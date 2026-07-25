กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชาชน นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจด้านแฟชั่น
ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทยในงาน “Legacy of Thai Textiles & Fashion” ระหว่างวันที่ 11–13 สิงหาคม 2569 ณ เจริญนครฮอลล์ และธาราฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม
สำนักนายกรัฐมนตรี โดยกรมประชาสัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่น ในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย สู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน (Promoting The Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for today) โดยกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2569 ณ เจริญนครฮอลล์ และธาราฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระราชปณิธานด้านการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 12 สิงหาคม ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ตลอดจนการพัฒนางานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและนานาชาติ และสร้างกระแสความนิยมสินค้าแฟชั่นที่ต่อยอดจากภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง
การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Legacy: Creative Continuity & Creativity” หรือ “ภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย” ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมการรังสรรค์และการสวมใส่ชุดไทย ตลอดจนภูมิปัญญาการถักทอผ้าไทย มิได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ หากยังได้รับการสืบสาน พัฒนา และต่อยอดอย่างสร้างสรรค์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถก้าวทันโลกยุคใหม่โดยยังคงรักษาอัตลักษณ์ความเป็นไทยไว้ได้อย่างงดงาม
ปัจจุบัน องค์ความรู้ด้านชุดไทยและผ้าไทยได้รับการฟื้นฟูและนำมาต่อยอดเป็นผลงานร่วมสมัยโดยนักออกแบบ ช่างทอผ้า ช่างฝีมือ สมาชิกชุมชน และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่เล็งเห็นคุณค่าและร่วมกันรักษาภูมิปัญญาไทยมิให้เลือนหาย พร้อมพัฒนาให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวัน จนได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ในฐานะแฟชั่นร่วมสมัยที่สะท้อนรากฐานทางประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของไทยผ่านแนวคิดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ งานนี้ยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และพัฒนาผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานผ่านแนวพระดำริของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการยกระดับผ้าไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยที่สามารถแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้พบกับนิทรรศการแฟชั่นและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จาก 10 ชุมชนต้นแบบทั่วประเทศ ได้แก่ กลุ่มทอผ้าศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, กลุ่ม ธ.มณโฑ จังหวัดอุดรธานี, กลุ่มขวัญตา จังหวัดหนองบัวลำภู, กลุ่ม ME-D NATHAP จังหวัดสงขลา, กลุ่ม T.Chattuwan จังหวัดร้อยเอ็ด, กลุ่มมนตราธิกาญจน์ จังหวัดกาฬสินธุ์, บริษัท ไทยซิลค์วิลเลจ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่, อู๋ไหมไทย กลุ่มทอผ้าบ้านแม่สารบ้านตอง จังหวัดลำพูน, กลุ่มอิมปานิ จังหวัดราชบุรี และ กลุ่มไหมทองสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้รับการพัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการชุมชน นักออกแบบ สไตลิสต์ และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น จัดแสดงผลงานกว่า 100 ชิ้นงาน ที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านการออกแบบร่วมสมัย ครอบคลุมทั้งเครื่องแต่งกายสำหรับโอกาสทางการและไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวัน
นิทรรศการครั้งนี้สะท้อนความหมายของ Legacy ในฐานะการสืบสานและต่อยอดคุณค่าหลักของมรดกทางวัฒนธรรม โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิม พร้อมส่งต่อองค์ความรู้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการขับเคลื่อนของศิลปินแห่งชาติ นักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรังสรรค์ผืนผ้าไทย ที่ร่วมทำงานกับ 10 ชุมชนต้นแบบจากทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดภูมิปัญญาการทอผ้าที่สำคัญ นำองค์ความรู้ดั้งเดิมมาพัฒนาเป็นผลงานร่วมสมัยที่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชุมชนไว้อย่างครบถ้วน ผลงานจากโครงการ Legacy จึงนับเป็นตัวอย่างของการเชิดชูมรดกภูมิปัญญาการทอผ้าไทยให้ดำรงอยู่ในโลกปัจจุบัน ด้วยการผสานความคิดสร้างสรรค์เข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิม จนเกิดเป็นผลงานที่สะท้อนทั้งคุณค่าทางวัฒนธรรม ความงดงาม และศักยภาพในการต่อยอดสู่ระดับสากล
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ นักออกแบบ และผู้ประกอบการชั้นนำ อาทิ คุณสุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์, ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”, คุณศิริชัย ทหรานนท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ THEATRE, คุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ผู้ก่อตั้งแบรนด์ WISHARAWISH และ คุณเจนสุดา ปานโต สิริสันต์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ JANESUDA พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสินค้าแฟชั่นไทยให้ตอบโจทย์ตลาดโลกในยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ตลอดทั้ง 3 วัน ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับแฟชั่นโชว์สุดพิเศษที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัย จากผลงานของชุมชนต้นแบบและนักออกแบบในโครงการ พร้อมการเดินแบบจากนายแบบ นางแบบ และศิลปินชื่อดัง อาทิ โอปอล-สุชาตา ช่วงศรี Miss World 2025, ออม-กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์, ลีน่า-ลลินา
ชูเอ็ทท์, หมิว-ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ และ แบงค์-ศรราม เอนกลาภ รวมถึงศิลปินและบุคคลมีชื่อเสียงอีกมากมาย ที่จะร่วมถ่ายทอดพลัง Soft Power ของไทยผ่านแฟชั่นร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสวมใส่และภาคภูมิใจในผ้าไทย
งาน “Legacy of Thai Textiles & Fashion” ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเผยแพร่คุณค่าและศักยภาพของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ไทย สร้างการรับรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตอกย้ำบทบาทของแฟชั่นไทยที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน และส่งเสริมความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืน
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 11–13 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00–21.00 น. ณ เจริญนครฮอลล์ และธาราฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม