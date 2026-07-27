รมต.ลาวศึกษาดูงานระบบท่อ-คลังน้ำมันTPNขอนแก่น

รัฐมนตรีอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ศึกษาดูงานระบบท่อส่งน้ำมันและคลังน้ำมัน TPN จ.ขอนแก่น เสริมความร่วมมือพลังงานไทย–ลาว
นายมะไลทอง กมมสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) พร้อมด้วย นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ เยี่ยมชมและศึกษาระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและการบริหารจัดการคลังน้ำมันของบริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (Thai Pipeline Network) หรือ TPN จ. ขอนแก่น โดยผู้บริหาร TPN พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกลุ่ม ปตท. ORและบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) (EGCO) ให้การต้อนรับ
การศึกษาดูงานระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อและการบริหารจัดการคลังน้ำมันของ TPN ครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน ยกระดับความร่วมมือและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์พลังงานระหว่างไทยและ สปป.ลาว
ทั้งนี้ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) เปิดให้บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ เส้นทางจากสระบุรีไปขอนแก่น รวมระยะทาง 342 กม. รองรับปริมาณการขนส่งน้ำมันได้กว่า 7,300 ล้านลิตร/ปี และมีความจุถังเก็บรวม 157 ล้านลิตร ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง ลดต้นทุน และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ได้เข้าลงทุนใน บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ผ่านบริษัทโมดูลัส เวนเจอร์ Modulus Venture ในสัดส่วน 55.41% มูลค่ารวมไม่เกิน 2,200 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์พลังงาน ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดอุบัติเหตุจากการขนส่งทางรถ สนับสนุนการเติบโตธุรกิจ Mobility ของ OR ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันไปยัง สปป. ลาว