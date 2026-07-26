TrueID ลุยซีรีส์แนวตั้ง DramaBox เสริมแกร่ง ไทยดาวน์โหลด TOP10โลก

การตลาด - ทรูไอดีพลิกมิติวงการคอนเทนต์ เปิดเกม “CO CREATE THE SERIES” เชื่อม CONTENT– COMMERCE - COMMUNITY ยกระดับสู่ Digital Ecosystem Hub เปิด Chapter แรก “CONTENT เผยโฉม “ตาตั้ง by TrueID” มินิแอปซีรีส์แนวตั้งแบรนด์ใหม่ ผนึก DramaBox พันธมิตรคอนเทนต์ระดับโลก เสิร์ฟซีรีส์สากลแปล-พากย์ไทย เดินหน้ากลยุทธ์ Mini App เชื่อมระบบนิเวศทรู-เครือซีพี เปิดโอกาสใหม่ให้ผู้ชมและครีเอเตอร์ไทย
ทรูไอดีประกาศ Big Moves ครั้งสำคัญพลิกบทบาทจากแพลตฟอร์มรับชมคอนเทนต์ สู่ “ศูนย์กลางระบบนิเวศดิจิทัล” หรือ Digital Ecosystem Hub ภายใต้แนวคิด “CO CREATE THE SERIES” ที่ขับเคลื่อนผ่าน 3 พลังสำคัญ ได้แก่ CONTENT การสร้างสรรค์และนำเสนอเรื่องราวคุณภาพที่ตอบรับความสนใจของผู้ชม COMMUNITY การเชื่อมผู้ชม ครีเอเตอร์ เจ้าของคอนเทนต์ และพันธมิตรให้เข้ามามีส่วนร่วมกับเรื่องราวและเติบโตไปด้วยกัน และ COMMERCE การต่อยอดคอนเทนต์และการมีส่วนร่วมไปสู่สินค้า บริการ สิทธิประโยชน์ และโอกาสทางธุรกิจ เพื่อให้ความบันเทิงไม่สิ้นสุดเมื่อการรับชมจบลง แต่สามารถสร้างความสัมพันธ์ คุณค่า และโอกาสใหม่ให้กับทุกฝ่ายในระบบนิเวศ พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Mini App เชื่อมระบบนิเวศทรู-เครือซีพี และพันธมิตรทางธุรกิจ นำคอนเทนต์ บริการ และสิทธิประโยชน์ไปอยู่บนแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว
เปิด Chapter แรกของ CO CREATE THE SERIES กับ CONTENT” ด้วยการเผยโฉม “ตาตั้ง by TrueID” มินิแอปซีรีส์แนวตั้งแบรนด์ใหม่ในรูปแบบ Mobile-First ที่พัฒนาขึ้นเพื่อพฤติกรรมการรับชมผ่านสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ ประกาศความร่วมมือกับ DramaBox แพลตฟอร์มซีรีส์แนวตั้งชั้นนำระดับโลก
โดยตาตั้ง by TrueID นับเป็นแพลตฟอร์มรายแรกของไทย ที่จับมือนำคลังคอนเทนต์ซีรีส์แนวตั้งระดับสากลมาสู่ผู้ชมชาวไทย พร้อมพัฒนาเวอร์ชั่นแปล และพากย์ไทย ให้เข้าถึงอารมณ์ของเรื่องราวได้อย่างเต็มที่ โชว์ศักยภาพเครือข่ายของระบบนิเวศทรูและเครือซีพี เพิ่มการเข้าถึงคอนเทนต์ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ผ่านเว็บไซต์ tatang.trueid.net แอป TrueID, TrueMoney และ True App และเตรียมขยายสร้างไลฟ์สไตล์สู่แพลตฟอร์มพันธมิตรอื่น ๆ ในอนาคต
วินท์รดิศ กลศาสตร์เสนี กรรมการผู้จัดการ ทรู ไอดี กล่าวว่า “ พฤติกรรมของผู้บริโภควันนี้ เชื่อมโยงระหว่างคอนเทนต์ การชำระเงิน สิทธิประโยชน์ และกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ทรูไอดีจึงยกระดับจากแพลตฟอร์มคอนเทนต์ สู่การเป็น Digital Ecosystem Hub ภายใต้แนวคิด ‘CO CREATE THE SERIES’ ที่เชื่อม CONTENT และ COMMERCE และ COMMUNITY เพื่อให้คอนเทนต์สามารถสร้างทั้งการมีส่วนร่วม คุณค่า และโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนครั้งนี้ คือกลยุทธ์ Mini App ที่จะช่วยนำ คอนเทนต์ บริการ และสิทธิประโยชน์เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่ผู้บริโภคใช้งานอยู่แล้ว ทั้งในระบบนิเวศทรู เครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือพันธมิตรในอนาคต ทำให้ผู้ชมเข้าถึงบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ยังช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้ให้ครีเอเตอร์ เจ้าของคอนเทนต์ แบรนด์ และพันธมิตรเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น”
การเปิดตัวแบรนด์ใหม่ “ตาตั้ง by TrueID” มินิแอปซีรีส์แนวตั้ง เป็นChapter แรกของ CO CREATE THE SERIES ที่จะทำให้แนวคิดนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรระดับโลกอย่าง DramaBox ร่วมนำซีรีส์แนวตั้งระดับโลกมาสู่ผู้ชมไทย และทรูไอดีพร้อมต่อยอดสู่การมีส่วนร่วมสิทธิประโยชน์ และโอกาสใหม่สำหรับครีเอเตอร์และอุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทย เราต้องการใช้ศักยภาพของระบบนิเวศนี้สนับสนุนให้เรื่องราวและความสามารถของคนไทยเติบโตจากตลาดในประเทศสู่ระดับภูมิภาคและเวทีโลกในอนาคต
ตลาดซีรีส์แนวตั้ง กำลังเติบโตจากคอนเทนต์เฉพาะกลุ่มสู่ความบันเทิงกระแสหลัก ข้อมูลจาก Omdia คาดการณ์ว่าตลาด Microdrama ทั่วโลกจะมีมูลค่าแตะ 14,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปีค.ศ. 2026 ขณะที่ประเทศไทยติด Top 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ Top 10 ของโลกด้านการดาวน์โหลดแอปซีรีส์แนวตั้ง แสดงให้เห็นว่าผู้ชมไทยพร้อมเปิดรับความบันเทิงรูปแบบใหม่ การเติบโตนี้ไม่ใช่เพียงการรับชมวิดีโอที่สั้นลง แต่คือพฤติกรรมการรับชมที่เปลี่ยนไป ผู้ชมต้องการคอนเทนต์ที่เข้าถึงได้ทันที เหมาะกับช่วงเวลาว่าง และยังสามารถสร้างอารมณ์ร่วมกับเรื่องราวได้ในเวลาจำกัด
พรรษกร เลาห์เรณู หัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจคอนเทนต์และมีเดีย เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า “ซีรีส์แนวตั้งกำลังกลายเป็นรูปแบบความบันเทิงที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้ชมยุคดิจิทัล ตาตั้ง by TrueID จึงพัฒนาขึ้นจากความเข้าใจพฤติกรรมและความสนใจของผู้ชมชาวไทย โดยรวบรวมซีรีส์แนวตั้งกว่า 40,000 ตอนจากทั่วโลกมาไว้บนแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมเสียงพากย์ภาษาไทย เพื่อให้ผู้ชมสามารถเข้าถึงความบันเทิงคุณภาพได้อย่างสะดวกและใกล้ชิดยิ่งขึ้น
ความร่วมมือกับ DramaBox ผู้นำด้านแพลตฟอร์มซีรีส์แนวตั้งอันดับ 1 ที่มียอดผู้ใช้งานสูงที่สุดในโลก ในฐานะพันธมิตรคอนเทนต์เชิงกลยุทธ์ระดับโลกเจ้าแรกในไทยครั้งนี้ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการนำคอนเทนต์ระดับสากลมาให้รับชม แต่ยังมุ่งต่อยอดสู่การพัฒนา Thai Original การนำเรื่องราวที่ประสบความสำเร็จในระดับโลกมาสร้างสรรค์ใหม่ให้เข้ากับบริบทและวัฒนธรรมไทย รวมถึงโอกาสด้าน Co-production ที่จะเปิดพื้นที่ให้นักเขียน ผู้กำกับ นักแสดง สตูดิโอ และครีเอเตอร์ไทยได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรม
“ด้วยศักยภาพของระบบนิเวศทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผู้ชมสามารถเข้าถึง ตาตั้งby TrueID ได้ผ่านเว็บไซต์ tatang.trueid.net ผ่านแอป TrueID , TrueMoney และเร็วๆนี้ทางแอปทรู โดยพร้อมขยายสู่แอปอื่นๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากทั้ง TruePoint และ TrueMoney coin ทำให้ความบันเทิงคุณภาพไม่เพียงเข้าถึงง่าย แต่ยังคุ้มค่า และเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้ชมอย่างเป็นธรรมชาติ ภายใต้แนวคิด Watch • Act • Repeat สร้างพื้นที่ที่ผู้ชมได้รับความสุข ครีเอเตอร์ไทยได้เติบโต และพันธมิตรทุกฝ่ายสามารถร่วมกันสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่อุตสาหกรรมคอนเทนต์ไทยอีกด้วย”
เฉิน รุ่ยชิง (Ruiqing Chen) ประธานกรรมการ DramaBox กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในตลาดยุทธศาสตร์สำคัญต่อวิสัยทัศน์การเติบโตระยะยาวของ DramaBox ด้วยความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศักยภาพของบุคลากรด้านคอนเทนต์ และพฤติกรรมของผู้ชมที่พร้อมเปิดรับรูปแบบความบันเทิงใหม่อย่างรวดเร็ว
“เราเชื่อว่าความร่วมมือกับทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผ่านตาตั้ง by TrueID จะเป็นก้าวสำคัญในการผสานความเชี่ยวชาญด้านซีรีส์สั้นระดับโลกของ DramaBox เข้ากับความเข้าใจผู้บริโภค ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และเครือข่ายการเข้าถึงที่ครอบคลุมในประเทศไทย เพื่อส่งมอบคอนเทนต์คุณภาพที่สอดคล้องกับความสนใจและบริบทของผู้ชมไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
ในระยะยาว เรามองเห็นโอกาสที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการสร้างสรรค์ซีรีส์สั้นที่สำคัญของภูมิภาค และเป็นแหล่งกำเนิดเรื่องราวคุณภาพที่สามารถเข้าถึงผู้ชมในระดับสากล DramaBox จึงพร้อมร่วมสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย ทั้งด้านองค์ความรู้ มาตรฐานการผลิต เทคโนโลยี และการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนต่อยอดสู่การพัฒนาคอนเทนต์ต้นฉบับและความร่วมมือด้านการผลิต เพื่อร่วมกับทรูและเครือเจริญโภคภัณฑ์สร้างระบบนิเวศคอนเทนต์ที่แข็งแกร่ง และผลักดันผลงานของครีเอเตอร์ไทยให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีโลก
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