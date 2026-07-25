สยาม ทาคาชิมายะ จัดงาน ‘Matcha Meets Tea’ เสิร์ฟความเอ็กซ์คลูซีฟส่งตรงจากอาซากุซะและอุจิ ให้ชาวมัทฉะเลิฟเวอร์ฟินแบบไม่ต้องบินไปญี่ปุ่น 27 ก.ค. – 16 ส.ค. 69 ชั้น G สยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม

เตรียมตัวให้พร้อมกับพื้นที่ความอร่อยสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะมาตกหัวใจของคนรักชาเขียวให้อยู่หมัด ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม ชวนเหล่าเจแปนเลิฟเวอร์มาอิ่มเอมใจในงาน ‘Matcha Meets Tea’ งานรวมขนมหวานและเครื่องดื่มมัทฉะพรีเมียมมาให้ลิ้มลองแบบใกล้ชิด พร้อมอิมพอร์ต "ร้านมัทฉะชื่อดังจากย่านอาซากุซะและอุจิ ประเทศญี่ปุ่น" มาเปิดเป็นครั้งแรกในไทยให้ทุกคนได้ลิ้มลอง มอบประสบการณ์ความอร่อยแบบ Authentic เหมือนเดินอยู่ย่านอาซากุซะ โดยไม่ต้องบินไปไกลถึงโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ
เปิดลายแทง 4 ร้านไฮไลต์ระดับสตาร์ ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!
• Kotobukiseian (โคโตบุกิเซอัน) เครปมัทฉะคิวทองแห่งย่านอาซากุซะ โตเกียว ร้านเครปมัทฉะชื่อดังที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต้องยอมต่อคิว โดดเด่นด้วยเนื้อแป้งเครปผสมมัทฉะคุณภาพสูงจากเมืองอุจิ ให้รสสัมผัสเข้มข้น ทำสดใหม่ชิ้นต่อชิ้น มาพร้อมเมนูซิกเนเจอร์อย่าง Yasaka เครปไส้มัทฉะทีรามิสุผสานความนุ่มละมุนของมาสคาโปนชีส โรยผงมัทฉะแท้ด้านบน และ Enmachi เครปคัสตาร์ดท็อปด้วยเครมบรูเล่ที่เบิร์นไฟจนคาราเมลกรอบบาง หอมหวานลงตัว ห้ามพลาด! วันที่ 6 – 16 ส.ค. 69 เท่านั้น
• Chacha Kobo Futatsume (ชาช่า โคโบ ฟุตะสึเมะ) การกลับมาของมัทฉะมงบลังค์ในตำนาน หลังจากสร้างปรากฏการณ์ในงาน The WAGASHI ครั้งนี้กลับมาตามคำเรียกร้องพร้อมเมนูไวรัล Matcha Mont Blanc ขนมหวานสุดประณีตที่ปกติหาทานได้เฉพาะที่อาซากุสะเท่านั้น พร้อมเสิร์ฟคู่กับ Matcha Latte มัทฉะลาเต้เย็นรสชาติกลมกล่อมจากชาเมืองอุจิ เฉพาะวันที่ 29 ก.ค. – 16 ส.ค. 69
• Rikyuen (ริคิวเอ็น) แบรนด์ผู้ผลิตชาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี จากเมืองอุจิ เกียวโต นำเสนอชาเขียวระดับ Ceremonial Grade ที่ตอบโจทย์คนรักมัทฉะตัวจริง โดยสามารถเลือก “ระดับความเข้มข้น” ได้ตามใจชอบถึง 4 ระดับ ตั้งแต่ นุ่มนวล (ระดับ 40), กลมกล่อม (ระดับ 60), เข้มลึก (ระดับ 80) ไปจนถึงเข้มข้นสะใจ (ระดับ 100) ผ่าน 2 เมนูท็อปฮิต Softserve Uji Matcha ซอฟต์เสิร์ฟเนื้อเนียนนุ่มละลายในปาก และ Uji Matcha Ice Cream Cup ไอศกรีมถ้วยที่ดึงคาแรกเตอร์ของชาอุจิออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ
• HUNDREDS HERITAGE (ฮันเดรดส์ เฮอริเทจ) ซอฟต์พาวเวอร์ชาสมุนไพรออร์แกนิกสัญชาติไทย พลิกโฉมความร่วมสมัยด้วยแบรนด์เครื่องดื่มชาและสมุนไพรออร์แกนิกของไทยที่ได้รับการคัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ นำเสนอ "Wisdom Tea" ชาที่ปรุงขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาไทย เช่น สูตร Tom Yum Tea ที่หยิบยกสมุนไพรจากเมนูต้มยำอันเลื่องชื่อมาครีเอทเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งแบรนด์นี้ได้รับความไว้วางใจให้เสิร์ฟในโรงแรม 5 ดาว และได้รับการคัดเลือกจาก ททท. ให้เป็น Wellness Tea รวมถึงเป็นกรณีศึกษาความสำเร็จผลิตภัณฑ์ Soft Power ไทยโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีเอ็กซ์คลูซีฟเมนูที่รังสรรค์ขึ้นเพื่องานนี้ เริ่มด้วย Azabu Sabo (อาซาบุ ซาโบะ) ที่เสิร์ฟ 2 เมนูใหม่สุดครีเอทีฟอย่าง Pistachio Soft Serve ซอฟต์เสิร์ฟหอมมันเข้มข้นลงตัว และ Dark Choco Soft ดาร์กช็อกโกแลตพรีเมียมรสเข้มข้นในซอฟต์เสิร์ฟเนื้อเนียนนุ่ม (เฉพาะวันที่ 29 ก.ค. – 5 ส.ค. 69) ต่อด้วย Van Hart (แวน ฮาร์ต) ร้านกาแฟออร์แกนิกชื่อดังที่ครีเอทเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Strawberry Foam Matcha ผสานความเข้มข้นของมัทฉะพรีเมียมจากชิซุโอกะ เข้ากับความเปรี้ยวหวานสดชื่นของสตรอว์เบอร์รี่ ท็อปด้วยโฟมนมนุ่มละมุนอย่างลงตัว พร้อมเติมความฟินขั้นสุดกับขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นและเมนูชาอีกหลากหลายคาเฟ่ชั้นนำภายในห้างฯ สยาม ทาคาชิมายะ อาทิ Jalux Corner, K.Minamoto, Toku Dessert, Café Kaldi และ Yuzu House ที่ขนทัพมาให้เลือกชิมเลือกช้อปกันอย่างจุใจ
มาร่วมเปิดประสบการณ์ความหอมกรุ่นและลิ้มรสสัมผัสของมัทฉะและชาในงาน ‘Matcha Meets Tea’ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม 2569 ณ ชั้น G ห้างสรรพสินค้าสยาม ทาคาชิมายะ ณ ไอคอนสยาม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-011-7500 หรือทาง LINE: SIAM Takashimaya