แมริออท เผยโฉมแชมป์บาร์เทนเดอร์ในรอบรองชนะเลิศการแข่งขัน APEC Sustainable Bartender Championship 2569

ผู้ชนะระดับภูมิภาค 2 ท่าน จากกลุ่มประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา (TCLM) สร้างความประทับใจแก่คณะกรรมการ ณ ดับเบิ้ลยู เลานจ์ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ พร้อมคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนภูมิภาคเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศระดับเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน)
กรุงเทพฯ ประเทศไทย: 2 กรกฎาคม 2569– แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ประกาศรายชื่อบาร์เทนเดอร์จากประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา (TCLM) ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันรอบรองชนะเลิศระดับภูมิภาคของ APEC Sustainable Bartender Championship 2569 ซึ่งจัดขึ้นที่ ดับเบิ้ลยู เลานจ์ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำในเครือเพอร์นอต ริคาร์ด (Pernod Ricard) โดยมีนักผสมเครื่องดื่มมากความสามารถ 6 ท่าน จากโรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ โรงแรมภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ โรงแรมคอร์ทยาร์ด บาย แมริออท ภูเก็ต ป่าตอง บีช รีสอร์ท และภูเก็ต แมริออท รีสอร์ต แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช ร่วมประชันฝีมือการรังสรรค์ค็อกเทลต่อหน้าคณะกรรมการ
บาร์เทนเดอร์ทั้ง 6 ท่านได้รับการตัดสินจากความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ในการรังสรรค์เครื่องดื่ม ควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืน โดยค็อกเทลแต่ละรายการผสานเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มระดับพรีเมียมในเครือเพอร์นอต ริคาร์ด ได้แก่ Monkey 47, Martell, Chivas Regal, Codigo 1530, Altos, Ki No Bi และ Absolut Elyx เข้ากับแนวคิด “Future Larder” ซึ่งเป็นการคัดสรรวัตถุดิบสดใหม่จากท้องถิ่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละจุดหมายปลายทาง พร้อมทั้งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอาหารอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร อันสอดคล้องกับหนึ่งในเป้าหมายสำคัญด้าน ESG (สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล) ของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล
หลังจากผ่านบททดสอบด้านการผสมเครื่องดื่มหลากหลายรอบการแข่งขัน รวมถึงรอบ Black Box Final อันเป็นไฮไลท์สำคัญของรายการ คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้ชนะ 2 ท่าน ได้แก่ พิชิตชัย “ไมค์” แสนจารุสุจิต จากเดอะ เซนต์ รีจิส บาร์ โรงแรมเดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ และธนทัต “แซม” บุญอนุวัต จากคาเลโอ โรงแรมเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน กรุงเทพฯ
ไมค์สร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการด้วย The G.O.A.T (Grounded. Origin. Artisanal. Thai.) ค็อกเทลที่พิสูจน์ว่าความหรูหราและความยั่งยืนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว เครื่องดื่มแก้วนี้ใช้เตกิล่า Código 1530 Tequila Blanco ที่ผ่านกระบวนการ Fat-wash ด้วยชีสนมแพะส่วนเกิน นำมาผสมผสานกับใบมะเดื่อฝรั่งท้องถิ่น ฟิกมัสตาร์ดโฮมเมด และเหล้าลิเคียวร์รสเผ็ดจากพริกฮาลาปิญโญที่รังสรรค์ขึ้นจากเศษผลไม้เหลือใช้ในตะกร้า เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่รับประทานได้ โดยค็อกเทลแก้วนี้ได้เปลี่ยนขยะอาหารจากในครัวให้กลายเป็นประสบการณ์สุดพรีเมียมได้อย่างเชี่ยวชาญ
ส่วนแซมสร้างความประทับใจให้แก่คณะกรรมการด้วย Magenta Sour ค็อกเทลแปลกใหม่ที่ดัดแปลงมาจากเตกิล่าซาวร์ (Tequila Sour) สุดคลาสสิก ภายใต้แนวคิด "From Waste to Wonder" เครื่องดื่มแก้วนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรสชาติที่สดใสแต่แฝงความนุ่มนวลของแก้วมังกร โดยจับคู่เตกิล่า Olmeca Altos Plata เข้ากับน้ำส้มสายชูมะพร้าวของไทย เพื่อมอบความสดชื่นในสไตล์เขตร้อน พร้อมทั้งยึดมั่นในปรัชญาขยะเหลือศูนย์ (Zero-waste) อย่างเคร่งครัด สูตรนี้จึงนำทุกส่วนของแก้วมังกรมาใช้ประโยชน์ ทั้งน้ำ เนื้อ และเปลือกที่นำกลับมาทำเป็นเครื่องเคียงตกแต่งแก้วที่สามารถรับประทานได้
บาร์เทนเดอร์ทั้ง 2 ท่าน จะก้าวสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ APEC Sustainable Bartender Championship 2569 ในฐานะตัวแทนจากกลุ่มประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา (TCLM) ของแมริออท โดยการแข่งขันรอบสุดท้ายมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ที่ประเทศสิงคโปร์
สำหรับผู้คว้าตำแหน่งแชมป์ จะได้รับรางวัลเป็นการเดินทางท่องเที่ยวสุดพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ หนึ่งในจุดหมายปลายทางภายใต้พอร์ทโฟลิโอของแมริออทในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) พร้อมเข้าร่วมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ Brand Home หรือศูนย์ถ่ายทอดประสบการณ์แบรนด์ของเพอร์นอต ริคาร์ด รวมถึงโอกาสในการร่วมกิจกรรม Guest Bartending Tour ร่วมกับบาร์ชั้นนำหลายแห่งทั่วภูมิภาค
“ขอแสดงความยินดีกับบาร์เทนเดอร์ของเรา ที่ได้แสดงให้เห็นถึงทักษะ ความมุ่งมั่น และความสามารถในการรับมือกับความกดดันได้อย่างยอดเยี่ยม การแข่งขันประจำปีนี้เป็นเวทีที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างยิ่ง เพราะเปิดโอกาสให้เราได้เห็นศักยภาพอันโดดเด่นของบุคลากรในห้องอาหารและบาร์ของเรา ทีมอาหารและเครื่องดื่มของแมริออทมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างความประทับใจและมอบประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้แก่แขกผู้เข้าพัก ผ่านรสชาติอันเป็นเลิศและวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพสูง ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนของเรา” แบรด เอ็ดแมน (Brad Edman) รองประธานกรรมการประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา กล่าว
"การแข่งขัน APEC Sustainable Bartender Championship เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการแสดงทักษะและความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งของเหล่าบาร์เทนเดอร์ของเรา ควบคู่ไปกับการสนับสนุนการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและการลดขยะอาหาร (Food Waste) ในรูปแบบที่สนุกสนานและสร้างการมีส่วนร่วม การเปิดรับและเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น ทำให้เราสามารถมอบรสชาติที่สะท้อนถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงให้แก่ผู้มาเยือนได้ ผมขอขอบคุณผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ" วินเซนต์ ฟาน เมเชเลน (Vincent Van Mechelen) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ ประจำประเทศไทย กัมพูชา ลาว และเมียนมา กล่าวเสริม
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