั่น สินค้าตกแต่งบ้าน ไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้ววางแผนรวบยอดการใช้จ่ายพร้อมกันในช่วงเวลาที่มีแคมเปญใหญ่ เพื่อปลดล็อกดีลคุ้มหลายต่อและรับสิทธิประโยชน์สูงสุด
• ทริคที่ 2 ล็อกสิทธิ์ก่อน ช้อปทีหลัง กฎเหล็กของ SmartSumer คือการล็อกสิทธิประโยชน์ ตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดแคมเปญ ขั้นตอนง่าย ๆ ด้วยการกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อไม่ให้เสียโควตาพิเศษที่มีจำนวนจำกัด
• ทริคที่ 3 เลือกเก็บพอยท์คืนแบบ 1:1 การช้อปที่คุ้มที่สุดคือการเลือกแคมเปญที่สามารถเปลี่ยนยอดซื้อจริงให้กลายเป็นคะแนนสะสมได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อนำพอยท์ไปใช้แลกสิทธิประโยชน์ หรือใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดในการช้อปครั้งถัดไป
• ทริคที่ 4 ปักหมุดแคมเปญใหญ่ที่ให้ความคุ้มค่าแบบยกกำลังสอง มองหาช่วงเวลาแคมเปญประจำปีที่ตอบโจทย์ความคุ้มค่ารอบด้าน ไม่เพียงแต่มอบส่วนลดโดนใจ แต่ยังมาพร้อมแพ็กเกจสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟออนท็อป เพื่อคืนกำไรและเปลี่ยนทุกยอดใช้จ่ายให้กลายเป็นความฟินขั้นสุด
สำหรับสายช้อปที่อยากปลดล็อกทริคสุดสมาร์ทรับเดือนสิงหาคม เซ็นทรัล รีเทล ได้รวมร้านค้าจากทุกกลุ่มธุรกิจในเครือกว่า 3,000 สาขาทั่วประเทศ มาตอบโจทย์ Ecosystem การใช้ชีวิตแบบครบจบในที่เดียว ผ่านแคมเปญซิกเนเจอร์ที่ “1 ปีมีครั้งเดียว” กับ “Central Retail x T1 Card Day 2026” ตั้งแต่วันที่ 1–12 สิงหาคม 2026 นี้
เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE และช้อปตามเงื่อนไข เพื่อรับสิทธิ์คุ้ม 2 ต่อทันที
• ต่อที่ 1 รับคะแนนเดอะวันพิเศษเท่ายอดซื้อทันที 1 บาท = 1 พอยท์ ตั้งแต่บาทแรกเมื่อลงทะเบียนผ่านแอป UCHOOSE และสะสมยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 3 กลุ่มร้านค้าที่ร่วมรายการขึ้นไป (จำกัดคะแนนเดอะวันพิเศษสูงสุด 10,000 คะแนนต่อบัญชีบัตรหลัก สำหรับ 25,000 ท่านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ)
• ต่อที่ 2 รับความคุ้มค่าเพิ่มเติมด้วย CRC Exclusive Pack มูลค่ารวมสูงสุด 1,300 บาท สำหรับ 3,000 ท่านแรก ที่มียอดช้อปสะสมครบ 10,000 บาทขึ้นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
เตรียมลิสต์ของที่ใช่ แล้วมาสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดสมาร์ท ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์กับ
Central Retail x T1 Card Day 2026 ที่อัปเกรดความพิเศษด้วยการขยายเวลาแคมเปญยาวถึง 12 วันเต็ม (1–12 สิงหาคม 2026) ได้ที่ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ทั่วประเทศ