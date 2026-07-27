“ภัทรพงศ์”ติดตามถนนเชื่อมเส้นทางเชียงราย - เชียงของ ขยาย 4 เลน ทล.1020 และทางลอดแยกศูนย์ราชการ ชร.1023 เสร็จ ปี 70

"ภัทรพงศ์” ลงพื้นที่ติดตามโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมเส้นทางเชียงราย - เชียงของ ทช.คาดทางลอดแยกศูนย์ราชการ ชร.1023 เสร็จ พ.ค.70.ส่วนขยาย 4 เลน ทล. 1020 เสร็จก.ค.70 เพิ่มความปลอดภัย สัญจรสะดวกเชื่อมต่อประเทศเพื่อนบ้านอย่างไร้รอยต่อ
วันที่ 26 กรกฎาคม 2569 นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมเส้นทางเชียงราย - เชียงของ และโครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1023 และโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย – เชียงของ โดยมี นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ ร่วมตรวจราชการ
นายภัทรพงศ์ กล่าวว่า ได้ติดตามโครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1023 และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมเส้นทางเชียงราย - เชียงของ โดยโครงการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการบนทางหลวงชนบทหมายเลข ชร.1023 กรมทางหลวงชนบทได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดและปรับปรุงถนนบริเวณแยกศูนย์ราชการระยะทาง 425.50 เมตร จำนวน 4 ช่องจราจร โดยขยายสะพานข้ามแม่น้ำกก เพื่อลดอุบัติเหตุบนสะพานและแก้ไขความกว้างของช่องจราจรให้เท่ากันตลอดทั้งเส้น รวมทั้งแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด (คอขวด) บริเวณสี่แยกฝั่งหมิ่นและถนนศูนย์ราชการ และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน ต.รอบวียง อ.เมืองเชียงราย และการส่งเสริมการคมนาคม การขนส่งสินค้า การขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2570
ส่วนโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1020 สายเชียงราย – เชียงของ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการก่อสร้าง แบ่งเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอน 1 บ้านหัวดอย - บ้านใหม่ดอนลาน
ตอนที่ 1 กม.7+420 - กม.18+600 (บ้านร่องเผียว) ระยะทาง 11.180 กิโลเมตร
เป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ สามารถใช้งานได้ดี เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง สนับสนุนทางหลวงหมายเลข 1421 ไปสู่สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 4 และท่าเรือเชียงแสน สู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ตอนใต้) โดยพัฒนาต่อจากช่วงต้นทางที่เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับฝั่งละ 2 ช่องจราจร) จากเมืองเชียงรายไปยัง อ.เทิง และพัฒนาเส้นทางเพื่อรองรับการเชื่อมไปยัง อ.ภูซาง จ.พะเยา สู่ด่านชายแดนบ้านฮวก และสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติภูซาง ดอยผาตั้ง และภูชี้ฟ้า
ตอน 2 บ้านหัวดอย - บ้านใหม่ดอยลาน ระหว่าง กม.18+600.00 - กม.30+000.00 ระยะทางยาวประมาณ 11.400 กิโลเมตร
โดยโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกรกฎาคม 2570 ซึ่งการก่อสร้างโครงการฯ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของทางหลวงสายหลัก เป็นการอำนวยความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่ง
นายภัทรพงศ์ ได้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง และคำนึงถึงความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน โดยให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณให้เพียงพอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดในการเดินทางของประชาชน
จากนั้น นายภัทรพงศ์ ได้เดินทางไปพบปะประชาชนในพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ ณ วัดสบเปา ตำบลแม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยจะได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ไปรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป