DITP เชิญธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2027 เปิดจองพื้นที่ 10 ส.ค.นี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหอการค้าไทย (TCC) และโคโลญเมสเซ่ (Koelnmesse: KM) เตรียมเดินหน้าจัดงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2027 ระหว่างวันที่ 25–29 พฤษภาคม 2570 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการอาหาร เครื่องดื่ม เทคโนโลยีอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดแสดงสินค้า พบปะเจรจาขยายตลาด และเชื่อมโยงโอกาสทางการค้ากับผู้ซื้อคุณภาพจากนานาประเทศ
THAIFEX – ANUGA ASIA นับเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มแบบครบวงจรแห่งเอเชีย และเป็นหนึ่งในเวทีการค้าระดับนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก โดยรวบรวมสินค้าและบริการไว้อย่างครบครัน ครอบคลุมทั้งอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูป ตลอดจนเทคโนโลยีอาหาร และสินค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้า พบปะคู่ค้า และต่อยอดโอกาสทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดงานในปี 2569 ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้ซื้อและนักธุรกิจจากทั่วโลก โดยมีผู้แสดงสินค้าจาก 56 ประเทศ จำนวน 3,590 ราย ผู้เข้าชมงานกว่า 158,000 คน จาก 130 ประเทศทั่วโลก และสามารถสร้างมูลค่าการค้ารวมกว่า 136,000 ล้านบาท ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการค้าอาหารระดับนานาชาติ และสะท้อนศักยภาพของงานในการเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดโลก
ในปี 2570 ผู้จัดงานได้เตรียมยกระดับการจัดงานให้เติบโตยิ่งขึ้น โดยจะรวบรวมผู้ซื้อคุณภาพ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เวทีสัมมนา และการนำเสนอเทรนด์อาหารแห่งอนาคต เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ขยายตลาดและต่อยอดธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้สนใจที่จะเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2027 สามารถจองพื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ที่ Website: http://thaifex.thaichamber.org และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.thaifex-anuga.com