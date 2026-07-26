กรมพัฒนาธุรกิจฯ ต่อยอดความสำเร็จ “Food Truck Carnival” สู่พัทยา หนุนฟู้ดทรัคไทยเจาะตลาดท่องเที่ยว เชื่อมแหล่งทุน-สร้างรายได้ รับเศรษฐกิจ EEC โตต่อเนื่อง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าขยายผลความสำเร็จจาก กรุงเทพมหานคร สู่เมืองพัทยา เมืองท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลก จัดงาน “Food Truck Carnival 2026” ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี เปิดพื้นที่ทางการตลาดใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ พร้อมเชื่อมโยงโอกาสทางธุรกิจและการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออก เปิดโลกการรับประทานอาหารให้นักท่องเที่ยวได้ลิ้มลอง
นายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยถึงผลสำเร็จของการจัดงาน Food Truck Carnival ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพมหานคร ว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งประชาชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการเงิน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างยอดจำหน่าย เพิ่มการรับรู้แบรนด์ และได้รับคำปรึกษาด้านการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินโดยตรง สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของธุรกิจ Food Truck ที่สามารถเติบโตได้ทั้งในมิติการค้า การบริการ และการสร้างอาชีพ
ความสำเร็จดังกล่าวเป็นแรงผลักดันสำคัญให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขยายการจัดงานสู่จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดของประเทศ และเป็นศูนย์กลางของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีการลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมืองพัทยา ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาตลอดทั้งปี ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจำนวนมหาศาล การนำกิจกรรม Food Truck Carnival มาจัดในพื้นที่ดังกล่าวจึงเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลาย ทั้งนักท่องเที่ยวไทย ต่างชาติ และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่นิยมรับประทานอาหารที่มีความสะดวก รวดเร็ว และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งยังเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ทดลองสินค้า สร้างฐานลูกค้าใหม่ และพัฒนาธุรกิจสู่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติในอนาคต
ภายในงานมีผู้ประกอบการ Food Truck เข้าร่วมกว่า 30 ร้าน นำเสนออาหาร เครื่องดื่ม และเมนูสร้างสรรค์ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการไทย พร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ และการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อจากสถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน SME D Bank ธนาคารไทยเครดิต และธนาคารกรุงเทพ รวมถึงการให้คำแนะนำด้านการพัฒนาธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังเดินหน้าประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์จากกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำกิจการมาใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุน และสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้แก่ธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการขยายกิจการหรือเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาด
รองอธิบดีจิตรกรฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงสร้างพื้นที่จำหน่ายสินค้าให้ผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจรายย่อยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี และเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของผู้ประกอบการไทยในอนาคต
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมั่นว่า การต่อยอดความสำเร็จของ Food Truck Carnival จากกรุงเทพมหานครสู่เมืองพัทยา จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้า สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อย กระตุ้นการใช้จ่ายในภาคการท่องเที่ยว และเสริมความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานราก อันเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป
“จังหวัดชลบุรีนับเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขณะที่เมืองพัทยายังคงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ ซึ่งสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจำนวนมากและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจท้องถิ่น การส่งเสริมธุรกิจฟู้ดทรัคในพื้นที่จึงสอดคล้องกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้เข้าถึงกำลังซื้อจากภาคการท่องเที่ยวโดยตรง” รองอธิบดีจิตรกรฯ กล่าวสรุป
โอกาสนี้ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Food Truck Carnival 2026” ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2569 ณ เอาท์เล็ทมอลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาหลักประกันทางธุรกิจ กองทะเบียนบริษัทมหาชนและหลักประกันทางธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 4944 Call Center 1570 และ www.dbd.go.th