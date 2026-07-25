ททท. และพันธมิตรเปิดตัว Grand Recharge Moment : Khao Yai Recharge Season ชวนออกเดินทางเติมพลังชีวิตผ่านธรรมชาติ ยกระดับเขาใหญ่สู่ Wellness Destination ใกล้กรุงเทพฯ
เมื่อการเดินทางไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อพักผ่อน แต่เป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติช่วยให้ผู้คนได้หยุดพักจากความเร่งรีบและกลับมาดูแลตัวเอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ Healiday, สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่, Estella Khao Yai, Mövenpick, ปาร์คชอง รีทรีต รีสอร์ท เขาใหญ่, Thames Vally, Khao Yai Art Forest, ร้านเป็นลาว, CardiacSense Medical Watch, Ravie Studio และโรงพยาบาลกรุงเทพเขาใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ “Grand Recharge Moment : Khao Yai Recharge Season” พลิกภาพจำของเขาใหญ่ในช่วง Green Season จากฤดูกาลท่องเที่ยวรอง สู่ Recharge Season ฤดูกาลแห่งการเติมพลังทั้งกายและใจ พร้อมผลักดันเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่เชื่อมโยง ให้ก้าวสู่ Wellness Destination ใกล้กรุงเทพมหานคร
วันนี้ (25 กรกฎาคม 2569) นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรม Estella Khao Yai จังหวัดนครราชสีมา พร้อมเปิดประสบการณ์ Wellness Showcase ครั้งแรกของโครงการ อาทิ Health Check Up, Sound Healing, Sunset Mat Pilates และ Breathwork ก่อนปิดท้ายด้วยดินเนอร์อาหารเพื่อสุขภาพท่ามกลางธรรมชาติและดนตรีสด
นายอภิชัย กล่าวว่า “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นหนึ่งในทิศทางสำคัญที่ ททท. มุ่งขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวคุณภาพ เพราะนักท่องเที่ยวยุคใหม่ไม่ได้มองหาเพียงจุดหมายปลายทาง แต่ต้องการประสบการณ์ที่ช่วยเติมเต็มคุณภาพชีวิต ควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้ชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างยั่งยืน เราเชื่อว่า เขาใหญ่มีศักยภาพที่จะก้าวสู่ Wellness Destination ที่โดดเด่นของประเทศ และเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงธรรมชาติ สุขภาวะ และวิถีชีวิตเข้าด้วยกัน”
หัวใจของโครงการคือการรวบรวมสินค้าและบริการด้าน Sport & Wellness จากผู้ประกอบการในพื้นที่ พัฒนาเป็น Recharge Collection และเส้นทางท่องเที่ยวคุณภาพ 5 เส้นทาง ภายใต้แนวคิด 3 Recharge Showcase พร้อมสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Wellness ได้แก่
• Moment to Move : Recharge Your Body เคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมดุล
• Moment to Rest : Recharge Your Sleep นำเสนอศาสตร์แห่งการพักผ่อนและการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569
• Moment to Breathe : Recharge Your Mind ฟื้นฟูจิตใจ ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2569
นอกจากนี้ ยังร่วมกับผู้ประกอบการมอบสิทธิพิเศษสำหรับการใช้บริการด้าน Wellness ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา และกิจกรรม Sport & Wellness จำนวน 1,000 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2569 เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวออกเดินทางสัมผัสประสบการณ์ Recharge ในราคาพิเศษ พร้อมกระจายรายได้ สู่ผู้ประกอบการและสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ติดตามรายละเอียดกิจกรรมและสิทธิพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Khao Yai Recharge Season
https://www.facebook.com/Khaoyairechargeseason