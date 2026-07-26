“GDH” ปูทางสู่ตลาดโลก ดัน “คอนเทนต์-IP-เกม-สินค้า”

การตลาด - “GDH” เปิดจักรวาลโปรเจกต์ใหม่ ในงาน "GDH CIRCLES Feel Good โคจรความสุข สนุกกว่าที่เคย" ชูคอนเทนต์คุณภาพพร้อมต่อยอด IP คาดปี 2569 รายได้โต 74% แตะ 556 ล้านบาท
นางสาวจินา โอสถศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2568 บริษัทมีรายได้ 318 ล้านบาท มาจากภาพยนตร์ที่เข้าฉาย 3 เรื่อง ได้แก่ แฟลตเกิร์ล ชั้นห่างระหว่างเรา, ซองแดงแต่งผี และ ดีว่า..ราวี รวมถึงรายได้จากการผลิตซีรีส์ สงครามส่งด่วน ให้กับทาง Netflix และการจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศ
ล่าสุดในปี 2569 นี้ บริษัทได้จัดงาน “GDH CIRCLES Feel Good โคจรความสุข สนุกกว่าที่เคย” เพื่อเปิดตัวทิศทางการดำเนินธุรกิจและไลน์อัป โปรเจกต์ใหม่ ครอบคลุมภาพยนตร์ ทั้งซีรีส์แอนิเมชัน เกม การศึกษา สินค้า Merchandise และธุรกิจลิขสิทธิ์ (IP)ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นสตูดิโอคอนเทนต์ครบวงจรที่พร้อมสร้างการเติบโตทั้งในประเทศและตลาดโลก
โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2569 ไว้ที่ 556 ล้านบาท หรือเติบโตประมาณ 74% มาจากปัจจัยสำคัญ คือ การเข้าฉายของภาพยนตร์ใหม่ๆ อาทิ พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE, โกฮัง..หัวใจโกโฮม, HENRY's First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้ และคุณยายวรนาฏ รวมถึงรายได้จากการจัดคอนเสิร์ต “มาม่า Presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต” การจำหน่ายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ในต่างประเทศ และการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา (IP) สู่ธุรกิจเกม และสินค้า Merchandise ซึ่งถือเป็น New Business ของบริษัท
สำหรับไฮไลต์สำคัญของการจัดงานครั้งนี้ คือ การเปิดตัวจักรวาลคอนเทนต์ใหม่ของ GDH ประกอบด้วย ภาพยนตร์ ที่มีหลากหลายแนว เช่น “HENRY's First Dates จีบซ้ำซ้ำ เฮนรี่จำไม่ได้” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง GDH และ Sony Pictures International Productions ในการรีเมกภาพยนตร์โรแมนติกชื่อดัง 50 First Dates เวอร์ชันไทย นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ อย่าง “คุณยายวรนาฏ“ ได้นำบทประพันธ์ระดับตำนาน ‘ทายาทอสูร’ มาตีความในรูปแบบใหม่ รวมถึงการเปิดตัวภาพยนตร์ออริจินัล เรื่อง เพื่อนสาว, THE UNTITLED SNOOKER PROJECT, 3 Daughters และการนำความทรงจำของผู้ชมกลับมาอีกครั้งผ่าน Return of True Love Next Door (เนื้อคู่ประตูถัดไป) ซึ่งคอนเทนต์ภาพยนตร์ทั้งหมดนี้นับเป็นการสะท้อนความหลากหลายของเนื้อหาและกลุ่มผู้ชม
นอกจากนี้ GDH ยังขยายธุรกิจสู่คอนเทนต์รูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดตัวซีรีส์แอนิเมชันเรื่องแรก “แม๊กซ์กับจ่อย จอยจอยมาร์เก็ต” ที่ทางGDH ผนึกกำลังกับ อิทธิปาทา และ Big Brain รวมถึงรายการ “8 Minute History ประวัติศาสตร์หนังไทย” ที่ร่วมผลิตกับ The Standard เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้สร้างสรรค์รุ่นใหม่
ส่วนในด้านการต่อยอด IP บริษัทได้เปิดตัว GDH Classroom ร่วมกับคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาหลักสูตรด้านภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ ขยายธุรกิจ Interactive Content ผ่านความร่วมมือกับ Siam Board Games, Fairplay Studios และ YGGDRAZIL GROUP ในการพัฒนาเกมและบอร์ดเกมจากภาพยนตร์ของ GDH ตลอดจนจับมือกับสำนักพิมพ์ต่างๆ ในการนำภาพยนตร์มาต่อยอดเป็นนวนิยาย รวมถึงจัดพิมพ์เป็นหนังสือรูปแบบต่างๆ
โดยล่าสุดได้ต่อยอดธุรกิจ IP จากภาพยนตร์ "โกฮัง..หัวใจโกโฮม" สู่การพัฒนาสินค้า Merchandise ร่วมกับหลากหลายแบรนด์ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนๆ พร้อมต่อยอดความสำเร็จผ่าน Official Merchandise Collection ในโปรเจกต์ "มาม่า Presents GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต" ที่รวบรวมความทรงจำจากผลงาน GTH และ GDH กว่า 20 ปี ซึ่งนับเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินทางปัญญา (IP) และส่งต่อประสบการณ์ความประทับใจให้แฟนๆ ในหลากหลายรูปแบบ
ด้านการขยายตลาดต่างประเทศ GDH ยังคงสร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดยภาพยนตร์ “พนักงานใหม่ (โปรดรับไว้พิจารณา) HUMAN RESOURCE” ได้รับคัดเลือกฉายในรอบ World Premiere ที่เทศกาล Venice International Film Festival ขณะที่ “โกฮัง..หัวใจโกโฮม” โดยได้รับเชิญเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติหลายแห่ง นอกจากนี้ภาพยนตร์ “หลานม่า” ยังได้รับการซื้อลิขสิทธิ์รีเมกโดยสตูดิโอฮอลลีวูด Miramax ส่วน “SHUTTER” และ “แฟนเดย์..แฟนกันแค่วันเดียว” ได้รับการสร้างใหม่ในต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งสะท้อนศักยภาพของคอนเทนต์ไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งการเปิดตัวโปรเจกต์ครั้งนี้สะท้อนกลยุทธ์ของ GDH ที่มุ่งพัฒนาโมเดลธุรกิจจากผู้ผลิตภาพยนตร์สู่การเป็น Entertainment Ecosystem ที่เชื่อมโยงภาพยนตร์ ซีรีส์แอนิเมชัน การศึกษา เกม สินค้า Merchandise และการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาเข้าด้วยกันเพื่อต่อยอดโมเดลธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน