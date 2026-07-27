AITIA จัดงานใหญ่ ‘TESE 2026’ ดัน SMEs ไทยลุยตลาดโลก รวมพลังเฟรนไชส์-อีคอมเมิร์ซชื่อดังขนทัพ AI-โรงงานจีน-ไทยและอาเซียน พร้อมอัปสกิลพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์สู่เวทีสากล
สมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (AITIA) ประกาศความพร้อมจัดงานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "Franchise Expo Thailand 2026 x Thailand E-Commerce Selection Expo 2026" (TESE 2026) 6–9 สิงหาคม 2569 ที่ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ยกโรงงานผู้ผลิตทั้ง ไทย จีนและอาเซียน พร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทยสู่เวทีโลก
นางชไมพร เจือเจริญ นายกสมาคมการค้าและการลงทุนเอเชียน-สากล (Asian-International Trade and Investment Association:AITIA) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน E-Commerce ไม่ใช่เพียงช่องทางการขายเท่านั้น แต่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งผู้ประกอบการในอนาคตจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยี AI ข้อมูล และนวัตกรรมมาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนั้น AITIA จึงร่วมกับพันธมิตรภาครัฐและภาคเอกชน จัดงาน Thailand E-Commerce Selection Expo 2026 (TESE 2026) โดยครั้งนี้จัดพร้อมกับงาน Franchise Expo Thailand 2026 ระหว่างวันที่ 6–9 สิงหาคม 2569 ที่ฮอลล์ 6-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งาน TESE 2026 จะเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับผู้ผลิต เทคโนโลยี พันธมิตรทางธุรกิจ และตลาดต่างประเทศ พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเติบโตในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างยั่งยืน เราเชื่อมั่นว่า โอกาสที่ดีที่สุดของผู้ประกอบการไทย ไม่ได้เกิดจากการทำธุรกิจเพียงลำพัง แต่เกิดจากการเชื่อมโยงเครือข่าย การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการสร้างความร่วมมือ ซึ่ง TESE 2026 จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้าน E-Commerce และการค้าระหว่างประเทศของภูมิภาค คาดว่างานนี้จะมีผู้เข้าชมกว่า 15,000 คน เกิดการเจรจาธุรกิจกว่า 300 Matching และสร้างมูลค่าการซื้อขายกว่า 100 ล้านบาท นับเป็นมหกรรมแฟรนไชส์การลงทุนและอีคอมเมิร์ซครบวงจรแห่งปี โดยได้รวบรวมแฟรนไชส์ชั้นนำ ผู้ผลิต โรงงาน OEM/ODMกว่า 150 แห่ง เทคโนโลยีดิจิทัล โลจิสติกส์ และโซลูชันธุรกิจจากประเทศไทย จีน และภูมิภาคอาเซียน มานำเสนอ ทั้งยังได้นำสินค้า โซลูชัน และแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Lazada, Tiktok, ThaiThai, Pantip MALL รวมทั้งขนทัพหน่วยงานสนับสนุนทั้งภาครัฐเอกชนและสมาคม อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE), สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSMEP) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กรมทรัพย์สินทางปัญญา (DIP) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) สมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์ไทย (TITA) สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย (TWA) สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย พร้อมขนทัพแบรนด์ชั้นนำอย่างเครื่องสำอางค์ Mistine, Myss, Cuddicare, Dawona, แบรนด์เสื้อผ้า BearBeary, T.Man, Bertram, VELLY INFINITE, Star LED, First Canned Food ไม่เพียงแค่นี้ยังพบกับเทคโนโลยีดิจิทัล E-commerce กับพาวิเลียนจาก MarTech Association (Thailand) ที่นำเสนอระบบ CRM, ระบบ Loyalty, ระบบจัดการลูกค้า, AI Automation, Digital Agency, พร้อมระบบ Payment การขนส่ง การนำเข้าอย่างครบวงจร
นางชไมพร กล่าวต่อว่า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการSMEs, เจ้าของแบรนด์, ร้านค้าออนไลน์, นักลงทุน, Distributor, Importer/Exporter, Agency, Creator และผู้เริ่มต้นธุรกิจ เข้าร่วมงาน TESE 2026 ซึ่งในงาน มีกิจกรรมน่าสนใจหลายอย่าง อาทิ Business Matching, พบโรงงานโดยตรง, ธุรกิจ Franchise, ให้คำปรึกษา, Workshop, Networking และข้อมูลสมาชิก AITIA โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้อัปเดตเทรนด์ E-Commerce จากหน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ และองค์กรชั้นนำ ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างแบรนด์ การตลาดดิจิทัล AI การนำเข้าสินค้าจากจีน ไปจนถึงการเติบโตบนแพลตฟอร์ม E-Commerce ชั้นนำ พร้อมร่วมงานสัมมนาที่ผู้ประกอบการรายเล็ก-รายใหญ่ และพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลาย ไม่ควรพลาด
กิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน ประกอบด้วย
-Business Matching จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างผู้ซื้อ นักลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ผลิตจากไทยและต่างประเทศ
-Product Showcase เปิดตัวสินค้า นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่จากผู้ประกอบการชั้นนำ
-Conference & Seminar อัปเดตเทรนด์ E-Commerce, AI, Digital Marketing, Cross-border Trade และการสร้างแบรนด์ จากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานภาครัฐ
-Business Consultation ให้คำปรึกษาด้านการนำเข้า–ส่งออก การสร้างแบรนด์ การขยายตลาด และการพัฒนาธุรกิจ
-Networking Zone พื้นที่สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เชื่อมโยงนักลงทุน ผู้ประกอบการ และพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ลงทะเบียนล่วงหน้าลุ้นรับกับ TESE 2026 เพียงคุณลงทะเบียนและมาเข้าร่วมงาน Thailand E-Commerce Selection Expo 2026 (TESE) Hall 8, IMPACT Exhibition Center ในวันที่ 6-8 สิงหาคม 2569 ก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัล ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า
คลิกที่นี่เลย!! >> https://www.eventtech.ai/events/franchise-tese-expo-2026
งาน Franchise Expo Thailand 2026 x Thailand E-Commerce Selection Expo 2026" (TESE 2026) จัดระหว่างวันที่ 6 – 9 สิงหาคม 2569 ที่ฮอลล์ 6,7,8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เข้าชมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ TESE: https://tese.aitia.or.th LineOA: @tese (https://lin.ee/9QIsPPRd) เว็บไซต์ AITIA: https://aitia.or.th